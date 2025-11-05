Estudio: los pantanos almerienses pierden agua por un fenómeno inusual

En los embalses de Andalucía, el agua desaparece sin que se produzcan las tantas veces señaladas filtraciones, es decir, sin fugas aparentes. Se dan casos ... en los que no hay grietas, ni escapes subterráneos que expliquen del todo por qué las reservas disminuyen incluso cuando no se abre una sola compuerta. Lo cierto es que cada año se esfuman cientos de hectómetros cúbicos, de una manera imperceptible e insospechada por muchos.

Un equipo de expertos ha querido poner claridad en este misterio y han elaborado un estudio donde analizan 76 embalses andaluces. Según calculan, de media, desaparecen unos 547 hectómetros cúbicos de agua cada año, casi el 8% de las aportaciones. La cifra equivale a más de la mitad del volumen del embalse de Iznájar, el mayor de Andalucía.

Para obtener esos datos, los investigadores recorrieron más de 6.000 kilómetros, tomando muestras y cotejando información meteorológica, hidrológica y morfológica. La magnitud de las pérdidas sorprendió incluso a los propios expertos, que hablaron de un fenómeno «tan silencioso como implacable».

Los embalses más vulnerables

No todos los pantanos sufren del mismo modo. Algunos, situados en zonas altas y rodeados de laderas empinadas, conservan buena parte del agua que reciben. Otros, en cambio, pierden cantidades alarmantes. Los situados en zonas bajas y ventosas, con vasos anchos, pueden llegar a dejar escapar hasta una cuarta parte de su contenido cada año.

El estudio establece un índice de eficiencia que clasifica los embalses en tres niveles, según la proporción del agua que «desaparece» sin uso. Los más ineficientes, advierten los investigadores, llegan a perder hasta un 50% de sus aportaciones.

Almería, de las más castigadas

En la provincia más árida de Europa, Almería, el impacto es especialmente grave. El embalse de Benínar apenas supera el 37% de su capacidad, y el de Cuevas del Almanzora ronda el 3%. En un territorio donde cada gota cuenta, la pérdida de agua por causas naturales se suma al déficit estructural que obliga a depender de desaladoras y acuíferos cada vez más presionados.

La clave está en el aire, en la temperatura, el viento y el sol. Lo que se escapa de los embalses no se filtra: se evapora. El estudio ha logrado medir con precisión este proceso natural, hasta ahora casi imposible de cuantificar, y lo ha convertido en un indicador clave para evaluar la eficiencia hídrica.

Cómo frenarlo

Los investigadores proponen medidas concretas para reducir el impacto, entre las que se encuentran construir embalses en valles más profundos y estrechos, repoblar las orillas con vegetación que proporcione sombra y actúe de barrera frente al viento, e incluso instalar paneles solares flotantes, capaces de generar energía limpia mientras reducen la radiación sobre el agua. El avance del cambio climático y la escasez de agua son dos circunstancias que van aparejadas y por las que merece la pena cuidar cada gota embalsada.