Hay medicamentos en el mercado enfocados específicamente para adelgazar.

Un estudio busca voluntarios para perder peso: los participantes ganan 200 euros

Se ofrece seguimiento médico, dieta personalizada y una compensación económica a jóvenes que participen en un ensayo sobre el tejido adiposo

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

Perder peso y, además, cobrar por ello. Así podría resumirse la propuesta del Estudio BATON, un proyecto científico en el que pueden participar jóvenes de ... toda Andalucía, también de Almería, interesados en contribuir a la investigación sobre el metabolismo y el tejido adiposo. El ensayo, coordinado por la Universidad de Granada a través del Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud, cuenta con la colaboración de los hospitales Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves, y ofrece una compensación económica de 200 euros junto con un completo seguimiento sanitario.

