El exconcejal Carlos Sánchez anunció en 2022 la ZBE de Almería: «¿En qué te afecta? En nada» El edil de la anterior Corporación Municipal aseguró que la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones no cambiaría «nada» en la ciudad

Alicia Amate Almería Sábado, 11 de octubre 2025, 22:28 Comenta Compartir

El proyecto para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Almería se remonta al anterior mandato. En noviembre de 2022, de manera extraordinaria, se modificaron las cuentas municipales para hacer frente a la aportación municipal de los contratos sujetos a ayudas concedidas para la implantación de la ZBE junto a la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

Concretamente, 1,16 millones de euros fue el importe por el que, entonces, se alteró el presupuesto anual para asumir el 10% del total aprobado de fondos europeos Next Generation de la Unión Europea (UE) que llegarían a la capital almeriense y que superaría, por tanto, los 10 millones.

En ese momento, ya se rumiaba entre los almerienses más al tanto de la actualidad municipal cómo sería esta limitación en el tráfico de la ciudad para reducir emisiones, una normativa europea que entraba en vigor nada más comenzar el año siguiente.

Desde el Ayuntamiento de Almería, no obstante, tenían claro que en nada iba a afectar a los almerienses. Al menos, así lo aseguraba el entonces concejal de Promoción de laCiudad, Carlos Sánchez, en sus redes sociales en los últimos días de diciembre de 2022: «En enero entrará en vigor la normativa de zona de bajas emisiones en todas las ciudades, incluido Almería capital. ¿En qué te afecta? En nada. ¿Podré circular por toda la ciudad? Sí. ¿Tengo que llevar algún distintivo medioambiental? No».

Tres años después parece haberse mantenido este anuncio. Eso sí, los almerienses adquirieron en masa los distintivos que emite Correos y que determinan el nivel contaminante de sus vehículos con objeto de asegurarse el poder transitar por la zona afectada por las restricciones.