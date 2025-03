Estafa más de 6.000 euros a una familia haciéndose pasar por carpintero

Nerea Escámez Almería Domingo, 30 de marzo 2025, 23:09 Comenta Compartir

Con una sonrisa y trato amigable, un presunto carpintero y estafador de El Ejido se ha ido ganando a sus clientes durante semanas para luego dejarles tirados. Ellos, desconocedores de sus artimañas, iban a ser sus próximas víctimas y caerían en la trampa de contratar sus servicios a cambio de nada.

Este es el caso de José David y Monica, un matrimonio de Adra que contrató los servicios de una empresa a través de Facebook ya que querían quitar un trastero de chapa ubicado en la terraza y cerrar una habitación para ampliar un espacio de su vivienda. Esta búsqueda derivó en conversaciones con diferentes profesionales del sector y, tras comprobar que todos pedían los mismos requisitos, optaron por contratar los servicios de Daniel, el presunto carpintero estafador que les había transmitido confianza durante sus visitas a la vivienda.

«Venía con un uniforme que tenía su logo, como un auténtico profesional, vaya... es que jamás sospechamos de nada, él vino a mi casa a hacer las medidas y estuvo comprobando todo», traslada David a IDEAL, cuando les mandó el presupuesto, lo hizo de una forma minuciosa y con un papel que no daba lugar a sospechas ya que estaba bien elaborado para cometer la presunta estafa. «Es que no nos resultó extraño, de hecho, cuando nos dijo que teníamos que darle el 50% de señal antes de comenzar la obra, no nos extrañó porque con todos los profesionales que hemos hablado, todos han ido coincidiendo en esa misma forma de trabajar», explica.

La condición de José David era que los trabajos concluyeran en diciembre y, ante el acuerdo del profesional, se decantó por su servicio. «La obra iba a costar más de 11.000 euros, entonces le tuve que hacer una transferencia de casi 6.000 euros para que comenzara con los trabajos», expone.

Sin embargo, una vez hecho el ingreso bancario del anticipo de la reforma, el presunto carpintero jamás volvió a dar señal. «La conversación dejó de fluir, no contactábamos con él ni por llamadas ni mensajes», manifiesta. Este matrimonio de Adra comenzó a ponerse nervioso ante lo que parecía una realidad, habían sido víctimas de una estafa y su vivienda se había quedado 'patas arriba' con una reforma sin terminar. «Esta obra nos ha dado más problemas que alegrías, hemos tenido que pedir un préstamo para poder realizar los trabajos y claro, somos un matrimonio joven que está luchando por salir adelante y ahora nos pasa esto...», argumenta. Una situación que ha derivado a problemas en casa. «Somos personas que siempre estamos bromeando, pero ahora una simple pregunta de '¿qué vamos a comer hoy?' deriva en la estafa del carpintero y acabamos discutiendo», sentencia.

José David y Monica han puesto una denuncia a Policía Nacional para evitar que este presunto profesional siga haciendo de las suyas. «Me da igual que se quede con el dinero, pero no quiero que vuelva a hacerlo más», zanja.

Le entregan un anticipo de 3.200 euros para que inicie la reforma del techo: «No supimos más de él»

Rafael, el padre de Ana Capel, vecinos de Santa María del Águila, también ha sido víctima del presunto carpintero estafador de El Ejido. Tras romperse el techo de su vivienda por la fuerte granizada de octubre de 2024, comenzaron la búsqueda de un profesional que pudiera solucionar los daños sobrevenidos en su domicilio. Un anuncio de Facebook fue el anzuelo para caer en la trampa que este presunto profesional había preparado para recaudar dinero de forma rápida. Luego, llegarían las visitas para ganarse la confianza de sus víctimas.

«Tras contactar con él por su página, vino varias veces a casa y nos hizo un presupuesto, nos lo aprobó y como nos transmitió profesionalidad y confianza le dijimos que nos hiciera él los trabajos», expone Ana a este periódico. El requisito que pedía para comenzar la obra era tener un anticipo del 50% del presupuesto. En el caso del padre de Ana, su obra ascendía a más de 6.500 euros por lo que tuvo que realizar una transferencia bancaria de 3.280 euros. «Tras hacer el ingreso, empezó a venir un albañil a casa para hacer su parte y cuando llegó el momento de que el carpintero tenía que venir, fue cuando empezaron las excusas hasta que desapareció por completo», apunta.

Ana lo intentó localizar a través del teléfono de contacto para saber cuando realizaría sus trabajos. Su respuesta era que estaba esperando los materiales. Después, se hizo el silencio. «Nunca más nos contestó y decidimos poner una denuncia con Policía Nacional», indica.

Desesperada por una solución a la obra inacabada, Ana localizó la sede de su empresa, en Córdoba, y coincidiendo que su hermano residía allí, acudió a la dirección que aparecía. «Allí nadie contestaba a esa dirección, preguntamos por el entorno y nadie había conocido esa empresa», detalla. Además, indagando en el historial de este presunto estafador, comprobaron que más personas de Córdoba habían sido víctimas de este timo: «Allí tiene varias denuncias de familias afectadas, se tuvo que venir aquí por haberla liado parda», zanja esta víctima.