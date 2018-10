Los expertos creen que la sentencia provocará que suban los precios Los gabinetes jurídicos ya han recibido las primeras llamadas de usuarios pidiendo información para reclamar las tasas SARAI BAUSÁN GARCÍA ALMERÍA Viernes, 19 octubre 2018, 00:54

La nueva interpretación del Tribunal Supremo sobre quién debe encargarse de pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) supondrá una reestructuración en el sector bancario. Así lo creen desde las patronales de la construcción y la promoción en Andalucía, quienes señalan, a través de un portavoz, Francisco Martínez-Cañavate, que las entidades bancarias subirán sus costas para poder hacer frente a este gasto extra que deberán asumir en las hipotecas. De ese modo, esperan que a medio plazo se lleve a cabo una reestructuración del mercado bancario e inmobiliario en el que se subirán otros tipos de las hipotecas para poder equilibrar el nuevo panorama.

Según cuenta Martínez-Cañavate, es lo que ha sucedido en otras ocasiones, como con la sentencia de las cláusulas suelo: «Entonces estaba el Euribor a +0,4 y el suelo a tres puntos. Lo que ejercía de tipo eran esos tres puntos, y así se equilibraba un Euribor tan bajo. Conforme los tribunales votaron para cambiar la norma fue cuando se subió el tipo para que los bancos pudieran seguir con su actividad sin tantas pérdidas»

Para ellos, la sentencia del 16 de octubre, que afirma que son los bancos quienes deberían hacerse cargo del AJD y no las personas físicas, como sucedía con anterioridad, es un «cambio importante» y positivo que hace que se reduzca la carga para el comprador. Una nueva situación que no se hará realidad hasta que la sentencia se convierta en firme y que podría provocar que se incentivara la compra de inmuebles por parte de los ciudadanos. «Ante todo, el particular será que más beneficiado de este cambio, pues es el que tradicionalmente ha pagado este impuesto y ahora incluso podrá recuperarlo. Es normal que ahora vayan todos en bandada a reclamarlo», explica.

Demandas colectivas

Ante la nueva situación, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros -Adicae- ha tenido que habilitar una grabación en su teléfono de consultas por la amplia cantidad de usuarios que se han puesto en contacto con ellos. Según aseguran desde el organismo, van a iniciar una campaña de demandas colectivas de gastos hipotecarios reclamando la nulidad de la cláusula y la restitución de todos los gastos, entre los que se encuentran gestoría, tasación, notaría y el registro de Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Estas demandas se realizarán a razón de una por entidad bancaria y quienes deseen sumarse a ellas solo tendrán que aportar una copia del préstamo hipotecario. Según sus registros, este cambio en la sentencia del Tribunal Supremo podría afectar a más de seis millones de personas. Si estos usuarios quieren sumarse a sus demanda colectivas, deberán saber que el coste de los procuradores y abogados se cubrirá por una cuota extraordinario de 50 euros más IVA. «No cobraremos nada de las cantidades recuperadas», recalcan.

Sentencia en firme

Losteléfonos de Arriaga Asociados, bufete que alcanzó notoriedad por sus casos sobre cláusulas suelo, también recibieron en la jornada de ayer un amplio número de llamadas de personas particulares que reclaman más información sobre este nuevo cambio en las hipotecas y si ellos podrían o no reclamar la devolución de los impuestos aportados. «Es normal que nos lleguen llamadas. Imagínate que ves que te pueden devolver un dinero que has pagado por tu hipoteca. Lo primero que haces es informarte de cómo lo puedes hacer», señalan desde Arriaga Asociados. A todos ellos les han comentado lo mismo: por el momento, no pueden darle demasiada información. Es posible que puedan recuperar las tasas aportadas, pero todo dependerá de que la sentencia sea firme. Sobre los posibles pasos que podrían dar los particulares para reclamar estas tasas en caso de ser firme la sentencia, el bufete es directo: hasta que no se llegue a ese extremo, no se sabe. Cada procedimiento es distinto al resto. Por ello, los usuarios deberán seguir a la espera del paso definitivo del Tribunal Supremo.