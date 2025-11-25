Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manifestación por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer L.M.C.

«No estamos todas, faltan las asesinadas»

Dos manifestaciones en Almería toman las calles por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Leticia M. Cano

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:10

Comenta

Hay una rabia que viene de lejos. Una que se acumula y que, cuando estalla, no pide permiso. Los gritos no son gritos: son algo ... más hondo, una grieta que se abre y no sabe cerrarse. «Estamos aquí porque están matando a muchas mujeres. No están muriendo. ¡Las están matando!». Los cuerpos avanzan. Con un paso que no duda, como si cada suela llevara escrita una decisión: seguir, aunque duela. Van hacia algo que todavía no existe: un sitio donde el futuro no sea una amenaza.

