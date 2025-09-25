Estrés laboral y vuelta al trabajo tras las vacaciones: cómo afrontarlo sin caer en el 'burnout' Expertos desmontan mitos sobre la depresión posvacacional y explican las claves para retomar la rutina de forma saludable

Septiembre llega con la mochila cargada de tareas, objetivos y cierta nostalgia del verano. Pero lo que muchos llaman 'depresión posvacacional', en realidad, según los expertos, es un proceso de adaptación natural. «La mayoría de las personas experimenta apatía, sueño irregular, desgana e irritabilidad los primeros días tras volver al trabajo. No hablamos de un trastorno clínico, sino de una reacción normal que suele remitir en pocos días y, en los casos más intensos, en dos o tres semanas si nos cuidamos», explica Jesús Gil, psicólogo sanitario en Almería.

Según algunas estimaciones, más del 30 % de los trabajadores siente este malestar inicial. La diferencia clave, señala Gil, está en distinguir entre esta fase transitoria y el verdadero estrés laboral mantenido o burnout, que la Organización Mundial de la Salud describe como resultado de un estrés crónico no gestionado.

El peso de experiencias pasadas

Muchas de las reacciones ante nuestro trabajo actual vienen de experiencias pasadas. «Si en un empleo anterior hablar te trajo consecuencias negativas, ahora tenderás a callar por inercia, incluso aunque tu jefe actual no lo desapruebe. Si en el pasado recibiste críticas duras, es probable que hoy te exijas en exceso aunque nadie te lo pida», indica Gil.

El reto está en diferenciar pasado y presente, regular la respuesta emocional y atreverse a probar conductas nuevas, como pedir ayuda, decir 'no' de forma razonada o compartir dudas en un entorno seguro.

Valores y proyectos

La motivación se sostiene cuando existe un 'para qué'. «No es lo mismo ir cada día solo por cumplir que hacerlo con la meta de aprender una nueva habilidad, participar en un proyecto interesante o mejorar algo que antes funcionaba mal», apunta Gil.

Si la persona no encuentra conexión entre sus valores y lo que hace, esa señal también es valiosa. Quizá sea momento de replantearse el proyecto dentro de la empresa o, si es posible, buscar un cambio de rumbo.

Poner límites

Separar lo personal de lo profesional es complicado, pero sí se puede aprender a poner límites. «No responder a ciertos mensajes fuera de horario, detectar cuando estamos dándole vueltas a un tema mientras estamos con amigos o familia, o dedicar un tiempo limitado a revisar cosas pendientes son estrategias útiles», comenta Gil. El objetivo es organizarse mejor, evitar bucles de productividad y reconectar con los elementos de valor de la vida personal.

El ambiente laboral

Aun así, no todo depende de la persona, el entorno también cuenta. «A veces no sufrimos por cómo somos, sino por cómo nos tratan o por cómo se organiza el trabajo: roles confusos, jornadas interminables o climas tensos son factores que desgastan», señala Gil.

En estos casos, resulta clave entrenar habilidades de comunicación y asertividad, tanto para pedir feedback o resolver conflictos, como para establecer límites y apoyarse en los compañeros.

Ocurre también en el deporte

Las altas exigencias, tanto las propias como las ajenas, y las dificultades que acarrea la necesidad de rendir siempre a un alto nivel no son cuestiones exclusivas de los ambientes laborales. También ocurre en el terreno deportivo, donde la intervención psicológica se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar el rendimiento, mantener la motivación y aprender a convivir con emociones intensas.

«Hay personas que entrenan cada día, pero que al llegar a la competición se bloquean. O que pierden el rumbo porque han olvidado por qué hacen lo que hacen. La psicología no busca eliminar lo que sentimos, sino enseñarnos a movernos con ello», explica Gil.

En consulta, el trabajo se adapta a cada persona. Se emplean modelos basados en la evidencia científica, como la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) o la Psicoterapia Analítico Funcional (FAP), con herramientas prácticas orientadas a mejorar no solo el bienestar, sino también la toma de decisiones, el autocuidado o la conexión con los propios valores.

