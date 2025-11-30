Escapar de la ciudad de Almería, un trayecto que triplica los minutos del navegador

Salir y entrar de Almería está siendo el triple de difícil desde que las obras han llegado a la ciudad. Si ya las horas puntas ... son temidas por los conductores, cuando los carriles disminuyen, la tensión se multiplica. Al igual que el tiempo que se invierte en el trayecto. Y, como muestra, un botón: la maquinaria instalada desde hace meses en el puerto parece trabajar sin descanso. Obras que —en ciertas partes— pretenden finalizar antes de la llegada de la Navidad y, así, evitar un caos más notorio del que ya existe.

Los trabajadores se reúnen a los extremos de la carretera a la altura del Parque Nicolás Salmerón y, al sonido de la maquinaria que, desde hace meses, son parte de la nueva Almería, se suman los cláxones y algunas palabras que indican desacuerdos en la conducción.

Cerca de las 14.00 horas de un día cualquiera, el tráfico, desde la rotonda del barrio de Pescadería hasta la que está ubicada en el Parque de la Estación, comienza a aumentar la presencia de vehículos. El sonido de las bocinas se convierten en la melodía que ambienta la zona y, de vez en cuando, se suman las sirenas de la Policía Local o ambulancias que buscan pasar por huecos inexistentes.

Los semáforos dan paso a los viandantes y, mientras tanto, los vehículos se agolpan en las glorietas que acaban colapsadas. Los que entran, los que salen, los que la rodean y los que se pierden entre tanto ajetreo. La salida de la ciudad se convierte en un caos.

Una hora y cientos de coches más bastan para que las sirenas de la Policía Local de Almería intenten hacerse paso entre la multitud. El objetivo de los agentes es descongestionar las glorietas, controlar el tráfico y reducir el tiempo de espera de los conductores, así como intentar evitar incidencias.

Los silbatos suenan al mismo ritmo una y otra vez. Sonido que, algunos vecinos, ya han interiorizado. «Cada día es así, el sonido retumba en la cabeza, pero ayudan a que el caos sea menor», comenta una de las viandantes que pasa por la zona.

Los agentes, ubicados en la entrada de la rotonda donde se da el comienzo del Cable Inglés, mueven los brazos repetitivamente para indicar señales a los conductores que no dudan en avanzar. Más adelante, en el siguiente cruce y tras sortear tres semáforos más, se encuentran a otra patrulla que, como era de esperar, marcan las señales obligatorias a seguir. Así hasta que el tráfico sea más fluido y puedan continuar con otra labor.

Esta gestión la realizan desde que las obras del paso de peatones del puerto están en marcha y, a pesar de que el Ayuntamiento de Almería solicitó a los conductores que evitaran esa entrada y salida, a los vehículos no les quedan muchas más opciones.

Salidas alternativas

La entrada a la ciudad por el puerto solo tiene habilitado un carril que, cuando llega a la altura de la Rambla, se fusiona con los coches que desciende de ella. Para ascender por la avenida de Federico García Lorca, los vehículos deben llegar hasta la rotonda cercana al Parque de la Estación y, una vez realizado el cambio de sentido y haber avanzado varios metros, llegan hasta la Rambla.

El corte de carretera que provoca este desvío hace que la afluencia sea mayor y, por ende, la ciudad se colapse por momentos aumentando el estrés al volante. Esta historia se repite cada mañana, cada mediodía y cada noche. Los tiempos se triplican y los almerienses buscan alternativas. «Yo voy andando al trabajo porque tardo mucho menos que cogiendo el coche con este tráfico», explica Sandra antes de entrar a su casa. «Espero que las obras terminen pronto», sentencia.

Ocurre también en salidas que tiene la ciudad: desde el puerto de Almería hasta la A-7, cuyos tramos se encuentran en obras y solo hay un carril habilitado; por la Rambla Belén que conecta con la A-7 al Noroeste de la ciudad; la salida próxima al cementerio, ubicada al Norte; y la que pasa por el UD Almería Stadium en dirección hacia el aeropuerto.

Debido a los cambios ocurridos, las demás salidas están teniendo más afluencia y también se encuentran más colapsadas, por lo que las autoridades recomiendan evitar las horas puntas en la medida de lo posible y utilizar otros medios de transporte.

Así sucede, principalmente, en el tramo horario de las 7 a las 8 de la mañana e, incluso, e las 9, coincidiendo con la entrada en los centros educativos y lugares de trabajo; y, también, al finalizar la jornada matutina, de 14 a 15 horas, aproximadamente; y por la tarde, en el arco horario de 19 a 20 horas.

Encontrar aparcamiento es, también, otra aventura para los conductores.

«Con las plazas que sacan no se cubren ni las jubilaciones. Estamos desbordados»

La Policía Local de Almería, encargada de regular el tráfico de la ciudad —entre otras cosas— no da abasto.

Así lo manifiestan desde el sindicato profesional de Policías Locales y Bomberos de Andalucía (UPLBA) que, tras intentar «en varias ocasiones» que cambie la situación, siguen «en déficit de personal».

Con esta versión de los profesionales coincide también el partido socialista de la ciudad que, en una nota de prensa, ha manifestado su descontento con la situación en la que se encuentran los policías locales. Asimismo, han indicado que la plantilla debería estar formada por 349 agentes, pero, actualmente solo hay 252 vacantes en activo.

«Con las plazas que sacan no alcanza a cubrir las jubilaciones, por lo que falta personal y estamos desbordados», han añadido desde Uplba.

Desde el sindicato también han explicado que hay fines de semana en los que solo hay tres patrullas en toda la ciudad con las que no se pueden cubrir todos los servicios y que, además, en los grandes eventos, cuando salen servicios extras, no llegan a cubrirse. «No podemos, es imposible porque tenemos mucho trabajo», han remarcado.

Por su parte, la concejala socialista Carmen Aguilar ha recordado que las recomendaciones oficiales establecen dos policías locales por cada 1.000 habitantes, por lo que debería haber 150 agentes más de los que hay en la actualidad en la capital almeriense.

«Demandamos más personal y más oferta», han sentenciado desde el sindicato que lleva «mucho tiempo» intentando que la situación cambie para que, además de poder hacer frente a todo su trabajo, puedan tener mejores condiciones.