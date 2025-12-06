Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una persona sostiene un cartel sobre el suicidio, de archivo. E. P.

«Las escuelas deben ver el bullying como una prioridad en su plan de actuación»

El reciente caso de las menores halladas muertas en Jaén ha puesto el foco en el acoso escolar y en la necesidad urgente de intervenir desde la comunidad educativa

David Roth

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:11

Comenta

El reciente caso de dos adolescentes que, lamentablemente, perdieron la vida en Jaén ha puesto de nuevo en el centro del debate la salud mental ... de los jóvenes y la relación directa entre el acoso escolar y el suicidio. Miguel Arranz, psicólogo especializado en la intervención en casos de bullying y experto en el tratamiento de adolescentes, y colaborador habitual en IDEAL ALMERÍA, ofrece una reflexión sobre la importancia de la prevención y el acompañamiento en la adolescencia.

