Escaso seguimiento de la huelga por Palestina entre maestros y profesores La Junta de Andalucía destaca que se ha desarrollado «sin incidencias» en la Universidad y con una participación del 0,4% en colegios y del 0,1% en institutos de Secundaria

J. S. Almería Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:23 Comenta Compartir

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía cifró ayer en un 0,4% el seguimiento de la plantilla docente de los colegios públicos y del 0,1% la participación del profesorado de los institutos de Educación Secundaria de la huelga convocada ayer por el conflicto bélico en Palestina. En concreto, en los CEIPs de una plantilla de 106.951 profesores, un total de 380 secundó el paro convocado por los sindicatos.

Según los datos ofrecidos por el departamento de María del Carmen Castillo una vez terminado el horario lectivo, el mayor seguimiento de la huelga se produjo entre la plantilla de los centros de Secundaria, con un total de 245 profesores de 53.327 funcionarios.

En el caso de los centros de Infantil y Primaria, fueron 129 los que pararon de un total de 46.411. En los centros de adultos, tan solo tres profesores se pusieron en huelga de 2.275 docentes. Igualmente, tres profesores de centros de Enseñanza de Régimen Especial (4.938) apoyaron la huelga.

Por provincias, Cádiz y Almería son en las que más profesores respaldaron el paro, con 135 y 69 respectivamente. Le siguió Granada, con 57; Sevilla, con 53; 36 en Málaga; quince en Córdoba; once en Huelva y cuatro en Jaén. El seguimiento en las universidades públicas fue discreto, «sin incidentes» y sin afectar a la actividad académica. En el caso de la Universidad de Almería (UAL), alrededor de 300 personas protagonizaron una concentración.

El seguimiento fue muy significativo entre el alumnado de tercero y cuarto de EducaciónSecundaria Obligatoria, donde los centros de la provincia registraron una elevada ausencia de alumnos en sus respectivas aulas.

Manifestación por Palestina para «una paz justa y duradera» La Plataforma Almería por Palestina, a pesar de la reciente tregua anunciada en la Franja de Gaza, fue la convocante de la manifestación que, en la tarde de ayer, pasadas las 20 horas, partió del Teatro Apolo de la capital al considerar que los motivos fundamentales que llevaron a la creación de la Plataforma y a la convocatoria de la movilización siguen estando plenamente vigentes. Los convocantes, que entienden la tregua como un paso inicial, insisten en que es imprescindible abordar las causas profundas del conflicto para lograr una paz justa y duradera. La manifestación sirvió para seguir exigiendo puntos como que el actual alto el fuego se convierta en definitivo o el fin inmediato del bloqueo militar que asfixia a la Franja de Gaza.