Jornada organizada en el Cámara de Comercio de Almería. R. I.

Expertos analizan el impacto de la geopolítica en las pymes almerienses

La Cámara de Comercio de Almería organiza la sexta edición de Cámara Exporta, su cita sobre internacionalización que ha reunido a un centenar de empresas

A. Maldonado

Almería

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:24

Comenta

El Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Almería ha acogido este jueves la sexta edición de Cámara Exporta, el mayor foro provincial ... sobre geopolítica, mercados globales e internacionalización para pymes. Bajo el título 'Geopolítica e Internacionalización', el encuentro ha reunido a más de un centenar de empresas y expertos de referencia nacional e internacional para profundizar en cómo los cambios geoestratégicos, económicos y comerciales están transformando los mercados y exigiendo nuevas capacidades a las compañías almerienses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

