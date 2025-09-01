FAAM abre puertas al empleo juvenil con la formación práctica de 11 jóvenes El programa Más Empleo Joven tiene como objetivo mejorar las oportunidades laborales de jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de desempleo

Marcos Tárraga Almería Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:20 Comenta Compartir

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) continúa reforzando su compromiso con la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. A través de acciones formativas y prácticas profesionales en empresas, la entidad trabaja para abrir nuevas oportunidades en el mercado laboral, dentro del marco del programa Más Empleo Joven de la Fundación «La Caixa».

Hoy dan comienzo las 80 horas de prácticas no laborales para las 11 personas que participan en el certificado profesional de 'Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales', que FAAM desarrolla actualmente en Almería capital. Tras 150 horas de formación teórica, este nuevo periodo de prácticas permitirá que los participantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos, ganen experiencia real en entornos profesionales y aumenten sus posibilidades de acceder a un empleo estable.

Los resultados positivos ya son visibles. En Huércal-Overa, FAAM ha completado recientemente el módulo formativo «Servicio Básico de Restaurante-Bar», con una duración de 120 horas, complementadas con 40 horas de prácticas no laborales en empresas de hostelería de la zona. Gracias a esta formación, de las siete personas que finalizaron el curso, dos ya han conseguido empleo, un dato que demuestra el impacto real y directo que estas acciones tienen en la mejora de la empleabilidad de los participantes.

El programa Más Empleo Joven tiene como objetivo mejorar las oportunidades laborales de jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de desempleo, ofreciéndoles orientación profesional, formación acreditada mediante certificados de profesionalidad y prácticas en empresas. Todo ello contribuye a facilitar la transición hacia el mercado laboral, especialmente en sectores con alta demanda de personal, como la hostelería, la limpieza profesional y los servicios básicos.

Desde FAAM, destacan la importancia de estas iniciativas:

«Nuestra prioridad es crear oportunidades reales de inserción laboral para los jóvenes que más lo necesitan. La formación, unida a la experiencia en empresas, es clave para romper barreras y construir un futuro profesional más sólido», subraya desde la FAAM Guillermo Idáñez, técnico al cargo de este programa de formación y empleo de Fundación La Caixa.

Con estas actuaciones, FAAM reafirma su compromiso con la inclusión social y laboral, apostando por la formación práctica y la colaboración con el tejido empresarial como estrategia para generar empleo, impulsar el talento juvenil y mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de colectivos vulnerables.