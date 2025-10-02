Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Residuos acumulados en la calle Estaño del Sector 20 de Almería. R. I.

Exigen limpiar un vertedero improvisado de «residuos industriales» en el Sector 20

El Ayuntamiento de Almería explica que, al tratarse de restos no convencionales, no depende del servicio de recogida de residuos sino de las propias empresas

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:22

Comenta

La constante acumulación de residuos en la calle Estaño del Sector 20 trae de cabeza a las empresas instaladas en este polígono industrial de la capital. Al menos, a una parte de ellas. Lo definen con una palabra: «Vergonzoso». Pallets, cajas de cartón, restos de obra, plásticos y basura, en general, pasan días, incluso semanas, amontonándose en el asfalto sin que nadie se responsabilice de su retirada.

Trabajadores y clientes, a diario, lidian con los restos depositados en plena calle, junto a un solar sin edificar ubicado entre naves industriales en pleno funcionamiento. Suciedad que se acaba expandiendo, según aseguran desde empresas de la zona, que exigen una solución definitiva a un problema que no es nuevo. Ocurre periódicamente y, sobre todo, se agrava en verano, cuando se reducen los servicios de limpieza en el polígono, describen los propios afectados: «Es ya insalubre».

El Ayuntamiento de Almería, preguntado por esta situación, confirmó ayer estar al tanto de la acumulación de basura en esta calle del Sector 20. Fuentes municipales, no obstante, señalaron al respecto que se trata de «residuos industriales», por lo que el servicio de recogida municipal no se hace cargo de su retirada.

«La mayoría, cumple»

Según el Consistorio, es un problema generado por empresas, tanto del Sector 20 como de otros puntos de la ciudad, que se deshacen de este modo de sus restos en lugar de derivarlos al punto limpio. Eso sí, también aclararon que «la mayoría, cumple» con esta medida, si bien, son los cumplidores quienes acaban sufriendo las consecuencias de quienes hacen caso omiso de la normativa para deshacerse de este tipo de restos.

En busca de solucionar esta problemática, la semana pasada el Ayuntamiento de Almería mantuvo un encuentro con los responsables de la gestora del polígono del Sector 20.

Durante este encuentro se determinó tomar medidas para reforzar la vigilancia en aras de evitar que se depositen restos indebidos en esta zona. En concreto, se habló sobre la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia con fines disuasorios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un joven como presunto responsable de la muerte de Antonio Campos
  2. 2 Muere una mujer apuñalada en La Mojonera
  3. 3 Berja se concentra para pedir justicia por el crimen de Antonio Campos
  4. 4 Apuñalan a un hombre en Las 200 Viviendas de Roquetas
  5. 5 Martín, sobre el crimen de Campos: «Que se haga justicia»
  6. 6 Los líderes de los puertos de España trazan las líneas de actuación desde Almería
  7. 7 El PSOE exige conocer cuántas almerienses han conocido tarde su diagnóstico de cáncer de mama
  8. 8 Apuñalan a un hombre en Las 200 Viviendas de Roquetas
  9. 9 Una multitud de almerienses, con la Flotilla: «Los hijos de Gaza no son una amenaza»
  10. 10 Adif adjudica por 8,2 millones las traviesas para túneles del AVE entre Vera y Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Exigen limpiar un vertedero improvisado de «residuos industriales» en el Sector 20

Exigen limpiar un vertedero improvisado de «residuos industriales» en el Sector 20