Ambulancias desplazadas al paseo marítimo de Almería. A. Arias

Fallece un hombre en la playa del Zapillo tras sufrir una parada cardiorespiratoria

Los equipos de emergencias han tratado de reanimar a este bañista, de 72 años de edad, durante más de media hora pero no han podido salvar su vida

A. A.

Almería

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:46

Un hombre de 72 años de edad ha fallecido este jueves en la playa del Zapillo, en Almería capital, tras sufrir una parada cardiorespiratoria. Según ha informado una portavoz de Emergencias 112 de Andalucía, minutos antes de las 13 horas han recibido un aviso sobre la presencia de este hombre en la orilla del mar, que presentaba síntomas de parada, por lo que se ha dado aviso a los equipos de urgencia.

Hasta el lugar se han desplazado, en primer lugar, los miembros del servicio de socorrismo y salvamento de Almería, que han prestado la primera atención de emergencia mientras trataban de evitar una aglomeración alrededor del hombre enfermo.

Mintuos después, se han desplazado hasta el arenal capitalino hastra tres ambulancias (una del 061) si bien los profesionales sanitarios no han podido hacer nada para salvar la vida de este hombre, cuyo fallecimiento, ha confirmado otra fuente de 112, se ha tenido que lamentar en la propia playa tras alrededor de media hora intentando una reanimación 'in situ'.

