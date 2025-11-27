Expertos analizan el impacto de la geopolítica en las pymes almerienses

El Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Almería ha acogido este jueves la sexta edición de Cámara Exporta, el mayor foro provincial ... sobre geopolítica, mercados globales e internacionalización para pymes. Bajo el título 'Geopolítica e Internacionalización', el encuentro ha reunido a más de un centenar de empresas y expertos de referencia nacional e internacional para profundizar en cómo los cambios geoestratégicos, económicos y comerciales están transformando los mercados y exigiendo nuevas capacidades a las compañías almerienses.

La jornada ha comenzado con la bienvenida institucional del presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, y de la directora general, María Dolores Garcés Muro, quien ha introducido el contenido del foro desde la perspectiva de lo que está pasando en un mundo en transformación: «Un poder cambiante, un mundo que está siendo ya multipolar en el que Europa, nuestra referencia, debe resituarse para lo que es imprescindible. Como señalas los informes Draghi y Letta, que el mercado único se adapte a los nuevos tiempos».

El foro, según ha explicado la entidad en un comunicado, ha contado con la intervención del coronel Pedro Baños, especialista en geoestrategia y relaciones internacionales, quien, entre otros aspectos, ha lanzado recomendaciones sobre la necesidad de reforzar la ciberseguridad empresarial en un contexto de riesgo creciente. «No adoptar las medidas adecuadas de ciberseguridad puede significar acabar con la supervivencia de una empresa. Un ataque de ransomware puede destruir la reputación, comprometer datos y llevar incluso al cierre por sanciones de la Agencia de Protección de Datos», ha indicado.

Baños ha reparado, además, en que las compañías deben contar con planes de contingencia, una estructura flexible y capacidad de recuperación para afrontar un entorno «multifactorial y lleno de riesgos inopinados».

Respecto al posicionamiento estratégico de la provincia, ha señalado que «Almería debe diversificar, No puede depender solo del sector primario dado que, a excepción del sector del mármol, hay un gran déficit industrial. Es necesario desarrollar una capacidad tecnológica avanzada para no quedarse atrás».

La mesa redonda 'De Almería al mundo. Las empresas ante el nuevo orden mundial' ha analizado retos como los aranceles, los tipos de cambio, los riesgos logísticos o la operativa en mercados complejos como Irán, Libia, Afganistán, Rusia, Ucrania, Israel, el Sahel, China o India. En ella, han participado el economista David Uclés Aguilera, experto en mercados y competitividad empresarial; y los directivos Sergio Viñolo Vargas (Luxeapers), Adelina Salinas Clemente (ZOI Arquitectura e Ingeniería y ZOI Agrícola) y Diego Martínez Cano (Cuéllar Arquitectura del Mármol).

El economista David Uclés Aguilera ha destacado que la competitividad empresarial depende hoy de una adaptación profunda al nuevo escenario. «Vivimos en un mundo más caro, con más barreras al comercio exterior y donde las empresas deben vigilar muy de cerca sus sistemas de aprovisionamiento, sus sistemas informáticos y gestionar la incertidumbre como un factor más. En este contexto, la I+G (incertidumbre y geopolítica) es tan importante como el I+D», ha detallado.

Adelina Salinas Clemente, de ZOI Arquitectura e Ingeniería y ZOI Agrícola, ha puesto el foco, por su parte, en la necesidad de evolucionar hacia modelos empresariales flexibles y con visión global: «La estabilidad ya no depende de evitar el movimiento, sino de saber absorberlo. Hemos reforzado la confianza técnica y la permeabilidad entre departamentos, anticipándonos al impacto global mediante la lectura de señales débiles. Hoy es tan importante entender cómo funciona el mundo para exportar como cómo piensa el mundo para diseñar».

Por su parte, Diego Martínez Cano, de Cuéllar Arquitectura del Mármol, ha subrayado que la clave para resistir los sobresaltos globales es abrir nuevos mercados. «Ante la incertidumbre global, la respuesta es más diversificación internacional. La caída del mercado ruso la hemos compensado con el crecimiento en Emiratos y el Sudeste Asiático. Y en competitividad, la clave está en estar más cerca del cliente, aportando más valor. La inteligencia artificial es ahora una gran aliada», ha apuntado.

En representación del sector agroalimentario y de exportación hortofrutícola, Sergio Viñolo Vargas, de Luxeapers, ha señalado que la presencia multirregional es hoy un amortiguador imprescindible. «Estar en tantos mercados nos da un margen muy valioso. Cuando uno se complica, otros reaccionan y compensan. En divisas, netear compras y ventas nos ayuda a amortiguar fluctuaciones, y mantener un stock más alto de lo habitual se ha convertido en una pieza clave ante las rupturas de suministro cada vez más frecuentes, para asegurar la producción y cumplir con nuestros compromisos incluso cuando el contexto internacional aprieta más de lo esperado«, ha trasladado en su intervención.

Celebrado en el marco del programa Pyme Global, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el foro ha permitido a las empresas asistentes acceder a tres bloques estratégicos de contenido: un tablero global de mercados con comparativa entre destinos consolidados y emergentes; un análisis de riesgo y contexto país para la toma de decisiones en entornos inciertos; y fichas sectoriales con recomendaciones operativas adaptadas al perfil de cada pyme.

La Cámara de Comercio ha impulsado esta sexta edición de Cámara Exporta con el objetivo de situar a Almería como un territorio que observa el contexto global, adapta sus estrategias y refuerza la capacidad de sus pymes para competir en mercados cada vez más exigentes y cambiantes. Dentro de sus acciones en el marco del programa Pyme Global, en palabras de Jerónimo Parra, presidente de la entidad, «la Cámara de Almería continuará impulsando herramientas, formación y acompañamiento para que las empresas de la provincia fortalezcan su internacionalización y amplíen sus oportunidades en el exterior».