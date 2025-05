R. I. Almería Domingo, 4 de mayo 2025, 11:59 Comenta Compartir

Con más de dos décadas de trayectoria en Enfermería del Trabajo, Carmen Sánchez Borja ha sido distinguida como Enfermera del Año por su compromiso con la salud laboral, la formación continua y su capacidad de liderazgo. En esta entrevista comparte su visión sobre la evolución de la profesión y los desafíos que enfrentan hoy quienes se dedican a cuidar de los demás.

–¿Qué ha supuesto para usted este reconocimiento?

Un profundo agradecimiento. Recibir este premio me generó una mezcla de emociones: por un lado, mucha gratitud hacia quienes me han acompañado; por otro, la sensación de no merecerlo, porque esta es una profesión llena de profesionales que hacen una labor espectacular desde el anonimato.

–¿Cómo ha sido su trayectoria profesional?

–Mi carrera ha estado centrada en la prevención de riesgos laborales desde hace casi 25 años, siempre en el ámbito de la Enfermería del Trabajo. En los últimos ocho años he combinado esta labor con funciones de gestión. He aprendido mucho, especialmente en momentos críticos como la pandemia. Cada reto ha sido una lección, y nada habría sido posible sin los equipos con los que he trabajado.

–¿Cree que este premio ayuda a visibilizar la enfermería?

–No solo reconoce mi labor, sino que da visibilidad a una profesión que acompaña a las personas en cada etapa de su vida, aunque lo haga en silencio. También ayuda a romper estereotipos y a destacar la dimensión educativa, preventiva, gestora y comunitaria de nuestra labor. Iniciativas como Solidaridad Enfermera del Colegio también son fundamentales para mostrar este impacto.

–¿Cómo ha evolucionado la enfermería en los últimos años?

–Ha evolucionado mucho gracias a mejoras en formación, especialización y presencia en ámbitos como la docencia y la investigación. También hemos ganado visibilidad tras situaciones como la pandemia, aunque seguimos siendo vulnerables a recortes o decisiones políticas. España cuenta con enfermeras altamente formadas, y poco a poco esa excelencia se reconoce más.

–¿Qué desafíos considera prioritarios hoy?

–La falta de visibilidad y liderazgo. Tenemos profesionales muy cualificados, incluso doctorados, que no están en puestos clave de gestión. Además, las condiciones laborales aún necesitan mejoras, especialmente en el ámbito privado. Todo esto repercute en la capacidad de la enfermería para tomar decisiones importantes en el sistema sanitario.

–¿Cómo se puede seguir fortaleciendo la formación del personal de enfermería?

–Facilitando el acceso a la formación continua, la investigación y la asistencia a jornadas y congresos. También es esencial el desarrollo de estudios de posgrado, porque vivimos en una sociedad que cambia muy rápido. La formación actual debe ir siempre acompañada por la evidencia científica y las nuevas tecnologías.

–¿Qué diagnóstico haría sobre la situación de la enfermería en España y en Almería?

–A nivel nacional, la enfermería está muy valorada internacionalmente, aunque no siempre se le da el lugar que merece en nuestro sistema. En Almería hay un buen nivel profesional y una gran labor docente, tanto en hospitales como en Atención Primaria, que forman a estudiantes y futuros especialistas con gran dedicación.

–¿Se reconoce lo suficiente esta labor?

–A nivel social sí hemos avanzado, especialmente tras la pandemia, pero institucionalmente queda mucho por hacer. Falta que se nos incluya más en decisiones estratégicas y que se reconozca la carga de responsabilidad que asumimos.

– ¿Por qué eligió la especialidad de Enfermería del Trabajo?

–Porque me llamó la atención su enfoque en el cuidado de la salud dentro del entorno laboral. Cuidamos a quienes sostienen la economía y los servicios del país. Nuestro papel va más allá de lo asistencial: promovemos la salud y la prevención dentro de las empresas.

–¿Qué retos enfrenta hoy esta especialidad?

–Los mismos que el resto de la profesión, pero con particularidades. La visibilidad es menor, y existe intrusismo profesional, sobre todo en el sector privado. También hay que seguir luchando por reconocimiento en la gestión y contra la idea de que solo hacemos pruebas funcionales. Nuestra labor es mucho más amplia.

–¿Las empresas valoran esta figura como deberían?

–No siempre. Hay sectores que sí, pero en general se desconoce el alcance de nuestra labor. Muchas veces se nos ve como personal de apoyo, cuando en realidad trabajamos bajo una normativa sanitaria compleja y cuidamos directamente del bienestar de los trabajadores. Y la formación que requiere esta especialidad es muy exigente: solo salen unos 90 especialistas al año en toda España.

–¿Qué más se puede hacer para promover la salud en el trabajo?

–Dar más protagonismo a los factores psicosociales. Pasamos gran parte de nuestra vida en el entorno laboral, así que es esencial cuidar el bienestar emocional y mental. La enfermería tiene mucho que aportar en la construcción de entornos saludables.

– ¿Qué consejo daría a quienes empiezan en esta profesión?

–Que mantengan una mentalidad de aprendizaje constante. La enfermería requiere empatía, paciencia y respeto en la comunicación con pacientes, familias y equipos. La vocación es un gran motor, y también lo es participar en asociaciones, compartir experiencias y apoyarse mutuamente. La unión fortalece.

– ¿Cuál es su deseo para el futuro de la enfermería en España?

–Que seamos reconocidas por lo que realmente somos: un pilar esencial del sistema de salud. Que contemos con los recursos y el respeto institucional necesarios para ejercer nuestra labor con autonomía y dignidad.

