Un estudio de expertos almerienses demuestra que el arruí no es una especie invasora en el sureste

Un estudio publicado en la revista Animals demuestra que el arrui —una especie de origen africano introducida en la península en los años 70— y la cabra montés —autóctona— presentan claras diferencias en sus hábitos alimentarios, lo que les permite compartir hábitat sin competir directamente por los mismos recursos.

La investigación —una colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAM) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) — supone la primera evidencia empírica de aparente compatibilidad en la dieta entre una especie exótica y otra nativa dentro del territorio español, y cuestiona la clasificación del arrui como especie invasora.

«Este estudio evidencia que el arrui, pese a estar catalogado como invasor, puede convivir con la cabra montés sin desplazarla, gracias a una clara diferenciación en sus dietas», explica Jorge Cassinello, investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) y autor principal del trabajo. «Nuestros resultados cuestionan el fundamento científico de su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras», señala.

Diferencias que favorecen la coexistencia

Los análisis muestran que el arrui se comporta principalmente como pastador, consumiendo un 57% de herbáceas, mientras que la cabra montés es fundamentalmente ramoneadora, con un 63% de su dieta basada en arbustos. Cuando conviven, la cabra montés ajusta su dieta incrementando el consumo de herbáceas, mientras que el arrui amplía la proporción de leñosas en su alimentación durante la época estival, lo que refleja mecanismos de flexibilidad adaptativa que favorecen la coexistencia.

«Las diferencias en los hábitos alimentarios que hemos detectado son claras: el arrui mantiene su carácter pastador mientras que la cabra montés prefiere los matorrales. Esta segregación reduce en gran medida la competencia directa entre ambas especies», señala Jordi Bartolomé, profesor de la UAB y coautor del estudio.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron más de 300 muestras de heces mediante dos técnicas complementarias: el análisis microhistológico y la espectroscopía de infrarrojo cercano (NIRS). «El empleo del NIRS nos ha permitido ampliar el número de muestras y afianzar estadísticamente los resultados, lo que refuerza la solidez de las conclusiones», destaca Elena Albanell, especialista en esta técnica en la UAB.

El muestreo se llevó a cabo en varias sierras murcianas habitadas solo por arruis, solo por cabras monteses o por ambas especies en simpatría, es decir, compartiendo el mismo territorio. «En el campo hemos constatado en diversas ocasiones la formación espontánea de grupos mixtos de arruis y cabras monteses, que pastaban en proximidad sin signos de conflicto», relata Sergio Eguía, de Mendijob S.L., la empresa responsable de la selección de áreas de estudio y de la recolección de muestras.

Relevancia ecológica y de gestión

Más allá de la interacción entre ambas especies, los investigadores destacan el papel positivo de los herbívoros silvestres en la dinámica de los ecosistemas mediterráneos. «El mantenimiento de un paisaje diverso y abierto, rico en pastizales y claros, depende en gran medida de la acción de grandes herbívoros pastadores, una función que perfectamente puede realizar el arrui», apunta Alfonso San Miguel, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y coautor del trabajo.

Los autores concluyen que la evidencia disponible no justifica la consideración del arruí como invasor en la península ibérica y proponen revisar su estatus legal a la luz de los resultados. El estudio ha contado con financiación del Gobierno de Murcia a través de la Fundación Artemisan.

