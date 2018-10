«Como me entere que has dicho que ha sido mi hermano, te mato» EFE Le piden dos años de cárcel por intentar que no culpasen a su hermano del incendio mortal en La Molineta EFE ALMERÍA Viernes, 5 octubre 2018, 08:44

La Fiscalía de Almería ha interesado dos años de prisión para S.H.B., hermano del condenado por provocar el incendio de una casa cueva en el que murieron un joven de 21 años y dos chicas de 12 y 15 años, por presuntamente intentar que uno de los implicados cambiase su testimonio y no inculpase a su familiar.

La calificación del fiscal recuerda que el 3 de abril de 2017 se produjo el fallecimiento de Alejandro, Naima y Cinthia en esta casa cueva ubicada en la zona de La Molineta de la capital almeriense, apuntando que tras esto se llevó a cabo la exploración en sede policial de varios menores supuestamente relacionados con los hechos.

Entre ellos se encontraba un adolescente de 15 años que, tras la vista oral por las muertes de los jóvenes, fue condenado por el Juzgado de Menores a 24 meses de libertad vigilada por un delito de omisión del deber de impedir delitos.

Dicho menor manifestó que «quien había prendido fuego a un sofá, estando en la cueva, que dio origen al incendio« había sido un adolescente que finalmente fue condenado a 8 años de internamiento en régimen cerrado y 5 de libertad vigilada por un delito de incendio por imprudencia grave en concurso ideal con tres delitos de homicidio.

El fiscal sostiene que tras dicha exploración, sobre las 00:06 del 4 de abril de 2017, S.H.B. le dijo a dicho menor en el curso de una conversación a través de Instagram: «Como me entere que has dicho que ha sido mi hermano, te mato«, con la finalidad de que cambiara su declaración y dejara de implicar a éste.

El Ministerio Público asegura que un día más tarde, sobre las 00:07 horas, S.H.B. volvió a dirigirse a este menor a través de Instagram para decirle: ... que no, loco. Tú sabrás lo que haces, lo que le pase a mi hermano lo vais a pagar... yo hablaré con la abogada y preguntaré las declaraciones de todos. El que haya declarado en su contra, que se prepare... Han metido a mi hermano preso y eso se paga... Que no te pille, maricón, que por mi sobrino, que no te vea, vas a sufrir?«.

Dos mensajes que, según la Fiscalía, produjeron en el receptor el «consiguiente temor y desasosiego».

Por ello acusa a S.H.B. por un delito de obstrucción a la justicia por el que además de dos años de prisión interesa el pago de una multa de diez meses, a razón de siete euros diarios.

El hermano del ahora acusado fue condenado por unos hechos que se produjeron después de que mantuviese una fuerte discusión con el joven de 21 años fallecido por supuestas deudas económicas.

Cuando este joven, las dos chicas y otro muchacho entraron en la casa cueva para «pasar un rato tranquilos charlando», el menor que había discutido con éste decidió darle un susto a él y a sus acompañantes, por lo que «colocó cerca de la salida un sofá viejo y le prendió fuego con un mechero, todo ello a sabiendas del riesgo para la vida de aquellos que iba a generar«.

Se creó una bola de fuego que se propagó con rapidez y dificultó la salida de la casa cueva, pese a lo cual el hermano de S.H.B. «se quedó quieto y tranquilo, asumiendo las consecuencias«.

Uno de los jóvenes que estaba en la cueva, logró salir ileso, pero cuando los otros tres intentaron salir, el fuego había adquirido tales dimensiones que les resultó imposible.

El menor al que S.H.B. dirigió sus mensajes y otros dos adolescentes mostraban mientras tanto «fríos y pasivos« sin hacer nada hasta que uno de ellos llamó al 112 cuando el »desenlace fue inevitable«.