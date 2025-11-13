Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de linces ibéricos.

Este es el extraño comportamiento que se ha registrado en los linces ibéricos

Un estudio revela que estos animales, cuya población en Almería se ha recuperado del riesgo de extinción, actúan de una forma particular cuando ya se han asentado en un territorio

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

La provincia de Almería ha sido testigo en los últimos años de la recuperación de una especie en peligro de extinción. En contra de los ... pronósticos, se ha logrado recuperar su población y sigue aumentando el número de ejemplares que habitan en los montes almerienses. Y es que el lince ibérico, uno de los símbolos más potentes de la conservación de fauna en España, sigue protagonizando capítulos esperanzadores en Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel quiere vivir: un corazón para seguir latiendo
  2. 2 IU critica la falta de dotación de material y humana del Hospital de Roquetas
  3. 3 «La construcción de la piscina y el gimnasio era una necesidad que ya se está haciendo realidad»
  4. 4 Herida una mujer tras la colisión de un turismo y una furgoneta en El Ejido
  5. 5 Transportes licita por 3,9 millones la construcción de tres glorietas en la N-340 en Los Gallardos
  6. 6 La pareja almeriense, primera en abandonar La Isla de Las Tentaciones por indisciplina
  7. 7 Este es el supermercado que regala tarta gratis a todos sus clientes
  8. 8 Una visita internacional para conocer el modelo agrícola de El Ejido
  9. 9 «De cada diez jóvenes a los que pregunto, ocho no conocen el Caso Almería»
  10. 10 La anomalía térmica que prevé la Aemet para esta semana en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Este es el extraño comportamiento que se ha registrado en los linces ibéricos

Este es el extraño comportamiento que se ha registrado en los linces ibéricos