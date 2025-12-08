La factura de criar a un hijo: 335.000 euros

Cada vez son más las personas que descartan ser padres por una cuestión puramente económica. Tan sencillo como que no les dan los números. Según ... la encuesta realizada el año pasado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre fecundidad, familia e infancia en la que se abordaba este tema, ocho de cada diez entrevistados señalaban «la falta de recursos» como el principal motivo por el que no se animaban a tener más hijos (o por el que preferían, incluso, no estrenarse como padres). Porque eso de que los niños vienen con un pan debajo del brazo hace tiempo que no se cumple. Vienen con una factura... y de las gordas. Pañales, medicamentos, purés, escuela infantil, meriendas, libros, comedor, el aparato de los dientes, las extraescolares, el chándal del fútbol, las zapatillas, cumpleaños, regalos, salidas, universidad... Un suma y sigue de gastos con más cuotas que una hipoteca. Literal, que dirían esos mismos chavales que nos vacían la cuenta del banco.

Los estudios realizados por diferentes organismos sobre lo que cuesta tener un hijo en nuestro país coinciden en que criar a un niño supone un mayor esfuerzo económico para las familias cada año que pasa, «hasta el punto que muchas renuncian a tenerlos. El 10% de los adultos de entre 40 y 45 años que viven en pareja en España no tienen hijos», apuntan en el Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Que mantener a un niño es caro, lo sabemos todos. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? «Dar una cifra exacta del gasto que supone tener un hijo resulta prácticamente imposible porque depende de muchos factores y de las necesidades y capacidad económica de cada familia. Dicho esto, es importante hacerse una idea aproximada de lo que puede suponer ser padres para entender y valorar la responsabilidad económica asociada a esa crianza», explican en Raisin, una plataforma de ahorro e inversión que acaba de publicar un estudio en el que ponen cifras concretas a los gastos más frecuentes.

Según su análisis, criar a un hijo en España supone un desembolso aproximado de 335.000 euros, un presupuesto que cubre desde su nacimiento hasta los 31 años, que es la edad media de emancipación en nuestro país. Aunque si es chica, la manutención sale un poco más barata –casi 6.000 euros menos– porque ellas suelen independizarse un poquito antes que ellos. En otras palabras, cuidar y mantener a un hijo hasta que se vaya de casa equivale al pago de unos 900 euros al mes, una cuota superior a la de muchas hipotecas.

Otros estudios, como los publicados recientemente por las organizaciones Save The Children y Educo sobre el coste de la crianza en España, reflejan un gasto un poco más contenido por parte de las familias, pero la factura no baja en ningún caso de los 650 euros al mes de media. «En un contexto de subida generalizada de los precios, dificultades para conciliar y una precariedad laboral que afecta especialmente a los más jóvenes, criar a un niño nunca había sido tan caro como ahora», coinciden las organizaciones en las conclusiones de sus informes. Hace dos décadas, mantener a un hijo «resultaba bastante más económico que en la actualidad. Concretamente, un 62% más barato», desvela el estudio de Raisin. Los abuelos de ahora gastaron en su día una media de 500 euros al mes en sus retoños, frente a los 900 que tienen que desembolsar actualmente sus hijos para criar a los suyos.

Un pozo sin fondo

Aunque se suele hablar de lo caro que sale un bebé recién nacido, la realidad es que los primeros años de vida de un niño no son los más exigentes desde el punto de vista económico. Si los pañales, la escuela infantil, el carrito o la silla del coche nos parecen caros, espera a que la criatura cumpla los 12 y los cambies por actividades extraescolares, un hambre voraz que te tiene todo el día en el supermercado, aparatos dentales y una vida social que ríete de las celebrities... Un pozo sin fondo en el que los gastos imprevistos están a la orden del día.

Los estudios cifran en unos 60.000 euros el dinero que aflojan los padres en la etapa que abarca desde el nacimiento hasta los 5 años, una cantidad que se dispara hasta los 70.000 entre los 6 y los 11 y que rompe la barrera de los 100.000 en cuanto los críos pasan al instituto. La etapa que coincide con los estudios universitarios tampoco es barata. Según el informe, los padres españoles gastan una media de 73.000 euros entre los 19 y los 24 años, mientras que la etapa 'adulta', la que abarca de los 25 a los 31, es la más 'barata' y aun así supone un buen pico –28.500 euros– para la economía familiar.

La factura de la crianza incluye desde la alimentación a los estudios pasando por la ropa, las celebraciones, pagas, higiene, necesidades médicas o la parte proporcional de las vacaciones y el ocio. «El 40% del presupuesto se lo come el supermercado. Alimentar a un hijo hasta que se va de casa le cuesta a los padres más de 130.000 euros, mientras que los estudios suponen una media de 41.000 euros, un presupuesto similar al que se destina a ropa y zapatos», según los datos del informe encargado por Raisin. Otra parte importante del pastel corresponde a lo que denominan 'gastos no esenciales' –vacaciones, ocio, caprichos...– que suman más de 50.000 euros en esas tres décadas.

Lugar de residencia y colegios

«El coste de criar a un hijo no es igual para todas las familias. Hay factores que pueden aumentar o reducir significativamente los gastos. Desde el tipo de escolarización hasta la alimentación. Cada decisión y circunstancia influye en el presupuesto familiar», recuerdan en la Fundación Educo. Pero al margen de las necesidades concretas de cada niño, «uno de los aspectos que más influye a la hora de hablar de números es el lugar de residencia. Las capitales y comunidades autónomas con viviendas y alquileres muy elevados encarecen también la cesta infantil, mientras que las familias que residen en municipios más baratos pueden vivir más desahogadas con menos dinero», añaden.

«Tener un hijo es una de las decisiones más importantes y emocionantes de la vida, pero también una de las más desafiantes a nivel económico. Hoy en día el coste de la crianza se ha disparado y no solo por los gastos del día a día sino porque los hijos tardan más en independizarse, de manera que muchas familias se ven obligadas a asumir responsabilidades económicas hasta bien entrada la treintena de sus hijos», concluyen en Raisin.