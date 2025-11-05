Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un estudio revela la inesperada forma en la que los pantanos pierden agua.

Estudio: los pantanos almerienses pierden agua por un fenómeno inusual

Se calcula que los pantanos andaluces pierden cada año casi 550 hectómetros cúbicos, una cantidad equivalente a más de la mitad del agua que cabe en el mayor pantano de la comunidad

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:27

En los embalses de Andalucía, el agua desaparece sin que se produzcan las tantas veces señaladas filtraciones, es decir, sin fugas aparentes. Se dan casos ... en los que no hay grietas, ni escapes subterráneos que expliquen del todo por qué las reservas disminuyen incluso cuando no se abre una sola compuerta. Lo cierto es que cada año se esfuman cientos de hectómetros cúbicos, de una manera imperceptible e insospechada por muchos.

