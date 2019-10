Exigen un aval técnico que asegure que mover el Pingurucho no destrozará el monumento El colectivo Plataforma para la Conmemoración del Bicentenario del Levantamiento de los Coloraos 1824-2024 estudia acudir a los juzgados si el Ayuntamiento de Almería aprueba la modificación del PGOU que le permitirá actuar en un entorno protegido bajo la figura de Bien de Interés Cultural MIGUEL CÁRCELES Almería Martes, 15 octubre 2019, 12:34

El Ayuntamiento de Almería no tendrá un camino de rosas -como las que se depositan en torno al monumento a Los Coloraos cada 24 de agosto- si quiere remodelar el espacio público más señero de la ciudad dejándolo completamente diáfano: sin pingurucho y sin árboles. El colectivo Plataforma para la Conmemoración del Bicentenario del Levantamiento de los Coloraos 1824-2024, constituido ya como asociación cultural con la pretensión inicial de planificar la conmemoración de la gesta histórica (el intento de reimplantar la Constitución Española de 1812 ante el absolutismo de Fernando VII mediante un alzamiento periférico) se ha encontrado de bruces con la polémica de la remodelación de la Plaza Vieja. Y ha anunciado que lejos de permanecer impasibles y de brazos cruzados, llegarán tan lejos como sea necesario para mantener el corazón histórico de la ciudad tal y como ha estado en el último siglo.

Carmen Ravassa, presidenta de la asociación, ha conminado esta mañana al Ayuntamiento de Almería a que haga público -si es que existe- algún informe técnico que avale la viabilidad del traslado de uno de los monumentos históricos de mayor valor en la ciudad, ya que diversos expertos consultados por el colectivo mantendrían que es imposible mover pieza a pieza un monumento basamentado en una columna de hormigón y fijado con resinas insolubles. «Para moverlo hay que trocearlo, y sería caro y de fácil rotura», ha advertido esta mañana a los pies del Pingurucho.

El Consistorio capitalino tiene previsto aprobar este jueves una modificación del PGOU que permitiría al Consistorio modificar el entorno de la Plaza Vieja, actualmente protegido en el plan general pero también en el catálogo de bienes culturales, sin más necesidad que la de informar a la Consejería de Cultura. Con este movimiento, el Ayuntamiento pretende solventar uno de los problemas existentes para implementar el proyecto inicial del equipo de Gobierno, sin árboles y sin monumento. Un plan que solo apoyan PP y Vox y que desechan a priori el resto de grupos políticos municipales.

«El monumento no se puede trasladar porque está hecho de un bloque. Sólo romperlo se podría. Tiene una cimentación de 4,10 metros de profundidad. Todas las piezas están encajadas una encima de otra. Algunas, de más de dos metros de altura. Pero está adherido mediante pernos de acero rellenos de resina de pegamento. Por lo tanto no se puede desmontar porque permanece como un único cuerpo», mantiene Ravassa. El Pingurucho pesa cerca de 300 toneladas. «Sólo se puede desmontar si se trocea en una operación que es cara y de gran dificultad técnica. Si se astilla, se resquebraja. Y es fácil que, aun y todo, troceándolo se rompa», ha insistido.

Guerra judicial

El colectivo está recogiendo firmas de apoyo al mantenimiento de la plaza tal y como está: con 21 ficus y varias palmeras, además del monumento. Por otra parte, presentará alegaciones una vez este jueves, en el pleno del Ayuntamiento de Almería, se apruebe la modificiación inicial del PGOU que habilita a Urbanismo a hacer y deshacer en la plaza a su antojo sin necesidad de cambiar las fichas urbanísticas existentes. No obstante, esperan que todo quede parado en la Comisión de Cultura, el organismo del Gobierno andaluz que debe dar su visto bueno a cualquier modificación relacionada con un Bien de Interés Cultural.

Pese a todo no descartan acudir a los tribunales. «Es un paso al que no queremos llegar», ha advertido Ravassa. Otros miembros del colectivo apuntan a que no es descartable una posición a su favor de los tribunales: al fin y al cabo el Pingurucho está en un entorno protegido. Y entorno incluye no solo a bienes inmuebles, sino también otros elementos urbanísticos como los espacios públicos.