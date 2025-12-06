«Las escuelas deben ver el bullying como una prioridad en su plan de actuación»

El reciente caso de dos adolescentes que, lamentablemente, perdieron la vida en Jaén ha puesto de nuevo en el centro del debate la salud mental ... de los jóvenes y la relación directa entre el acoso escolar y el suicidio. Miguel Arranz, psicólogo especializado en la intervención en casos de bullying y experto en el tratamiento de adolescentes, y colaborador habitual en IDEAL ALMERÍA, ofrece una reflexión sobre la importancia de la prevención y el acompañamiento en la adolescencia.

Según explica Arranz, el suicidio en adolescentes vinculado al acoso escolar no es un fenómeno reciente, pero lo que sí ha cambiado es la forma en que ahora se detectan y visibilizan estos casos. «Lo que ocurre es que ahora estamos siendo más conscientes de lo que sucede dentro de las aulas. Antes, muchos casos de acoso se ignoraban o se minimizaban, pero hoy día tenemos más herramientas y una mayor sensibilidad social para reconocer los signos de maltrato psicológico».

Sin embargo, la situación no se limita a estos casos trágicos, ya que las secuelas del bullying pueden ser devastadoras para las víctimas, incluso si no se llega a situaciones tan extremas. «He trabajado con personas adultas que aún sufren las consecuencias del bullying sufrido en su juventud, y las secuelas perduran durante toda la vida. Afectan su autoestima, sus relaciones sociales, trastornos alimenticios, su capacidad para confiar en los demás y, en muchos casos, su salud mental», explica el psicólogo.

Uno de los principales retos en la prevención del bullying es la intervención temprana y efectiva. Arranz destaca la importancia de un enfoque integral que implique a toda la comunidad educativa: profesores, padres y compañeros. «No basta con castigar al agresor; es fundamental crear un ambiente de protección en el que toda la comunidad escolar trabaje de forma conjunta. Esto no solo mejora la situación de las víctimas, sino que también ayuda a la persona agresora a reflexionar sobre sus comportamientos y las consecuencias de sus actos», apunta.

En este sentido, el psicólogo menciona el modelo Kiva, un enfoque de prevención y tratamiento del bullying que ha demostrado ser eficaz en Finlandia y que se está implementando en algunas escuelas españolas. Este modelo pone el énfasis no solo en la víctima, sino también en los testigos del acoso, para que se conviertan en agentes activos de cambio. «Es crucial involucrar a los compañeros que presencian el acoso. Ellos tienen un rol fundamental en la reducción del bullying, ya que su indiferencia o incluso su apoyo tácito al agresor refuerzan la situación de abuso», subraya Arranz.

Otro factor que ha influido en el aumento del malestar emocional de los adolescentes es el uso intensivo de las redes sociales. «En la adolescencia, el grupo social es crucial. Los jóvenes buscan aceptación, y las redes sociales han amplificado esa necesidad de visibilidad. La exclusión en plataformas como Instagram o TikTok puede ser devastadora. Para un adolescente, ser ignorado en las redes es, en muchos casos, una forma de invisibilidad social que se vive de manera extremadamente dolorosa», explica el experto.

Arranz también alerta sobre los signos que pueden indicar que un joven está sufriendo acoso escolar. «Los padres y educadores deben estar muy atentos a cualquier cambio en el comportamiento de los adolescentes, como una caída repentina en su rendimiento académico, un aislamiento progresivo, problemas para dormir o alteraciones en sus hábitos alimenticios», indica. A menudo, los jóvenes víctimas de acoso no se sienten capaces de hablar abiertamente sobre lo que les sucede, lo que hace aún más importante la intervención temprana de los adultos cercanos a ellos.

Finalmente, el psicólogo concluye que la prevención debe formar parte de los programas educativos desde el principio. «Es esencial que las escuelas no vean el bullying como un problema aislado o algo 'normal' en la adolescencia, sino que debe ser una prioridad en su plan de actuación. La prevención comienza desde el primer momento, enseñando a los jóvenes a respetar y cuidar a los demás, a reconocer los signos de maltrato y a actuar en consecuencia», asegura Arranz.