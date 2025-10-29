La erradicación de chabolas en Almería recibe medio millón de las cuentas andaluzas

La partida destinada a vivienda en Almería dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026 presentado ayer se ... eleva, en su conjunto, a más de 25 millones de euros. Un montante con el que se trabajará en ámbitos como la recuperación en barrios, la mejora energética, la rehabilitación de inmuebles o la accesibilidad.

También en este área se contempla medio millón de euros para la erradicación de zonas degradadas, el chabolismo y la infravivienda, una problemática que toca especialmente a los municipios más agrícolas de la provincia de Almería y sobre la que la Junta de Andalucía mantiene planes junto a las administraciones locales.

En lo tocante al ámbito sanitario, las cuentas para el año que viene prevén inversiones por más de 37 millones en la provincia, aunque no concretan proyectos específicos. En total, se incluyen casi 7 millones para construcción, equipamiento y mejora de centros sanitarios. Por su parte, la creación de nuevas infraestructuras sanitarias dispone de un montante de 2,7 millones de euros.

Continuando con el desglose del extenso documento del proyecto de ley, también se apunta que, de cara al año próximo se pretenden destinar más de 30 millones de euros a realizar actuaciones relacionadas con la educación.

El objetivo de laAdministración andaluza es realizar mejores por valor de cerca de 6 millones en centros de Primaria. En cuanto a Secundaria y Formación Profesional, esta cuantía es de más de 18 millones. Sobre todo, de acuerdo a la información publicada en el documento, las acciones previstas tienen que ver con equipamiento y mejora de infraestructuras así como con la eficiencia energética en los centros públicos.

Precisamente, hoy la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, y el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, tienen previsto presentar en Almería las cuentas andaluzas, centrándose en los pormenores de las inversiones previstas en la provincia, como hicieran ayer algunos de sus homólogos en otras provincias.

El Parlamento de Andalucía, tras recibir ayer el proyecto de ley, indicó que el plazo para presentar enmiendas a la totalidad y propuestas finaliza el 6 de noviembre. El pleno del debate de totalidad tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre, mientras que los agentes sociales comparecerán los días 17 y 18. Asimismo, el lunes 24 de noviembre finalizará el plazo de presentación de las enmiendas parciales.

El 3 de diciembre debe aprobarse el informe de la ponencia del Proyecto de Ley del Presupuesto que celebrará su debate final los días 17 y 18 de ese mismo mes, según la agenda parlamentaria.