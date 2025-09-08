FAAM refuerza la atención a los usuarios de la residencia de gravemente afectados a través del 0,7% del IRPF La adquisición de nuevo equipamiento, la rehabilitación del centro y la compra de un vehículo adaptado consolidan la apuesta de la entidad por la vida independiente y el bienestar de sus residentes

Bernardo Abril Almería Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:51

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) ha culminado tres proyectos esenciales para mejorar la atención y promover la autonomía de las personas con gran discapacidad física usuarios de la residencia que gestiona en la capital. Estos proyectos financiados en un 90% por parte de la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía a través de subvenciones destinadas a entidades de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, se han materializado durante 2024 y con los que se han desarrollado actuaciones que abarcan desde la adquisición de equipamiento especializado hasta la mejora de infraestructuras y la promoción de la movilidad.

Desde el punto de vista de la adquisición de equipamiento, con este proyecto, el centro ha incorporado recursos técnicos y clínicos adaptados a las necesidades de las personas residentes. Camas articuladas, grúas de traslado y otros elementos asistenciales que permiten ofrecer una atención más segura y personalizada, además de facilitar la labor del equipo profesional. Estas mejoras redundan en mayor confort, prevención de lesiones y un entorno más adaptado al cuidado integral.

El segundo de los proyectos ejecutados en base a esta financiación anual ha sido la rehabilitación de algunas de las instalaciones, acometiendo obras de mejora en espacios comunes y habitaciones.

«El objetivo ha sido optimizar la accesibilidad, modernizar instalaciones y crear entornos más confortables que favorezcan la vida comunitaria. Con ello, los residentes disponen de áreas adaptadas que promueven la convivencia, el desarrollo personal y la autonomía en el día a día», explica Valentín Sola, presidente de la entidad.

La compra de un vehículo totalmente accesible ha sido el tercero de los proyectos desarrollados a través del IRPF, y el cual se traduce en nuevas oportunidades de movilidad para los usuarios. Este recurso permite realizar traslados a actividades sociales, culturales y médicas con plena seguridad, reduciendo barreras y fomentando la participación en la comunidad. Se trata de una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer la vida independiente de las personas con discapacidad usuarias de la residencia de gravemente afectados.

La ejecución de estos tres proyectos refleja el compromiso de FAAM con un modelo de atención centrado en la persona, donde la autonomía, el bienestar y la inclusión comunitaria son ejes prioritarios.

Datos de la residencia de gravemente afectados

Desde su puesta en marcha en abril del 2018 la residencia de FAAM ha dado respuesta a una demanda permanente de las personas con discapacidad y sus familias, que antes de existir este recurso, se veían obligados a desplazarse a otras provincias para recibir una atención integral. Se trata de un centro especializado, construido sobre terrenos cedidos por la Diputación de Almería y referente en Andalucía en la promoción de la autonomía personal y vida independiente de los usuarios, todos ellos personas con discapacidad que han reducido significativamente el agravamiento de la dependencia.