Un estudio busca voluntarios para perder peso: los participantes ganan 200 euros

Perder peso y, además, cobrar por ello. Así podría resumirse la propuesta del Estudio BATON, un proyecto científico en el que pueden participar jóvenes de ... toda Andalucía, también de Almería, interesados en contribuir a la investigación sobre el metabolismo y el tejido adiposo. El ensayo, coordinado por la Universidad de Granada a través del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud, cuenta con la colaboración de los hospitales Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves, y ofrece una compensación económica de 200 euros junto con un completo seguimiento sanitario.

El objetivo es estudiar cómo responde el tejido adiposo pardo (TAP), un tipo de grasa que ayuda al cuerpo a generar calor y quemar energía, durante un periodo de restricción calórica controlada. Los resultados podrían ser clave para entender mejor los mecanismos de la obesidad y avanzar en su prevención.

¿Quién puede participar?

El proyecto busca voluntarios de entre 18 y 30 años con un índice de masa corporal (IMC) de entre 27 y 40, es decir, con sobrepeso u obesidad moderada. Es imprescindible no padecer enfermedades crónicas, no tener miedo a las agujas ni claustrofobia, ya que el estudio incluye pruebas médicas e imagen mediante PET-CT. Cumplir todos estos requisitos es esencial para poder ser seleccionado.

Los participantes deberán comprometerse durante unas 12 a 16 semanas a seguir una dieta personalizada de restricción calórica y asistir a nueve visitas médicas. Además, el ensayo contempla dos exploraciones con tomografía y dos pequeñas intervenciones quirúrgicas para obtener muestras de tejido adiposo. En función del grupo asignado, el objetivo será mantener el peso o reducirlo entre un 8 y un 10 %.

Más allá del componente económico, el estudio ofrece a los voluntarios un seguimiento médico integral, con informes sobre composición corporal, gasto energético y una evaluación completa del estado de salud.

Cómo participar

Las personas interesadas pueden contactar directamente con el equipo investigador a través del correo estudio.baton@ugr.es. Aunque el proyecto se desarrolla en Granada, la convocatoria está abierta a participantes de toda Andalucía, por lo que jóvenes almerienses que cumplan los requisitos también pueden sumarse a esta investigación que combina ciencia, salud y una pequeña recompensa económica.

Medicamentos para adelgazar

Adelgazar es, principalmente, un tema de salud, aunque también es un objetivo estético. Muchos almerienses se marcan cada año la meta de ponerse en forma y perder peso, para lo cual recurren a diversos métodos. Los hay que no se quedan en controlar su dieta y hacer ejercicio físico, sino que van más allá tomando alguno de los medicamentos para adelgazar que actualmente se comercializan en el mercado farmacéutico.

De hecho, cerca de 3.000 almerienses consumen alguno de estos cuatro medicamentos que están en el mercado, y eso a pesar de que tienen un elevado coste y de que en casi ningún caso están financiados por la Seguridad Social.

Saxenda, Ozempic, Wegovy y Mounjaro tienen un precio mensual que oscila entre los 128 euros y los 300 dependiendo de la dosis, unas cantidades que no todo el mundo puede gastar alegremente. Esto pone de manifiesto el interés y, en algunos casos, la obsesión que tienen algunas personas por adelgazar usando métodos que faciliten el proceso, más allá de las técnicas naturales de dieta y ejercicio.