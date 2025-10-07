Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exterior de Torrecárdenas, en una imagen de archivo. R. I.

Fallece una mujer tras ser atropellada en la avenida del Mediterráneo

La víctima fue trasladada a Torrecárdenas con heridas de graveda mientras que el conductor, de 86 años de edad, dio negativo en alcoholemia

A. A.

Martes, 7 de octubre 2025, 20:54

Comenta

Una mujer ha fallecido este martes por la mañana tras ser víctima de un atropello cuando cruzaba por un semáforo en la avenida del Mediterráneo de Almería ciudad. El accidente, según ha confirmado una portavoz del servicio de Emergencias 112 de Andalucía se produjo minutos antes de las 13 horas de este lunes en el carril de servicio de dicha vía, en sentido descendente.

La víctima del arrollamiento, de 51 años de edad, fue trasladada de inmediato al hospital de Torrecárenas para recibir asistencia sanitaria, según confirmaron fuentes de la Policía Local de Almería, cuyos agentes se desplazaron al lugar del fatídico siniestro. Finalmente, no se ha podido salvar su vida y ha fallecido en la mañana de este martes en el mismo centro hospitalario.

El conductor, un varón de 86 años de edad, dio negativo en las pruebas de alcoholemia practicadas, han confirmado las mismas fuentes. Las primeras pesquisas apuntan a que la mujer estaba cruzando de manera adecuada, con la luz del semáforo en verde, cuando fue arrollada por el vehículo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En prisión un conductor huido cuya matrícula apareció en el lugar del atropello mortal a un ciclista
  2. 2 La Guardia Civil solicita «documentación oficial» a Garrucha para investigar una posible malversación en la etapa socialista
  3. 3 El rastreo del móvil de Antonio Campos facilitó la detención del presunto autor del crimen
  4. 4 El periodismo almeriense llora la muerte de Joaquín Amérigo, una de las voces más reconocidas de la radio
  5. 5 Roquetas se prepara para la tradicional procesión de la Virgen del Rosario por el municipio
  6. 6 Cuatro detenidos por robar miles de euros en viviendas en el Almanzora
  7. 7 Vox exige mejorar la limpieza y el mantenimiento de las ramblas de Vícar
  8. 8 La Policía Local de Huércal-Overa reconoce la labor de varios de sus agentes y de Ginés Martínez Aragón
  9. 9 El Puerto de Almería recupera el suelo de Bayyana donde se planteaba un gran área de descanso
  10. 10 Vera, elegida sede del III Encuentro Andaluz de Moros y Cristianos de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fallece una mujer tras ser atropellada en la avenida del Mediterráneo

Fallece una mujer tras ser atropellada en la avenida del Mediterráneo