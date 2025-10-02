Exigen limpiar un vertedero improvisado de «residuos industriales» en el Sector 20 El Ayuntamiento de Almería explica que, al tratarse de restos no convencionales, no depende del servicio de recogida de residuos sino de las propias empresas

Alicia Amate Almería Jueves, 2 de octubre 2025, 23:22 Comenta Compartir

La constante acumulación de residuos en la calle Estaño del Sector 20 trae de cabeza a las empresas instaladas en este polígono industrial de la capital. Al menos, a una parte de ellas. Lo definen con una palabra: «Vergonzoso». Pallets, cajas de cartón, restos de obra, plásticos y basura, en general, pasan días, incluso semanas, amontonándose en el asfalto sin que nadie se responsabilice de su retirada.

Trabajadores y clientes, a diario, lidian con los restos depositados en plena calle, junto a un solar sin edificar ubicado entre naves industriales en pleno funcionamiento. Suciedad que se acaba expandiendo, según aseguran desde empresas de la zona, que exigen una solución definitiva a un problema que no es nuevo. Ocurre periódicamente y, sobre todo, se agrava en verano, cuando se reducen los servicios de limpieza en el polígono, describen los propios afectados: «Es ya insalubre».

El Ayuntamiento de Almería, preguntado por esta situación, confirmó ayer estar al tanto de la acumulación de basura en esta calle del Sector 20. Fuentes municipales, no obstante, señalaron al respecto que se trata de «residuos industriales», por lo que el servicio de recogida municipal no se hace cargo de su retirada.

«La mayoría, cumple»

Según el Consistorio, es un problema generado por empresas, tanto del Sector 20 como de otros puntos de la ciudad, que se deshacen de este modo de sus restos en lugar de derivarlos al punto limpio. Eso sí, también aclararon que «la mayoría, cumple» con esta medida, si bien, son los cumplidores quienes acaban sufriendo las consecuencias de quienes hacen caso omiso de la normativa para deshacerse de este tipo de restos.

En busca de solucionar esta problemática, la semana pasada el Ayuntamiento de Almería mantuvo un encuentro con los responsables de la gestora del polígono del Sector 20.

Durante este encuentro se determinó tomar medidas para reforzar la vigilancia en aras de evitar que se depositen restos indebidos en esta zona. En concreto, se habló sobre la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia con fines disuasorios.