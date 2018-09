La estrella de Daimús conquista Almería Manuel Alonso, sifón en mano, emplata la ostra con espuma de pimiento en salmuera. / IDEAL Un menú innovador y elegante centrado en el mediterráneo TATIANA MERINO EL EJIDO Sábado, 22 septiembre 2018, 02:44

-¿Qué sensaciones le ha brindado Almería Gourmet?

-Me he sentido como en casa, me han arropado con mucho cariño. No había tenido ocasión de conocer esta fantástica tierra hasta ahora. Almería Gourmet me ha dado la excusa perfecta para no seguir demorándolo.

«Me levanto frente al mar y me acuesto junto a él. Siempre digo que mi despensa es el Mediterráneo»

-¿Cómo definiría su cocina?

-Una cocina mediterránea, me levanto frente al mar y me acuesto junto a él. Siempre digo que mi despensa es el Mediterráneo.

-¿Qué productos son sus predilectos?

-Sin duda, trabajo muy cómodo el pescado y los arroces.

-¿Qué plato cree que ha sorprendido más a los comensales que han podido disfrutar de su almuerzo sobre las tablas del teatro?

-Del menú de hoy el plato estrella ha sido justo el final, el galete de atún con zanahoria ecológica y macís. El galete proviene de la parte de la cococha y se asimila en textura a la carrilera o el rabo de toro, con él se puede jugar mucho, es gelatinoso y contiene poca grasa. En esta ocasión lo hemos glaseado con una sala perigord y lo tratamos previamente como un chuletón, lo atemperamos a 35 grados, lo marcamos después en brasa, lo glaseamos y lo servimos. Así conseguimos ofrecer ese juego con el comensal, ya que todos tenemos el esquema mental de que la carne es la antesala del postre.

-¿Qué le ha parecido el elenco de ayudantes compuesto por los alumnos de la Escuela de Hostelería?

-Me ha encantado su disposición y la actitud que han mantenido. Han sabido llevar bien el ritmo y han sacado el servicio fenomenal. Es bueno ver de cerca el cambio generacional de la cocina. Me gusta compartir y dar lo que llevo, creo que compartir es crecer, y a su vez nutrirme de su espontaneidad e ingenio. Ha sido muy enriquecedor ver su vocación y sus ganar de aprender.

-¿Probaremos entonces producto de su tierra o se ha acercado a los productos locales?

-Nos hemos traído el producto por varias razones, son productos que conozco y sé trabajarlos. Hay elementos que no sabría buscar aquí y por último creo que lo interesante del menú es dar a conocer mi cocina, lo más real posible. La idea es trasladar al comensal a Restaurante Casa Manolo.

-¿Le ha gustado inaugurar el Gourmet 2018?

-Sí, ha sido todo un honor. Ciertos nervios y mucha responsabilidad pero ha supuesto un reto.

-¿Con qué se quedaría de Almería?

-Casi todo, tiene muchas similitudes con mi tierra. Espero volver pronto y empaparme a fondo, con sus gentes, su gastronomía, etc.