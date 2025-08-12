La extraña razón por la que Las Salinas de Cabo de Gata se ven de color rosa en algunas épocas del año Un fenómeno natural que transforma el paisaje y sorprende a quienes lo descubren

E. Gabriel Llanderas Almería Martes, 12 de agosto 2025, 18:53

Quien haya visita este año la zona de Las Salinas de Cabo de Gata habrá comprobado que se ven especialmente bonitas y pobladas de flamencos. Los visitantes que las contemplan por primera vez no siempre están al tanto de la riqueza natural y diversidad de flora y fauna que acogen, hasta que se paran a leer los paneles informativos estratégicamente ubicados que dan buena cuenta de ello.

Para los asiduos a este lugar, que por las razones que sea, han ido más veces, lo que sí salta a la vista es el intenso color rosa de sus aguas en determinadas épocas del año. Pero, ¿sabías que este color no es obra del azar, sino de un alga muy especial que lucha por sobrevivir?

El secreto está en la Dunaliella salina, una pequeña alga que en condiciones normales es verde. Sin embargo, cuando las salinas atraviesan su fase más seca y las condiciones se vuelven extremas, con alta salinidad, luz solar intensa y escasez de agua, esta alga comienza a producir betacaroteno, un pigmento rojizo que le sirve como escudo protector contra el sol abrasador.

Un eslabón de la cadena alimentaria

Esta producción de betacaroteno es la responsable de ese color rosa tan característico que tiñe el agua y convierte las salinas en un lugar que atrae a miles de visitantes por la belleza y la curiosidad del paraje. Pero la historia no termina ahí. Esa diminuta Dunaliella es la base de la cadena alimentaria para el crustáceo Artemia salina, también conocido como camarón de salina, que se alimenta de ella con voracidad. Y estos crustáceos son, a su vez, el alimento preferido de los flamencos, quienes adquieren su icónico color rosado gracias a los pigmentos que acumulan al consumirlos.

Esta es solo una muestra más de todo lo que puede enseñar un lugar así, donde, por ejemplo, se han registrado más de cien especies diferentes de aves. Algunas de ellas pasan por su humedal a lo largo del año en su trayecto de migración a otros destinos aún más cálidos y otras habitan en él de manera permanente.

Flamenco rosado o común

De hecho, una de las aves más llamativas y peculiares de la zona es el flamenco rosado o común, que ahora en verano se encuentra allí en una cifra elevada. Los amantes de la ornitología disponen de dos puestos de observación bien integrados en el entorno para causar la mínima distorsión a los animales.

Aunque en su interior hay unos aparatos, a modo de prismáticos, para divisar a las aves en las marismas desde lejos y sin molestarlas, también es buena idea llevarse unos para disfrutar de las vistas todo el tiempo que se quiera, sin necesidad de hacer turnos con otros visitantes.

Las Salinas también dan nombre a la playa más larga del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que abarca desde el Torreón de San Miguel hasta el final de la zona denominada como La Fabriquilla.