La Escuela de Idiomas de El Ejido es referente en Internacionalización.

La Escuela Oficial de Idiomas de El Ejido refuerza su proyección internacional con movilidades Erasmus+

El centro cuenta con un presupuesto de 101.150 euros para el curso 2025-2026, con estancias en Alemania, Francia e Irlanda para 61 alumnos y alumnas

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:51

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de El Ejido sigue haciendo gala de su vocación europea y su apuesta por la internacionalización. Para el curso ... 2025-2026, el centro ha publicado una nueva convocatoria del programa Erasmus+, dotada con un presupuesto de 101.150 euros, que permitirá la participación de 61 estudiantes en nueve movilidades de grupo distribuidas entre los departamentos de alemán, francés e inglés.

