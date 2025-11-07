Entregan los premios de la Ruta del Desayuno de Almería

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha hecho entrega este jueves de las cestas de 'Sabores Almería' conseguidas mediante sorteo por ... clientes de la I Ruta del Desayuno. El acto, celebrado este vienes en el Espacio Gourmet 'Sabores Almería', ubicado en el Paseo de Almería, ha contado además de con el presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, con la presencia del concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, del diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, así como hosteleros y patrocinadores.

Sánchez-Fortún ha destacado la buena aceptación que ha tenido la última iniciativa gastronómica de Ashal que motivó la ampliación de establecimientos participantes en el último momento, así como del periodo de desarrollo de la misma. Finalmente, más de una treintena de bares y cafeterías participaron en el evento que tuvo un mes de duración, desde el 12 de septiembre al 12 de octubre. Además, ha agradecido a las administraciones locales su apoyo en esta iniciativa. «Estamos muy satisfechos con la buena acogida que ha tenido esta primera Ruta del Desayuno y confiamos en poder afianzar este evento en nuestro particular calendario gastronómico», ha indicado.

Ha agradecido el representante de los hosteleros almerienses al Ayuntamiento y a la Diputación su colaboración en la organización de los eventos gastronómicos de la entidad, así como al Centro Ocupacional Arte 21 de la Asociación Down Almería, cuyos usuarios han realizado los paquetes de posavasos exclusivos con rincones de la ciudad que se han entregado a aquellos clientes que han completado una cartilla con sellos de cinco locales diferentes en los que han realizado sus desayunos.

Por su parte, Carlos Sánchez ha destacado que «hace apenas unas semanas iniciamos esta iniciativa y la respuesta ha sido extraordinaria». Además, ha reconocido el esfuerzo y compromiso de los establecimientos participantes: «Quiero trasladar mi agradecimiento a todos los hosteleros que, una vez más, han demostrado un trabajo impecable y su capacidad para seguir dinamizando la ciudad y la provincia».

Del mismo modo, ha puesto en valor el entusiasmo del público. «Gracias a los miles de almerienses que se han sumado a esta propuesta, que nació este año por primera vez y que, visto el éxito, estoy convencido de que seguirá creciendo en los próximos años. Hoy reconocemos a los afortunados y celebramos juntos el talento y la calidad que definen a nuestra gastronomía. Estamos muy contentos y dispuestos a que esta ruta siga consolidándose como una cita imprescindible», ha referido el diputado.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha indicado que «el Ayuntamiento, de la mano de Ashal y junto a la Diputación de Almería, siempre está al lado de este tipo de iniciativas que vienen a poner en valor la calidad de nuestros productos y algo tan típico de nuestra ciudad como es el desayuno». Además, el edil ha felicitado «a todos los establecimientos participantes» y los ha animado a que «repitan el próximo año en esta ruta que, esperemos, siga aumentando su número de participantes ante la gran acogida de esta edición». La Ruta Del Desayuno ha contado con la financiación del Ayuntamiento de Almería encuadrada dentro del proyecto 'Promoción y dinamización de la gastronomía a través de la cultura'.