«No estamos todas, faltan las asesinadas»

Hay una rabia que viene de lejos. Una que se acumula y que, cuando estalla, no pide permiso. Los gritos no son gritos: son algo ... más hondo, una grieta que se abre y no sabe cerrarse. «Estamos aquí porque están matando a muchas mujeres. No están muriendo. ¡Las están matando!». Los cuerpos avanzan. Con un paso que no duda, como si cada suela llevara escrita una decisión: seguir, aunque duela. Van hacia algo que todavía no existe: un sitio donde el futuro no sea una amenaza.

Las pancartas flamean como si intentaran decir lo que a veces no alcanza la voz. Son, casi todas, moradas. Son ruegos. Son sentencias. Son voces de las que ya no están y de las que aún respiran con miedo. Nombres y silencios escritos con la misma tinta. Almería llora, sí. Pero también afila el grito. Almería, herida y harta, pide lo que debería ser obvio: que dejen de matar a las mujeres.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las calles de la ciudad se han llenado como se llena un pecho antes del grito: para pedir por ellas, por las que ya no están, por las que todavía sobreviven al miedo. Para exigir que termine esta plaga antigua, este hábito feroz que la sociedad arrastra desde tiempos que nadie recuerda pero que todas sienten.

Este año, la provincia ha tenido que pronunciar, otra vez, una cifra que pesa: una mujer asesinada por violencia de género. Una más que el año anterior. Una que se suma a las que, desde 2003, forman un conteo que duele: cuarenta y una -solo en la provincia-. A ellas se añaden los 3.178 casos activos por violencia de género de los que 23 son de riesgo alto; 377 medio y 2.778 de riesgo bajo.

La marcha del 25 de noviembre ha comenzado duplicada. En la ciudad, la Plataforma 8M ha convocado una manifestación que ha arrancado sobre las 19.45 en el Parque de la Estación. Mientras que, la Plataforma Acción Feminista ha iniciado otra marcha que ha comenzado a las 19.30 horas en el Mercado Central bajo un lema convertido en advertencia: «Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista». Ambas con un mismo objetivo: acabar con la violencia hacia la mujer.

Cada manifestación ha superado los 200 participantes, cifra inferior a lo que se ha visto en la ciudad con anterioridad. Las mujeres han encabezado la marcha seguidas de hombres de todas las edades y niños. «Mi hija está muy involucrada», dice una de las madres que marcha con el puño al aire.

Su pequeña tiene cinco años y, subida en su patinete, alza la voz, como los demás. Educada en el respeto, la igualdad y el cuidado de su cuerpo. «Tratamos mucho este tema en casa», dice su madre preocupada. Para la niña no hay dudas. Si hay que alzar la voz, lo hace. «Ella sabe perfectamente que aquí todas están luchando por ella y su futuro. Esto es para que entienda que en la vida se tiene que respetar», incluye.

Las voces, por momentos, disminuyen el volumen, dejando destacar a los graves. «Todos tenemos que luchar por la igualdad y por que se acabe la violencia. Ellas lo son todo», explica Antonio de 67 años. Emocionado avanza de la mano de su mujer y grita: «¡Qué viva la lucha de las mujeres!».

Las pancartas más decoradas han florecido de la Residencia Escolar Ana María Martínez Urrutia. Fue hace unos días cuando su jefe de estudios, Rafael García, les propuso participar en la marcha. «Y todos respondieron muy bien. Están contentos y con ganas, aunque nos tengamos que ir pronto», añade.

'Eduquemos a no violar, no a como prevenir un abuso', 'hoy damos voz a las que ya no pueden gritar' o 'ni golpes que duelan ni palabras que hieran' han sido algunas de las frases que han podido leerse en las pancartas.

A cada paso, Amalia sube el volumen. Ha sido de las primeras en llegar a la concentración y de las últimas en irse. «Hay mucha violencia que no se ve. Todavía queda mucho recorrido», explica. Lamenta que aún haya retrocesos y que, en algunos casos, no se reconozca la violencia que hay.

Ellas lo tienen claro: «Hay que acabar con esta lacra porque nos están matando». Mientras, abogan por la unión y por que el año que viene puedan hacer una sola manifestación: «Tenemos que luchar juntas».