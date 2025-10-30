La Escuela Oficial de Idiomas de El Ejido refuerza su proyección internacional con movilidades Erasmus+

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de El Ejido sigue haciendo gala de su vocación europea y su apuesta por la internacionalización. Para el curso ... 2025-2026, el centro ha publicado una nueva convocatoria del programa Erasmus+, dotada con un presupuesto de 101.150 euros, que permitirá la participación de 61 estudiantes en nueve movilidades de grupo distribuidas entre los departamentos de alemán, francés e inglés.

Es uno de los esfuerzos más significativos por avanzar en esta línea de experiencias de estudiantes en el extranjero, que coloca a la EOI de El Ejido en la zona de cabeza de toda Andalucía. El alumnado de Alemán contará este curso con una movilidad grupal en la ciudad de Múnich, en la que participan tres estudiantes del centro. Las reuniones informativas se celebraron a principios de octubre y ya se ha publicado el listado del alumnado seleccionado.

En el caso del departamento de Francés, se ofertan dos movilidades de grupo con destino a la ciudad de Burdeos, en las que participan doce estudiantes. Las reuniones informativas tuvieron lugar en septiembre, para después publicarse los listados de admitidos y reservas de los niveles B1 a C1.

El departamento de Inglés cuenta con seis movilidades de grupo, que permiten a 46 alumnos y alumnas viajar a Irlanda, con destinos en las ciudades de Dublín y Cork. El alumnado de niveles C1 y C2 cubre 24 plazas, mientras que el de niveles B1 y B2 cubre 22 plazas. Los alumnos seleccionados han tenido que someterse a una ronda de entrevistas personales, que ha sido una parte importante del proceso.

Además, el centro también ha contado en otros cursos con una línea de formación dirigida a su profesorado, destinada a la adquisición de nuevas metodologías y estrategias pedagógicas en el ámbito de la enseñanza de idiomas.

Un centro referente en internacionalización

La Escuela Oficial de Idiomas de El Ejido es uno de los centros acreditados Erasmus+ dentro del programa 2021-2027, que promueve la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. Desde su acreditación, ha logrado posicionarse como una de las EOI pioneras en Andalucía en el impulso de movilidades para alumnado y profesorado, facilitando que personas adultas puedan vivir una experiencia educativa y cultural en otros países europeos.

De esta manera, siguen ampliando las oportunidades de participación y de que el alumnado, especialmente aquel con menos posibilidades, pueda beneficiarse de una experiencia inolvidable gracias al programa Erasmus+.

Este tipo de iniciativas suponen numerosas ventajas tanto para el alumnado como para el profesorado. Sirven como experiencias que, a nivel personal, contribuyen a la madurez y la formación en valores de los jóvenes, además de impulsar su nivel de manejo de idiomas. Por otro lado, ayudan a que conozcan mejor la cultura y posibilidades que ofrecen sus países de destino. En el caso del profesorado, este programa mejora su formación y coordinación con otros docentes de diferentes poblaciones europeas.