«Solo soy una chica de Almería que da clases de inglés y la única española que juega al rugby en la Liga Nacional francesa» En vacaciones, calentando en el Paseo Marítimo de Almería con compañeras. / J.M. GRANADOS Erlinda Canillas Sánchez: «A París, aparte del mar, le falta el sol, la comida y la montaña de Almería. Yo, de haber podido, habría echado en la maleta nuestra Sierra Alhamilla» J.M. GRANADOS ALMERÍA Domingo, 26 agosto 2018, 00:43

Se convirtió en habitante de Almería el 26 de octubre de 1991 en el Hospital Torrecárdenas y hasta los seis años vivió felizmente en el cortijo de sus abuelos en Venta Gaspar - 'La venta' que dice ella- para trasladarse a esa edad a Los Cortijillos y mantener la vista puesta en el horizonte, a levante y poniente, entre invernaderos y las luces de la ciudad, sin adivinar siquiera que más allá había otras cosas. «Mi infancia la recuerdo entre perros, gatos, pelotas de fútbol y amigos muchos amigos. En cualquier lado que he estado me ha sido fácil conocer a gente y entablar amistad. De pequeña no extrañaba nada y cuando salía me daba por quedarme a dormir en casa de los demás».

La primera tropa amigable la creó, de una forma un tanto organizada, en el Ferrer Guardia, el colegio del que guarda el mejor de los recuerdos «en una época además en la que se mantenía un equilibrio entre jugar en la calle y acceder a los primeros vídeo juegos. Como un buen recuerdo de mi infancia tengo el patio del colegio como escenario y de protagonistas, mis mejores amigos y yo jugando al fútbol».

-Toda tropa se licencia en algún momento. ¿Cuándo ocurrió?

«Mi primera salida fue a Londres con una beca de la Junta. Tres semanas y aquello me pareció alucinante»

-El último día de colegio superó mi sensibilidad y noté que a partir de ese momento nada iba a ser como antes, que cada amigo iba a orientar su vida y que ya nada volvería a ser igual. No me equivoqué. En ese mismo instante se rompió mi infancia y empezó otra cosa, algo con mucha confusión. Me sentí bastante perdida en el instituto, me volví introspectiva y me refugié en la música y eso me permitió situarme en otros lugares que no conocía pero que aspiraba a conocer. Sitios como Estados Unidos, Reino Unido... El instituto fue un cambio y una regeneración porque lo empecé no sabiendo que hacer con mi vida y cuando salí tenía las ideas súper claras.

-¿Hizo algún descubrimiento?

-Lo más lejos que había estado era Elche, donde fui de visita familiar. Pero mi primera salida fue a Londres con una beca de la Junta de Andalucía. Tres semanas y aquello me pareció alucinante. Era otro mundo. Allí estaba yo, una friki de Almería en la residencia donde se había rodado la 'Naranja mecánica' y que se da cuenta de que se defiende muy bien en inglés y que todas aquellas horas pasadas ante el ordenador, enganchada a la música o viendo series en versión original, no han sido una pérdida de tiempo, sino que en cierta forma me marcan el camino a seguir. Tres semanas después volví pero sabía que tras ese viaje iban a venir muchos más.

-¿Regresó cambiada?

-Y tanto. De hacer Ciencias en el Instituto me metí en la universidad para hacer Filología Inglesa. Soy de la última licenciatura de la UAL, una universidad sobre la que tengo una visión dual, con docentes que me marcaron y otros, la mayoría, que dejaban bastante que desear.

-¿No exagera?

-Fui alumna Erasmus en Dublín y entendí que el idioma que se intentaba dar en Almería la inmensa mayoría de los docentes lo planteaba como una ciencia exacta y un idioma no es eso. Independientemente de los conocimientos gramaticales que pudieran tener, la viveza de un idioma no sabían transmitirla y esto es muy negativo para el alumnado.

«El rugby está muy bien considerado en Francia. En Almería para jugar te pagabas hasta la ficha»

-¿Fue en Irlanda donde descubrió el rugby?

-No, yo empecé a jugar en el Costa de Almería. Era un deporte que me llamaba la atención.

-¿Y cómo es fichar por un equipo de la liga francesa?

-Al terminar los estudios en la UAL me fui a París un poco a la aventura, busqué trabajo, después me matriculé en un máster y lo intenté también en el plano deportivo. Con el Stade Francaise París he subido este año a la primera división y hay cuatro compañeras en el equipo nacional de Francia. Ellas sí que solo se dedican a jugar al rugby, yo aparte doy clases de inglés. Ya ves, una chica de Almería dando inglés a franceses y jugando en un equipo de rugby en primera división y siendo la única española del equipo. Así llevo ya dos años y medio y ahora, en cuanto termine las vacaciones, vuelvo.

-¿Le sorprende que un deporte minoritario en España sea profesional en Francia?

-El rugby es precisamente eso, un deporte y seguirá siéndolo. Tiene unos valores y es fiel a ellos por encima de lo demás y muy especialmente de lo que se aproxima más al espectáculo. Lo que me sorprende es el cuidado que se tiene en ello y por eso hay quien puede vivir de su práctica y quienes reciben una compensación como pagar los viajes, las fichas, los gastos de entrenar, de los partidos... y hasta las entradas a los museos de la ciudad que visitas. Eso, de momento, es impensable en otros sitios

-¿Muchas diferencias en el rugby de un equipo a otro?

-Bueno, el rugby está muy bien considerado en Francia, también el femenino. En Almería para jugar te pagabas hasta la ficha, aquí es diferente aunque tampoco llega al nivel de Irlanda, por ejemplo.

-¿Ha sido difícil adaptarse a la vida en el extranjero?

-Lo más complicado es el choque cultural. Pero poco a poco te vas haciendo a todo, a las costumbres, como el no poder echar la siesta.

-¿Qué le falta a París y encuentra en Almería?

-Aparte del mar, el sol, la comida y la montaña. Yo habría echado en la maleta nuestra Sierra Alhamilla.

-¿Y algo de París que se llevaría a Almería?

-Especialmente la capacidad de protección del patrimonio. Es impresionante lo que cuidan lo suyo. Eso es algo que me asombró desde el primer momento y no porque crean que lo suyo es lo mejor, sino porque entienden que forma parte de ellos. Ojalá que en Almería se sintiera igual y fuéramos más respetuosos con el legado que nos dejaron otros almerienses.

-¿Algún otro rasgo interesante que ha descubierto entre nuestros vecinos?

-Tienen una mentalidad nacional. Están totalmente de acuerdo en que París no es Francia y no se sienten representados por los parisinos, que son muy orgullosos. Se sienten ciudadanos del mundo.

-¿Se siente también así?

-La mayoría de los españoles que vamos al extranjero lo hacemos por trabajar aunque hay excepciones. En mi caso lo hice por aventura y, por supuesto, con el pensamiento puesto en volver y, aunque amo profundamente a Almería, posiblemente cuando vuelva lo haga a una gran ciudad como puede ser Madrid. Cuando regrese lo haré para implicarme social, cultural y políticamente.

-¿Cómo ve a Almería desde la distancia?

-Con la añoranza propia de una persona que ama y a la vez le duele su tierra y que, pese a que su salida estaba más cerca de la aventura, sigue sin entender la falta de oportunidades, la desigualdad profesional y las carencias que todavía existen. Almería es el imán que te atrae, que es preciosa pese a que está sucia; es el lugar donde tienes a la familia... pero que necesita, además de menos coches, más conciencia social y sobre todo dejar de dar lecciones de lo que no sabe.

-¿Cree que los almerienses somos europeos?

-Los almerienses no somos ni siquiera andaluces, somos de Almería y aunque me siento heredera de una tradición europea estoy en desacuerdo con muchas cosas de lo que la UE ha hecho y que no me sirven.