Entra en prisión acusada de asesinato la mujer detenida con el cuerpo de su hijo en el coche Un agente vigila el acceso al edificio en el que vivían madre e hijo antes del crimen. / EFE El juzgado instructor se mantiene ajeno a los antecedentes mentales y envía a la madre del niño fallecido a la prisión de 'El Acebuche' sin fianza ALICIA AMATE Almería Domingo, 13 octubre 2019, 00:57

No fue necesario agotar las 72 horas de arresto permitidas para la instrucción de las diligencias. A. M. B. L., la mujer de 38 años de edad detenida en la pedanía ejidense de Las Norias de Daza pasadas las 10.30 horas del jueves con el cuerpo sin vida de su hijo en el coche que conducía, fue puesta a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de El Ejido antes de las 11 de la mañana de ayer, casi 48 horas exactas después de su arresto.

Dos jornadas completas, por lo tanto, en las que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería ha llevado a cabo las pesquisas en torno al caso, procediendo al registro de la vivienda en la que madre e hijo convivían, ubicada Huércal de Almería, municipio del área metropolitana de la capital almeriense y muy cercano al hospital de Torrecárdenas. Previamente, los agentes habían trabajado en El Ejido, en la calle Río Andarax de Las Norias de Daza, lugar en el que A. M. B. L. fue arrestada tras llevar el cuerpo de su hijo fallecido a la expareja de su padre, una mujer a la que acudía cuando se encontraba en apuros desde hacía un tiempo.

Junto a las diligencias instruidas en torno a este terrible suceso, la madre del niño fallecido fue trasladada a las citadas dependencias judiciales. Después de varias horas de interrogatorio, la magistrada decretó la entrada en prisión provisional de A. M. B. L., comunicada y sin fianza. Además, el juzgado confirmó que a esta almeriense se la investiga por un caso de asesinato, señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), desde donde remarcaron que la causa continúa bajo secreto de sumario.

A. M. B. L. pasó a disposición judicial apenas 48 horas después de su arresto

También corroboraron desde el TSJA que A. M. B. L. ingresará en el Centro Penitenciario 'El Acebuche' de Almería dado que no se ha solicitado otro tipo de recurso por parte del juzgado motivado por la enfermedad mental de la que fue diagnosticada esta mujer y por la que permaneció interna en la Unidad de Salud Mental de Torrecárdenas durante más de una semana el pasado mes de agosto, donde ingresó de manera involuntaria.

Este infanticidio, que desde el jueves mantiene en vilo a la provincia -sobre todo a los vecinos de los municipios en los que transcurrieron los hechos- llega en la misma semana en la que los padres de la víctima han conocido que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería concedió la custodia al padre del niño, confirmando que su madre no podía atenderlo de manera adecuada. Eso ocurrió el lunes y tres días después, el menor, que cumplió 7 años en agosto, fue hallado muerto.

«No se ha movido ni Dios»

Ello, además, con expedientes de seguimiento abiertos por parte de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Huércal de Almería, área dependiente de la Diputación Provincial, donde, aseguró el padre del menor tras conocer su muerte, «no se ha movido ni Dios».

Precisamente, la mañana en la que A. M. B. L. fue arrestada en El Ejido, su expareja, Sergio Fernández, había vuelto a las dependencias de asuntos sociales del pueblo en el que residía su hijo y en el que iba al colegio, por lo tanto, para tratar acerca de su absentismo escolar, a sabiendas de que, una vez que le notificaran la decisión judicial, el pequeño viviría con él de manera permanente. Un custodia que solicitó este hombre tras ser absuelto de una denuncia de maltrato presentada por la madre del menor.

El padre, en pleno proceso de duelo, no descarta tomar las medidas judiciales necesarias para depurar responsabilidades. No en vano, Sergio Fernández llevaba desde abril, dijo, «intentando que asuntos sociales de Huércal de Almería hiciera un informe de absentismo. Pero cuando iban a la casa, no estaban».