Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Participantes en la manifestación organizada en Almería. A. A.

Estudiantes de Almería claman contra el 'bullying' tras el suicidio de Sandra Peña

Cientos de almerienses responden a la llamada del Sindicato de Estudiantes para exigir medidas contundentes contra el acoso escolar

A. A.

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 17:27

Comenta

El Sindicato de Estudiantes ha convocado este martes una huelga y manifestaciones en numerosas ciudades de España en recuerdo de Sandra Peña, la adolescente sevillana ... de 14 años que se suicidó el pasado día 14 de octubre tras ser «víctima de un acoso continuado en el colegio concertado Irlandesas de Loreto donde estudiaba», ha denunciado el colectivo estudiantil, que también se ha solidarizado con sus familiares y allegados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Moreno reclama acabar con los «privilegios del norte en detrimento del sur» con una «nueva reconciliación»
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 Un detenido al desmantelar un invernadero de marihuana con 5.600 plantas en Balanegra
  4. 4 Una pareja almeriense pondrá a prueba su relación en La Isla de las Tentaciones
  5. 5 La Escuela de Familia de Adra ofrece una charla sobre el trastorno por déficit de atención y el autismo
  6. 6 El PSOE denuncia que el Gobierno de Moreno Bonilla «trata a los almerienses como andaluces de segunda»
  7. 7 La investigación recaba pruebas un mes después del crimen de Antonio Campos
  8. 8 Moreno sobre la protesta de Amama ante San Telmo: «Nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente»
  9. 9 Cajamar sube hasta 750 euros la bonificación por domiciliar nómina o pensión
  10. 10 El Paseo de Almería, el Torreón de Cabo de Gata o el Arena Center de El Toyo: los hitos municipales de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Estudiantes de Almería claman contra el 'bullying' tras el suicidio de Sandra Peña

Estudiantes de Almería claman contra el &#039;bullying&#039; tras el suicidio de Sandra Peña