L. M. C.

Escapar de la ciudad de Almería, un trayecto que triplica los minutos del navegador

Las obras del paso de peatones del puerto provocan retenciones que tienen que regular la Policía Local de Almería en horas puntas

Leticia M. Cano

Almería

Domingo, 30 de noviembre 2025, 22:46

Salir y entrar de Almería está siendo el triple de difícil desde que las obras han llegado a la ciudad. Si ya las horas puntas ... son temidas por los conductores, cuando los carriles disminuyen, la tensión se multiplica. Al igual que el tiempo que se invierte en el trayecto. Y, como muestra, un botón: la maquinaria instalada desde hace meses en el puerto parece trabajar sin descanso. Obras que —en ciertas partes— pretenden finalizar antes de la llegada de la Navidad y, así, evitar un caos más notorio del que ya existe.

