Enseñanzas de Régimen Especial inicia curso con más de 7.000 alumnos en Almería Contará con más de 400 profesores en los 24 centros educativos en los que se pueden cursar sus disciplinas en la provincia

Juan Sánchez Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

Más de 7.000 alumnos regresan a las aulas este lunes en el inicio de las clases de las enseñanzas de Régimen Especial, que abarcan Música, Danza, Arte Dramático, Diseño, Idiomas y Deportivas, en 24 centros educativos en los que imparten docencia más de 400 profesores en la provincia de Almería. A nivel andaluz son más de 87.000 estudiantes los que retornan a los 267 centros educativos en los que imparten docencia más de 5.300 profesores.

Andalucía cuenta con la red de conservatorios más extensa y completa de España con 80 centros de titularidad de la Junta de Andalucía. En concreto, son cinco conservatorios superiores de Música situados en Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; el Conservatorio Superior de Danza de Málaga y 74 conservatorios elementales y profesionales repartidos por todas las provincias andaluzas. A esta red de centros que imparten Música y Danza se suman las 9 Escuelas de Arte Superior de Diseño; las tres de Arte Dramático en Córdoba, Málaga y Sevilla; 7 Escuelas de Arte y las 52 Escuelas Oficiales de Idiomas. En este curso entra en funcionamiento la nueva sede del Conservatorio Superior de Música 'Andrés de Vandelvira' de Jaén, para el que la Consejería ha destinado una inversión superior a los 15 millones de euros.

Entre las novedades del curso cabe destacar que en las enseñanzas profesionales de música y danza se permiten matrículas parciales en quinto y sexto curso para facilitar la conciliación de los estudiantes, a la que vez que sigue avanzando en la adaptación del portal Séneca a los conservatorios para facilitar su gestión por parte del profesorado. Otras novedades en estas enseñanzas son el desarrollo del Reglamento Orgánico de los Conservatorios Superiores y Escuelas Superiores de Arte Dramático, adaptado a la Ley 1/2024, la implantación del Anexo de Itinerario del Suplemento Europeo al Título (SET) y la actualización de la Instrucción sobre prácticas y la ampliación de la oferta. De esa forma, se implanta la especialidad de Guitarra Flamenca en el Conservatorio Superior de Música 'Victoria Eugenia' de Granada, y Diseño de Interiores en la Escuela de Arte y Superior de Diseño 'San Telmo' de Málaga.

En las enseñanzas elementales, se han ofertado este curso un total de 17.324 plazas, 15.844 en música y 1.480 en danza, en los 42 conservatorios elementales públicos dependientes de la Consejería. Además, existen 131 escuelas municipales y centros autorizados que imparten enseñanzas elementales de iniciación a la música y 30 de danza en la Comunidad Autónoma. En el pasado curso, se han destinado más de 330.000 euros en subvenciones por parte de la Junta a escuelas municipales de música y danza en Andalucía.

En lo que se refiere a las enseñanzas profesionales, este curso ha aumentado el número de plazas, hasta alcanzar las 9.464 en 25 especialidades instrumentales y vocales, y 2.280 plazas en las seis especialidades de danza, en conservatorios profesionales y en centros privados autorizados.