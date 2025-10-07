Fallece una mujer tras ser atropellada en la avenida del Mediterráneo La víctima fue trasladada a Torrecárdenas con heridas de graveda mientras que el conductor, de 86 años de edad, dio negativo en alcoholemia

A. A. Martes, 7 de octubre 2025, 20:54

Una mujer ha fallecido este martes por la mañana tras ser víctima de un atropello cuando cruzaba por un semáforo en la avenida del Mediterráneo de Almería ciudad. El accidente, según ha confirmado una portavoz del servicio de Emergencias 112 de Andalucía se produjo minutos antes de las 13 horas de este lunes en el carril de servicio de dicha vía, en sentido descendente.

La víctima del arrollamiento, de 51 años de edad, fue trasladada de inmediato al hospital de Torrecárenas para recibir asistencia sanitaria, según confirmaron fuentes de la Policía Local de Almería, cuyos agentes se desplazaron al lugar del fatídico siniestro. Finalmente, no se ha podido salvar su vida y ha fallecido en la mañana de este martes en el mismo centro hospitalario.

El conductor, un varón de 86 años de edad, dio negativo en las pruebas de alcoholemia practicadas, han confirmado las mismas fuentes. Las primeras pesquisas apuntan a que la mujer estaba cruzando de manera adecuada, con la luz del semáforo en verde, cuando fue arrollada por el vehículo.