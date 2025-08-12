Expedientan a siete gasolineras no atendidas en Almería en la lucha contra el 'petaqueo' Alertada por la Guardia Civil, la Junta ha abierto los procedimientos sancionadores al haberse detectado que, de febrero a mayo, se habían realizado repostajes de gasolina 95 superiores a 75 litros

Bernardo Abril Almería Martes, 12 de agosto 2025, 12:43

Níjar, El Ejido, Adra, Berja y La Mojonera son los municipios en los que la Delegación territorial de Industria, Energía y Minas de Almería ha iniciado expedientes sancionadores a siete gasolineras no atendidas que podrían haber incurrido en infracciones administrativas de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

Dichos procedimientos, ha informado la Administración andaluza en una nota, se han iniciado tras recibir actas de la Guardia Civil en las que se pone de manifiesto que, en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, en diferentes estaciones de servicio de la provincia se habían realizado repostajes de gasolina 95 superiores a 75 litros.

Estos hechos, ha incidido la Junta, son susceptibles de infringir el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria 'Instalaciones para suministro a vehículos' y se regulan aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. Concretamente, detalla la nota, «se estipula que en las gasolineras en las que los consumidores se sirven ellos mismos y no hay ningún personal de la propiedad presente en el recinto de la instalación, el mecanismo que fija el boquerel (trinquete) se suprimirá y se limitará el tiempo de cada suministro a tres minutos y a un volumen total de 75 litros».

Industria, órgano competente para la iniciación de los procedimientos sancionadores y para la imposición de sanciones por infracciones a la normativa en materia de Energía, ha recordado que esta infracción se tipifica como grave de acuerdo con la ley del sector de hidrocarburos y podría ser sancionable con multa de hasta 6 millones de euros.

El delegado territorial de Industria, Energía y Minas en Almería, Guillermo Casquet, ha destacado la importancia de la labor inspectora de la Junta de Andalucía y la colaboración que prestan a la Guardia Civil para el cumplimiento de la actual normativa.

Ha recordado, en este sentido, que «hace unos meses celebramos unas jornadas informativas donde invitamos a los propietarios de gasolineras y representantes de los cuerpos de seguridad en la provincia para recordar e informar de la normativa vigente. En aquella reunión, surgió el problema del petaqueo y la necesidad de colaborar todos los actores en su combate y erradicación por suponer una actividad ilegal y que durante su transporte supone un peligro para las personas».