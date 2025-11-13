Este es el extraño comportamiento que se ha registrado en los linces ibéricos

La provincia de Almería ha sido testigo en los últimos años de la recuperación de una especie en peligro de extinción. En contra de los ... pronósticos, se ha logrado recuperar su población y sigue aumentando el número de ejemplares que habitan en los montes almerienses. Y es que el lince ibérico, uno de los símbolos más potentes de la conservación de fauna en España, sigue protagonizando capítulos esperanzadores en Almería.

En relación a ello, un reciente estudio internacional ha revelado que el comportamiento de estos felinos varía de forma notable según la etapa vital en la que se encuentren. Así, los linces que ya se han asentado en un territorio evitan las zonas con presencia humana, mientras que los que se encuentran en fase de dispersión, buscando nuevos espacios donde establecerse, atraviesan áreas humanizadas, aunque combinan estos desplazamientos con refugios en zonas escarpadas y de denso matorral.

Linces cautelosos tras su liberación

El estudio también concluye que los linces liberados tras su paso por centros de cría muestran una actitud especialmente prudente. Estos individuos tienden a refugiarse con frecuencia y a evitar el contacto con el ser humano, mientras exploran su nuevo entorno natural.

Según los investigadores, entender estos patrones es esencial para planificar la gestión del hábitat y las futuras reintroducciones, así como para diseñar corredores ecológicos que faciliten la conexión entre poblaciones.

Nacimientos en libertad en Vélez-Rubio

En paralelo a estos avances científicos, Almería ha vuelto a ser escenario de una noticia ilusionante: el nacimiento de tres cachorros de lince ibérico en Vélez-Rubio. Este hecho marca un nuevo hito en la expansión de la especie hacia el sureste peninsular, ya que se trata de la segunda reproducción registrada de una hembra reintroducida en la zona fronteriza entre Andalucía y Murcia.

El hallazgo, confirmado por las administraciones autonómicas, demuestra el éxito de los corredores ecológicos creados para favorecer el intercambio genético entre poblaciones. La hembra, liberada originalmente en los Altos de Lorca, se estableció en la Sierra María-Los Vélez, donde ha encontrado alimento y refugio suficientes para criar. Técnicos andaluces y murcianos, mediante collares GPS y observaciones directas, han podido constatar su adaptación y la consolidación de un nuevo núcleo reproductor.

De la extinción a la recuperación

El renacer del lince ibérico es, sin duda, una de las historias más notables de conservación en Europa. En 2002, la especie estaba al borde de la desaparición, con apenas 94 ejemplares en toda la península. Dos décadas después, el censo supera los 2.400 individuos, de los cuales 836 viven en Andalucía, casi el doble que en 2019.

Este éxito ha sido posible gracias a una estrategia conjunta entre administraciones, centros de cría, propietarios rurales, ONG y científicos, que han logrado recuperar una especie que descendía de solo 75 hembras supervivientes. Hoy, el lince ibérico se encuentra en el mejor momento de su historia reciente y su presencia en Almería simboliza la culminación de años de trabajo, inversión y esperanza.