Estudiantes de Almería claman contra el 'bullying' tras el suicidio de Sandra Peña

El Sindicato de Estudiantes ha convocado este martes una huelga y manifestaciones en numerosas ciudades de España en recuerdo de Sandra Peña, la adolescente sevillana ... de 14 años que se suicidó el pasado día 14 de octubre tras ser «víctima de un acoso continuado en el colegio concertado Irlandesas de Loreto donde estudiaba», ha denunciado el colectivo estudiantil, que también se ha solidarizado con sus familiares y allegados.

En Almería, al igual que en el resto de puntos del país, la manifestación ha comenzado en la Plaza de las Velas, desde donde centenares de estudiantes, junto a docentes, han comenzado un recorrido por el centro de la capital para exigir medidas más contundentes contra el 'bullying'.

Entre otras demandas, el Sindicato de Estudiantes reclama la «dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto y retirada de su financiación pública», la «contratación inmediata de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad» así como una «educación libre de los discursos de odio».