Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Ramón Fernández-Pacheco | Presidente del PP de Almería

«Tengo esperanza en que puedan demostrar su inocencia, pero no tengo la certeza; ni yo ni nadie»

Las detenciones de los máximos dirigentes del PP y la Diputación de Almería han llevado al consejero almeriense a tomar las riendas de su partido: «Hay que respetar la presunción de inocencia»

Alicia Amate

Almería

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:39

Comenta

Ramón Fernández-Pacheco (Almería, 1983) tiene una misión nada sencilla: tomar las riendas del Partido Popular en Almería tras la detención –y consecuente cese de ... todas sus funciones– de Javier Aureliano García, ya expresidente de la Diputación y el partido en la provincia, y su segundo de abordo, Fernando Giménez, en una nueva fase del 'Caso Mascarillas' de 2021, en la que se investigan posibles delitos de cohecho, malversación y blanqueo en contratos de la institución provincial durante casi una década. La entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Almería hace doce días, asegura el también consejero de Agricultura de la Junta, pilló completamente por sorpresa a la dirección del PP de Andalucía en Sevilla. La primera pregunta es inevitable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un jurado enjuiciará por asesinato a los hermanos acusados del crimen de la gasolinera de Berja
  2. 2 El merendero perfecto para una escapada, rodeado de naturaleza y a menos de 50 kilómetros de Almería
  3. 3 Llega una masa de aire frío y aumenta la probabilidad de lluvias a partir del miércoles
  4. 4 Dos años de cárcel por golpear a un hombre con la barra del sillín de una bici en Pulpí
  5. 5 «Tengo esperanza en que puedan demostrar su inocencia, pero no tengo la certeza; ni yo ni nadie»
  6. 6 El Chullo, el techo de Almería, se cubre de nieve tras la bajada de las temperaturas
  7. 7 Rosa y Ben: la ilusión de una casa señorial en rehabilitación que ya es una realidad viral
  8. 8 El PP pide más inversión en aeropuerto de Almería y que la ruta a Madrid se declare servicio público obligatorio
  9. 9 Residencias y centros sanitarios de Almería, de nuevo, con mascarillas
  10. 10 El letrero que emociona en la cala más bohemia de Almería: poesía y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Tengo esperanza en que puedan demostrar su inocencia, pero no tengo la certeza; ni yo ni nadie»

«Tengo esperanza en que puedan demostrar su inocencia, pero no tengo la certeza; ni yo ni nadie»