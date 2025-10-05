Expertos académicos y de la empresa debaten sobre la aplicación de la IA en la actualidad El encuentro, mañana en el Restaurante El Candelero del Club de Mar, reunirá a especialistas para debatir de retos y oportunidades de esta tecnología

¿Cómo está impactando la Inteligencia artificial a nuestro sistema productivo? ¿En qué ramas la estamos utilizando?¿Para cuáles están buscándose soluciones?¿Cómo está afectando a la docencia, a la agricultura o a la administración en empresas u organizaciones?A estas preguntas es a las que IDEAL y la Universidad de Almería, con la colaboración de Trevenque Group, quiere dar respuesta mañana martes, 7 de octubre de 2025, en el Restaurante Club de Mar – El Candelero, en Almería, con un desayuno informativo centrado en la Inteligencia Artificial, una de las áreas tecnológicas con mayor impacto en la transformación social y empresarial de los últimos años. El encuentro, que dará comienzo a las 9:00 horas, está organizado con el propósito de generar un espacio de reflexión y análisis en torno a los retos y oportunidades que plantea la aplicación de la IA en distintos ámbitos de actividad. Es necesario invitación para asistir.

La jornada será moderada por Miguel Cárceles, delegado del diario IDEAL ALMERÍA, quien se encargará de dar la bienvenida a los asistentes y de conducir las distintas intervenciones programadas. Tras el inicio del desayuno, Cárceles presentará oficialmente el acto y dará paso a la primera ponencia en la que el consultor de inteligencia artificial y marketing José Saldaña, CEO de José Saldaña Studio, ofrecerá una exposición en la que abordará los principales avances en esta materia, así como sus aplicaciones prácticas en la gestión empresarial y en la relación con los consumidores.

Este será el primer plato de una jornada a la que seguirá una mesa de expertos, un espacio de debate en el que diversos profesionales compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre la evolución de la Inteligencia Artificial y su aplicación en Almería. Esta mesa redonda contará con la participación de figuras de referencia como el propio José Saldaña; Ana Molina, CEO y cofundadora de Groditech; Víctor Bastante Granell, responsable del Secretariado de Innovación Docente, Enseñanza Virtual y Formación del Profesorado de la Universidad de Almería; y Vital Moles, director comercial de Trevenque Group. Durante una hora, y bajo la moderación de Miguel Cárceles, cada ponente responderá a cuestiones específicas en intervenciones particulares, además de reflexionar de forma conjunta sobre una pregunta común que permitirá abrir el debate a una visión más transversal de la materia.

El acto concluirá con un intercambio de ideas que pretende no solo acercar la Inteligencia Artificial a la ciudadanía y a los profesionales asistentes, sino también destacar el papel estratégico que desempeña esta tecnología en la innovación, la competitividad y el desarrollo económico de la provincia. En un momento en el que la transformación digital avanza a gran velocidad, encuentros como este desayuno informativo se consolidan como foros de diálogo esenciales para analizar el presente y futuro de herramientas que ya están redefiniendo la forma en que se producen bienes y servicios, se toman decisiones y se establecen relaciones en todos los niveles de la sociedad.

Con esta cita, Almería se suma a las iniciativas que, desde diferentes territorios, buscan impulsar la reflexión y el conocimiento en torno a la Inteligencia Artificial, fomentando la colaboración entre el ámbito académico, empresarial y mediático para afrontar con garantías los desafíos de la nueva era digital.