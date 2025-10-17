Los enganches ilegales siguen su escalada en Almería pese a la persistente presión policial La capital aglutina medio millar de expedientes por fraude, muchos de ellos vinculados al cultivo de marihuana, seguida de Roquetas de Mar

Suenan las sirenas. Son los Bomberos de Almería. Un aviso por un chispazo en el barrio de El Puche hace saltar las alarmas y desplaza a una dotación del cuerpo de Bomberos durante la mañana del viernes, 17 de octubre, hasta esta barriada. Un enganche ilegal. Lo que, a priori, debería preocupar, no resulta reseñable ante la cotidianidad de 'apagar fuegos' en relación a estos fraudes.

Y es que los enganches ilegales en Almería, lejos de disolverse, se han convertido en una mancha de aceite que no deja de expandirse por toda la provincia. A cierre de septiembre, Endesa ha abierto 2.661 expedientes de fraude eléctrico. El consumo defraudado equivale a unos 22 millones de kilovatios hora.

De estos informes abiertos, 127 tienen relación con el cultivo de marihuana, que suponen un fraude de unos nueve millones de kilovatios horas, es decir, la mitad de energía.

La capital lidera el ranking de toda la geografía almeriense y contabiliza 452 expedientes iniciados, con 3,6 millones de kilovatios hora defraudados y 30 partes responden al cultivo de 'maría' que equivale a 1,6 millones de kilovatios horas defraudados. Por detrás, se encuentra Roquetas de Mar, que tiene iniciados 420 expedientes por energía defraudada –3,4 millones de kilovatios– y 20 por plantaciones de marihuana.

Centrándonos en el término capitalino, los operarios de Endesa han intervenido en septiembre en los barrios de Pescadería –entre ellas, la zona del Barranco del Caballar–, Los Molinos –en la zona del Diezmo– y El Puche.

El pasado 4 de septiembre se produjeron 75 cortes por fraude ilícito tanto en Pescadería como en Los Molinos. Tanto el 11 como el 17 de septiembre, en las calles de Pescadería se produjeron registros y 100 cortes por fraude, respectivamente. El 25 de septiembre, en el Barranco del Caballar, tuvieron lugar 40 cortes y cuatro registros domiciliarios. Centrándonos en octubre, las últimas operaciones se realizaron el pasado 3 de octubre en el barrio de El Puche, donde se detectaron 94 enganches ilegales. Este viernes, 17 de octubre, Endesa ha realizado en Piedras Redondas una intervención masiva donde los operarios realizaron 80 cortes y retiraron 300 metros de cable por redes ilegales.

Este problema –cada vez más normalizado en algunas zonas– ha llevado a que 23 de los 680 centros de transformación estén en situación de fraude por marihuana generando el 85% del total de las incidencias de Almería.

No obstante, desde la compañía son insistentes en la vital colaboración –no solo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con quienes acuden en parte de sus actuaciones– con las distintas administraciones para atajar esta problemática que se está incrementando en diferentes zonas de la capital almeriense. Para ello, piden «más implicación» para que el mensaje «cale en la sociedad».

Entre enero y junio se han desmantelado en Almería 94 plantaciones indoor, esto se traduce en unas cuatro a la semana en operaciones lideradas por las Fuerzas de Seguridad.

Ahora, según advierte Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, hay un riesgo evidente de electrocución e incendio que puede afectar no sólo al que realiza la manipulación de las instalaciones, sino a las personas que están a su alrededor. En los últimos años, trasladan a IDEAL, se han registrado episodios «muy graves que han provocado heridos e incluso muertes por la alteración de las instalaciones eléctricas para el robo de electricidad».

La IA, un nuevo «aliado»

Al margen de los peligros, la compañía eléctrica continúa apostando por reforzar sus infraestructuras eléctricas en las zonas más afectadas por el fraude en la provincia. En datos, se traduce en una inversión de más de dos millones de euros en los últimos cuatro años. Para ello, la compañía eléctrica ha implementado medidas en la digitalización o la renovación del cableado con el fin de reforzar las infraestructuras eléctricas para que puedan soportar la sobrecarga que provocan las plantaciones de marihuana que demandan energía las 24 horas los 365 días del año.

Desde 2017 aplica modelos de Machine learning y Deep learning (aprendizaje automático y aprendizaje profundo) para ser más eficientes en el combate contra el robo de energía. También, el uso de la inteligencia artificial, combinada con la información que «proporcionan innovaciones como los equipos de supervisión avanzada que se están instalando en la red de distribución, contribuyen a acotar mejor el origen del fraude dentro de un grupo de suministros», según la empresa. Asimismo, en las inspecciones sobre el terreno, los técnicos de la compañía emplean herramientas como pinzas amperimétricas o videoscopios para detectar las conexiones ilegales.