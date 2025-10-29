Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Enfermeros de Almería se entrenan para actuar donde cada segundo cuenta

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería destaca el papel crucial de los profesionales enfermeros en la atención al trauma grave y las emergencias colectivas

R. I.

Almería

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:38

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería celebra hoy la I Jornada de Enfermería de Urgencias y Emergencias, concebida para fortalecer las competencias de los ... profesionales enfermeros ante situaciones críticas donde «cada segundo cuenta». Bajo este lema, «Cuando cada segundo cuenta: Enfermería ante Emergencias Colectivas y Trauma Grave», el encuentro se desarrolla en la sede colegial con un programa intensivo de formación teórico-práctica, dirigido a mejorar la respuesta sanitaria en escenarios de alta complejidad.

