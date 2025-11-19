Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

España es la primera potencia del sector de la restauración de los 27 países de la UE, según un informe de Cajamar

El amplio estudio presentado este miércoles en Barcelona recoge que el país realiza una aportación al PIB de unos 67.000 millones de euros y da trabajo a 1,4 millones de personas

A. Maldonado

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:35

Cajamar ha presentado este miércoles en Barcelona el informe 'Restauración y consumo fuera del hogar. Observatorio del sector Food Service en España y sus regiones ... en el contexto europeo', en un acto en el que han participado el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde; el director adjunto de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y coordinador del informe, Joaquín Maudos; el director territorial de Cajamar en Cataluña, Martín Tomás; y el director de Estudios y Publicaciones de la Fundación Grupo Cajamar, Ignacio Atance.

