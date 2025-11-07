Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrega de premios de la Ruta del Desayuno en la sede de 'Sabores Almería'. R. I.

Entregan los premios de la Ruta del Desayuno de Almería

Los ganadores han recibido una cesta de productos gourmet de 'Sabores Almería'

B. A.

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:59

Comenta

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha hecho entrega este jueves de las cestas de 'Sabores Almería' conseguidas mediante sorteo por ... clientes de la I Ruta del Desayuno. El acto, celebrado este vienes en el Espacio Gourmet 'Sabores Almería', ubicado en el Paseo de Almería, ha contado además de con el presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, con la presencia del concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, del diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, así como hosteleros y patrocinadores.

Te puede interesar

