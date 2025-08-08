Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Membrives.

Fallece Antonio Membrives, el almeriense de los 'looks' inolvidables

El empresario ha fallecido durante la madrugada de este viernes

Ideal

Almería

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:04

Almería ha perdido a uno de sus empresarios más conocidos y reconocibles. El popular Antonio Mebrives ha fallecido en la madrugada de este viernes a los 73 años de edad.

Su estilo colorido y particular le convirtió en un icono de la sociedad almeriense difícil de ignorar cuando, en cualquier ocasión, la mirada se cruzaba con este hombre ataviado con 'looks' tan imposibles e inolvidables que solo alguien con su personalidad sería capaz de defender.

Pero Antonio Membrives no solo era apariencia. Miembro de la familia fundadora de Azulejos Membrives, dedicó su vida a este este proyecto empresarial, que es parte de la historia de Almería desde hace más de medio siglo.

Tras conocer su fallecimiento, las muestras de pésame y los recuerdos de momentos vividos a su lado han comenzado a llenar las redes sociales de los almerienses.

Te puede interesar

