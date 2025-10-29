Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acto de entrega de las cuentas andaluzas para 2026 en el Parlamento de Andalucía. E. P.

La erradicación de chabolas en Almería recibe medio millón de las cuentas andaluzas

La inversión autonómica prevista para el año 2026 en Educación en Almería supera los 30 millones de euros

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:55

Comenta

La partida destinada a vivienda en Almería dentro del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026 presentado ayer se ... eleva, en su conjunto, a más de 25 millones de euros. Un montante con el que se trabajará en ámbitos como la recuperación en barrios, la mejora energética, la rehabilitación de inmuebles o la accesibilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Almería tiembla: registrado un terremoto de 4,2 grados en el mar de Alborán
  2. 2 Detenido por apuñalar a su compañero de piso en Vera
  3. 3 La Oficina Andaluza Antifraude ve «irregularidades» en contratos públicos de la etapa del PSOE en Garrucha
  4. 4 La alcaldesa de Cantoria defiende que se le «ocultó» la orden de demoler 15 viviendas para regularizarlas
  5. 5 Procesan a la alcaldesa de Cantoria por regular casas ilegales con orden de demolición
  6. 6 Narco y Segismundo Toxicómano se suman al festival Juergas Rock
  7. 7 Adjudican las obras para ampliar un gran parque de Balerma
  8. 8 El Ejido hará realidad un Centro Municipal de Discapacidad y Salud Mental
  9. 9 Jardinería, pintura y cerámica: talleres de salud mental como terapia
  10. 10 Una Asociación llena de seres terroríficos una marcha solidaria de Halloween

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La erradicación de chabolas en Almería recibe medio millón de las cuentas andaluzas

La erradicación de chabolas en Almería recibe medio millón de las cuentas andaluzas