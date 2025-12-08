Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Primer paso para el Bono Bebé en Granada. EFE

La factura de criar a un hijo: 335.000 euros

La etapa más cara no es la de los pañales, es la adolescencia con un desembolso medio de 1.200 euros al mes

Carmen Barreiro

Almería

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:34

Comenta

Cada vez son más las personas que descartan ser padres por una cuestión puramente económica. Tan sencillo como que no les dan los números. Según ... la encuesta realizada el año pasado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre fecundidad, familia e infancia en la que se abordaba este tema, ocho de cada diez entrevistados señalaban «la falta de recursos» como el principal motivo por el que no se animaban a tener más hijos (o por el que preferían, incluso, no estrenarse como padres). Porque eso de que los niños vienen con un pan debajo del brazo hace tiempo que no se cumple. Vienen con una factura... y de las gordas. Pañales, medicamentos, purés, escuela infantil, meriendas, libros, comedor, el aparato de los dientes, las extraescolares, el chándal del fútbol, las zapatillas, cumpleaños, regalos, salidas, universidad... Un suma y sigue de gastos con más cuotas que una hipoteca. Literal, que dirían esos mismos chavales que nos vacían la cuenta del banco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ejido adjudica las obras de acceso al Castillo de Guardias Viejas y al Centro de Experiencias Gastronómicas
  2. 2 Dos años de cárcel para un hombre sorprendido con 28 kilos de marihuana y 45.000 euros
  3. 3 Roquetas impulsa el comercio local con dos campañas para estas navidades
  4. 4 Vícar aumenta la plantilla del Consistorio gracias al programa Emplea-T
  5. 5 Vox exige al PP endurecer el control sobre los patinetes eléctricos con una ordenanza
  6. 6 Vícar educa en seguridad a través de unas jornadas para escolares
  7. 7 Almería Avanza propone un Plan Municipal de Aceras Accesibles en Roquetas
  8. 8 Nacho Kahan, sexto de España en parkour: «Todo se consigue con esfuerzo y constancia»
  9. 9 Barrios con mucha vida comercial
  10. 10 Condenado a cinco años de prisión por llevar en patera a otros 27 inmigrantes hasta Guardias Viejas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La factura de criar a un hijo: 335.000 euros

La factura de criar a un hijo: 335.000 euros