La FAAM hace la entrega de diplomas a once jóvenes por un curso que mejora la empleabilidad

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) ha hecho entrega de los diplomas del curso «Limpieza de superficies y mobiliario en edificios ... y locales», desarrollado en Almería con el objetivo de mejorar la empleabilidad de once jóvenes con y sin discapacidad, en situación de desempleo y pertenecientes al fondo de garantía juvenil.

El acto, celebrado en el aula de formación de la residencia de gravemente afectados de FAAM, que son las instalaciones donde se ha desarrollado el curso durante las últimas semanas, ha contado con la presencia del presidente de FAAM, Valentín Sola y el delegado de empleo, empresa y trabajo autónomo de la Junta de Andalucía, Amós García. Ambos han felicitado al alumnado por su esfuerzo y compromiso.

Por su parte, Sola ha destacado que este tipo de programas «son clave» para ofrecer a la juventud nuevas oportunidades de empleo, «especialmente a quienes parten con mayores dificultades». Por su parte, el delegado de Empleo ha destacado la colaboración »decidida« de la Junta de Andalucía con FAAM para desarrollar programas »que facilitan la formación profesional, la mejora de la empleabilidad y la contratación de las personas con discapacidad que desean formarse y trabajar, aportando sus conocimientos y habilidades a las empresas, la economía y la sociedad». De esta forma ha querido aludir a las medidas del Gobierno Andaluz como Empleo y Formación, las unidades Andalucía Orienta, el programa de prácticas en empresas o los proyectos integrales de inserción que ejecuta FAAM.

Asimismo, ha felicitado y agradecido a la federación por la «importante» labor que realiza en la provincia, atendiendo las necesidades de las personas con discapacidad en «ámbitos clave» como la integración sociolaboral y la cualificación profesional.

Amós García también ha felicitado a los jóvenes que han recibido los diplomas «por haber sabido aprovechar esta oportunidad de adquirir una sólida formación en una ocupación con alta demanda en nuestro mercado laboral como fórmula para mejorar su empleabilidad» y les ha ofrecido los recursos del Servicio Andaluz de Empleo y la delegación territorial para ayudarles en su búsqueda activa de empleo, animándoles a considerar la opción del autoempleo como autónomos o con empresas de economía social e informándoles acerca de los incentivos de la Junta para estas fórmulas empresariales.

Esta formación se enmarca en un proyecto financiado por la Fundación La Caixa, en calidad de organismo intermedio privado del Fondo Social Europeo (FSE+) en el programa de Empleo Juvenil, concedido a FAAM mediante procedimiento de concurrencia competitiva. Un programa muy ambicioso en cuanto al plazo de ejecución, que comenzó el pasado mes de marzo y será desarrollado por FAAM en toda la provincia hasta el mes de septiembre de 2029. En el marco de este proyecto, Federación está desarrollando acciones formativas para cumplir con el objetivo de favorecer la empleabilidad entre los beneficiarios. Concretamente, el curso «Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales» ha tenido una formación de 230 horas, 150 horas teóricas y 80 prácticas no laborales en empresas del sector.

Con esta iniciativa, once jóvenes han completado satisfactoriamente su formación y tres de ellos ya han accedido a un empleo en el sector.