Fallece Antonio Membrives, el almeriense de los 'looks' inolvidables
El empresario ha fallecido durante la madrugada de este viernes
Ideal
Almería
Viernes, 8 de agosto 2025, 11:04
Almería ha perdido a uno de sus empresarios más conocidos y reconocibles. El popular Antonio Mebrives ha fallecido en la madrugada de este viernes a los 73 años de edad.
Su estilo colorido y particular le convirtió en un icono de la sociedad almeriense difícil de ignorar cuando, en cualquier ocasión, la mirada se cruzaba con este hombre ataviado con 'looks' tan imposibles e inolvidables que solo alguien con su personalidad sería capaz de defender.
Pero Antonio Membrives no solo era apariencia. Miembro de la familia fundadora de Azulejos Membrives, dedicó su vida a este este proyecto empresarial, que es parte de la historia de Almería desde hace más de medio siglo.
Tras conocer su fallecimiento, las muestras de pésame y los recuerdos de momentos vividos a su lado han comenzado a llenar las redes sociales de los almerienses.
