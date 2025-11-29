Ramón Fernández-Pacheco (Almería, 1983) tiene una misión nada sencilla: tomar las riendas del Partido Popular en Almería tras la detención –y consecuente cese de ... todas sus funciones– de Javier Aureliano García, ya expresidente de la Diputación y el partido en la provincia, y su segundo de abordo, Fernando Giménez, en una nueva fase del 'Caso Mascarillas' de 2021, en la que se investigan posibles delitos de cohecho, malversación y blanqueo en contratos de la institución provincial durante casi una década. La entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Almería hace doce días, asegura el también consejero de Agricultura de la Junta, pilló completamente por sorpresa a la dirección del PP de Andalucía en Sevilla. La primera pregunta es inevitable.

–El PP de Almería afronta una crisis sin precedentes, ¿cómo se gestiona esta situación en el seno del partido?

–Evidentemente, ha sido una crisis. No lo podemos calificar de otra manera. Una crisis que nada tiene que ver con el PP de Almería, pero sí tiene que ver con personas muy relevantes de nuestra organización. Que no es lo mismo. Nosotros, desde el PP de Andalucía, lo que siempre hemos tenido claro es que íbamos a actuar siendo serios, en base a a hechos contrastados y, una vez que se han ido conociendo hechos y han sido oficiales, hemos actuado automáticamente y, creo, que con toda la contundencia, la ejemplaridad y la transparencia que se espera de un de un partido como el nuestro. En cuanto salió la nota de prensa del TSJA dando cuenta de la de la diligencias policiales que se estaban practicando el martes de la semana pasada, pues, en minutos, se suspendió de militancia a las personas que estaban implicadas y, 48 horas después, habían abandonado todas sus responsabilidades, tanto institucionales como en el partido. Incluido el alcalde de Fines, que lo ha acabado haciendo también. Los almerienses tienen mucha confianza depositada en el Partido Popular y creo que hemos estado a la altura para no defraudar esa confianza.

Las detenciones «Esta crisis nada tiene que ver con el PP de Almería sino con personas muy relevantes de nuestra organización»

–¿Cómo conoció el PP de Andalucía que se habían producido las detenciones? ¿Estaba usted en ese momento en Sevilla?

–Sí, yo estaba en Sevilla. Nos enteramos como se enteró todo el mundo, por la prensa. En un primer momento, es verdad que, luego, a lo largo de la mañana, ya fueron saliendo informaciones, pero hasta que no salió el TSJA con la nota de prensa, no había nada oficial. Hubo ciertas dudas acerca de si había detenciones o si no había detenciones, si se estaban practicando en un sitio, en otro. Y como lo único que había era rumorología, nosotros decidimos ser cautos y esperar. Yo creo que es mucho más importante actuar a tiempo de manera contundente que dejarse llevar por la desinformación imperante en el tiempo que nos ha tocado vivir. Tampoco se podía hablar con las personas afectadas porque no tenían teléfono. Yo, evidentemente, estaba en contacto desde Sevilla, intentaba hablar con gente en Diputación, que me contaran qué pasaba, o con gente en Almería. Y, al final el presidente Juanma Moreno, yo creo que con buen criterio, dijo «hasta que no sepamos algo a ciencia cierta, no hacemos nada». En cuanto lo supimos, pues actuamos con toda la contundencia que el momento requería.

La restitución «La Diputación de Almería funciona muy bien y creo que García Alcaína es la persona ideal»

–Actuaron con contundencia, dice, apartando de militancia a los detenidos pero, al mismo tiempo, se ha insistido desde el PP en que confían en que puedan demostrar su inocencia. ¿Estos dos conceptos casan bien?

–Yo creo que sí. La suspensión de militancia es una medida de ejemplaridad también. Nadie en el Partido Popular puede tener responsabilidades orgánicas si sobre él pesa la más mínima sospecha de una conducta que no sea ejemplar. Esto por un lado. Dicho eso, lo primero es respetar la presunción de inocencia; en este caso y en todos, en los que afectan al Partido Popular, en los que afectan al Partido Socialista y en los que afectan a cualquier otro caso. Y yo, pues a mí me gustaría, y tengo la esperanza, que puedan demostrar su inocencia pero no tengo la certeza de que lo vayan a poder hacer, evidentemente. Pero ni yo ni nadie. Aunque, si me preguntan, yo sí tengo la esperanza de que puedan demostrar que son inocentes. Es lo que a mí me gustaría que pasara, desde luego. Pero, ahora mismo, más importante que lo que yo crea, y más importante de lo que crea cualquier otra persona, es la confianza que los almerienses tienen en el PP. Nosotros llevamos siendo depositarios de esa confianza desde hace mucho tiempo y solo hay que echar un vistazo a las instituciones de Almería para ver quién las gobierna en su inmensa mayoría. Eso es una responsabilidad muy grande. No podemos confundir ni las relaciones personales, ni la percepción personal que cada uno tenga acerca de la realidad. Lo importante es no defraudar esa confianza y, para eso, hay que ser ejemplares. Eso lo tenemos clarísimo y y por eso hemos actuado como hemos actuado.

–Si resultan absueltos o se archiva la causa, ¿serán readmitidos en el PP de Almería?

–Bueno, eso no lo sé. Es que eso es hablar de suposiciones y a mí no me gusta mucho hablar de suposiciones. Ahora, ellos tienen que centrarse, única y exclusivamente, en defender su inocencia y, entiendo, que a eso van a dedicar el 100% de su tiempo; y, nosotros, a gobernar allí donde tenemos esa responsabilidad, a estar a la altura de las circunstancias y a no defraudar la confianza de los almerienses. Y lo que pase en el futuro, el futuro dirá.

La investigación «Nunca se ha escuchado a nadie del PP poner en tela de juicio la actuación de la UCO»

–Ahora que es presidente del PP deAlmería, ¿está en sus planes adoptar alguna medida para evitar posibles casos de corrupción dentro del partido?

–Yo creo que el Partido Popular ya ya tiene esas medidas. Lo hemos demostrado. Cuando en el año 21 pasó lo que pasó [el inicio del 'Caso Mascarillas' con la detención de Óscar Liria], se expulsó del partido a la persona implicada en la situación. En este año 2025, hemos vuelto a actuar con toda la contundencia del mundo y yo creo que hemos mandado un mensaje claro: en el Partido Popular no tiene cabida ni la más mínima sospecha de conducta reprochable o poco ejemplar. Aquí somos implacables con este tipo de realidades. Evidentemente, nosotros ni condenamos ni absolvemos a nadie; para eso están los jueces. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros del PSOE. Nunca se ha escuchado a nadie del Partido Popular de Almería, ni del Partido Popular de Andalucía, ni poner en tela de juicio la actuación de la UCO, ni hablar de los jueces, ni poner en liza el papel de la Fiscalía. Nosotros respetamos profundamente a la Guardia Civil, respetamos a a la Policía Nacional, a la actuación de los diferentes magistrados que han tenido papel en este caso, de la Fiscalía y de todos los agentes judiciales y policiales. Y, precisamente, porque confiamos en el Estado de derecho, el Estado de derecho dirimirá la responsabilidad de cada uno. Lo que está claro es que en el Partido Popular ese tipo de conductas no tienen cabida y, esperemos que nunca vuelva a pasar; pero, si vuelve a pasar, actuaremos con la misma contundencia.

–¿Cómo reciben las duras críticas de la oposición?

–El PSOE y Vox, pues que sigan malmetiendo y que sigan intentando enfangar el terreno político, que a nosotros nadie nos va a despistar de lo que es nuestra prioridad.

El partido «Quiero rodearme de gente con ganas de trabajar y que no tenga más interés que el interés general de Almería»

–Ya tienen nuevo candidato a presidir la Diputación de Almería, cuya investidura es este lunes. ¿Por qué se han decidido por esta persona?

–Creo que José Antonio García Alcaína reúne todas las cualidades para ser un magnífico presidente de la Diputación. En primer lugar, porque conoce el mundo municipal de primera mano. Además, conoce la Almería más rural, que es lo principal que tiene que tener un presidente de la Diputación. Él es alcalde de un municipio maravilloso de la Sierra de María-Los Vélez. También es un alcalde que cuenta con un respaldo abrumador por parte de un porcentaje de vecinos impresionante. Estaba desempeñando un papel estupendo como diputado de Deportes hasta ahora, que así lo reconocen en toda la provincia, y es una persona que cuenta con mi confianza y con la confianza del partido.

–Con este nuevo presidente, ¿habrá cambios en el funcionamiento de la Diputación?

–La Diputación de Almería es una administración que ha venido desempeñando un papel objetivamente muy bueno en beneficio de Almería. Ahí está 'Sabores Almería', 'Talento Almeriense', el Murec o la cantidad de infraestructuras que se están desarrollando en todos los municipios de Almería. La Diputación funciona y funciona muy bien y creo que José Antonio García Alcaína es la persona ideal para seguir pilotando este proyecto en beneficio de Almería.

–En cuanto al partido, también ha tenido que designar un nuevo secretario general. ¿Por qué Francisco Bellido y no otra persona?

–Francisco Bellido es un chico joven pero que también tiene experiencia tanto municipal como en la Junta de Andalucía. Es una persona querida y valorada por su trabajo en toda la provincia, no hay más que preguntar y estoy seguro de que nadie va a hablar mal de él porque es así. Creo, además, que tiene gran capacidad de trabajo y yo quiero rodearme de gente con esos valores, gente con ganas de trabajar, gente que no tenga más interés que el interés general de Almería y en los que poder confiar. Pero está claro que el Partido Popular de Almería, un partido tan grande, no lo vamos a gestionar entre Bellido y yo. Tenemos más de 60 ayuntamientos, tenemos 515 concejales y, hay un dato que a mí me parece espectacular, y es que el 87% de los almerienses tiene un alcalde del PP. Esa responsabilidad no la puede llevar Ramón, por mucha capacidad de trabajo que tenga, ni siquiera Ramón con Bellido. Yo cuento con todo el partido para sacar este proyecto hacia delante.

–¿Prevé más cambios en el PP de Almería?

–Lo vamos a ir viendo. Ahora mismo, hace falta echar a andar en esta nueva etapa, seguir funcionando. Nuestra prioridad absoluta es que las administraciones donde tenemos responsabilidad sigan haciendo lo que tienen que hacer; lo que han venido haciendo hasta ahora con absoluta normalidad institucional. El lunes, la Diputación abre una nueva etapa y a eso nos vamos a dedicar y, conforme vayan pasando los días y vayamos testando también el partido a nivel orgánico, pues iré tomando las decisiones que tenga que tomar. Desde luego, lo que no vamos a hacer es una revolución en un modelo que funciona.

–Consejero en Sevilla, vicesecretario general del PP de Andalucía y, ahora, también presidente del PP en Almería, ¿cómo se va a organizar?

–Yo sigo viviendo en Almería, lo único es que hay unos cuantos días a la semana que me dedico a recorrer Andalucía por mi responsabilidad en la Consejería. Está claro que la Consejería de Agricultura es una de las consejerías más grandes del gobierno andaluz y esa va a ser mi prioridad, por supuesto, porque entiendo que es lo que la gente espera de mí. En absoluto voy a olvidarme de esta responsabilidad. Vuelvo a repetir que ninguna persona puede afrontar un proyecto ambicioso solo y tengo la suerte de tener gente maravillosa que me ayuda y me acompaña en la Consejería, del mismo modo que tengo gente estupenda, que estoy seguro que me va a ayudar en el partido. Organizándose bien hay tiempo para todo, incluso para conciliar con la familia de vez en cuando.