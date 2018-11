Evacuación total de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería durante un simulacro Comandancia de la Guardia Civil de Almería. / IDEAL Durante su desarrollo se ha evacuado a todo el personal, tanto a los que realizan sus funciones habituales, como a personas que se encontraban realizando sus trámites F. L. P. Almería Jueves, 29 noviembre 2018, 13:53

En la mañana de hoy, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha llevado a cabo un segundo simulacro en las instalaciones con las que cuenta en la capital almeriense, si bien en esta ocasión la evacuación ha sido general, evacuando a todo el personal que normalmente lleva a cabo sus funciones habituales en las mismas, así como a las personas que se encontraban en las instalaciones de manera eventual realizando algún trámite.

La emergencia simulada es calificada como emergencia general, en la que se simula una situación de emergencia real la cual para ser controlada requiere la actuación de los equipos de emergencia de toda la Comandancia al afectar a la totalidad de las oficinas y dependencias.

En el dispositivo ha participado personal de las distintas unidades de la Comandancia, así como personal de Bomberos de Almería, desarrollándose de manera general en las dependencias oficiales, lugar desde el que se inicia el fuego.

En esta ocasión se ha contado con un Centro de Control, ubicado en el C. O. S., único punto no evacuado por continuar y no desatender el servicio al ciudadano, desde el que se ha coordinado y centralizado la evacuación.

Para la evacuación, al afectar a todas las dependencias, las personas evacuadas han acudido al punto de reunión seguro, situado en esta ocasión en los exteriores de las dependencias de la Comandancia.

Los objetivos principales que se pretenden alcanzar son entre otros, conocer los edificios y sus instalaciones, los medios de protección disponibles, así como garantizar el normal uso de los mismos, contar con personal que garantice la eficacia de un posible caso real, informar a todos los componentes de la Comandancia de cómo actuar, así como evitar las causas que pueden dar lugar a un hecho real.

Con esta actuación se continua con el desarrollo de la prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil de Almería, que en los últimos cuatro años, a través de la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales creada en 2013, está desarrollando diferentes labores en materia de seguridad y salud laboral, como la evaluación de riesgos y planificación preventiva, la información y formación de personal, la gestión y el análisis de siniestralidad o la coordinación de actividades empresariales con otras instituciones o empresas que concurren en las diferentes dependencias de la Guardia Civil.

La Guardia Civil tiene previsto continuar con estas actuaciones, para que el mayor número de agentes cuenten con la instrucción específica en cuanto a este tipo de situaciones.