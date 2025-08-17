Enfermedades más comunes del verano y cómo prevenirlas El calor extremo, el contacto con el agua y los cambios de hábitos estivales aumentan el riesgo de afecciones típicas de esta época

Conjuntivitis, otitis o verrugas plantares son algunas de las que provocan la playa o la piscina

David Roth Almería Domingo, 17 de agosto 2025, 23:27

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, los almerienses se «ven obligados» de disfrutar al aire libre, hacer más escapadas y pasar el día en la playa o la piscina. Pero este cambio de ritmo, junto al calor y la humedad, también trae consigo ciertos riesgos para la salud. La compañía española Cleverea, especializada en seguros digitales, ha recopilado las 11 enfermedades más comunes del verano y cómo prevenirlas de manera efectiva para evitar que el verano se tuerza.

1. Quemaduras solares

La exposición prolongada al sol sin la protección adecuada puede derivar en dolorosas quemaduras, que no solo dañan la piel, sino que aumentan el riesgo de cáncer cutáneo. Usar crema solar de amplio espectro, reaplicarla cada dos horas y evitar el sol entre las 12:00 y las 16:00 horas son medidas fundamentales.

2. Trastornos e intoxicaciones

Cambiar la dieta, comer fuera de casa y la conservación deficiente de alimentos pueden provocar indigestiones o intoxicaciones. En verano es clave extremar la higiene, consumir alimentos bien cocinados y evitar romper la cadena de frío, especialmente con carnes, mariscos y lácteos.

3. Otitis

Muy común en quienes frecuentan playas y piscinas, la otitis externa es causada por el exceso de humedad en el canal auditivo. Secarse bien los oídos tras cada baño y utilizar tapones si se es propenso a infecciones ayuda a evitar este problema.

4. Cistitis

Especialmente frecuente en mujeres durante el verano, se asocia al uso prolongado de bañadores mojados y a una hidratación insuficiente. Cambiarse la ropa húmeda lo antes posible y beber mucha agua son dos recomendaciones básicas.

5. Infecciones fúngicas

El calor y la sudoración favorecen la aparición de hongos, sobre todo en pies, axilas e ingles. Usar calzado en duchas públicas, secarse bien y llevar ropa transpirable reduce considerablemente el riesgo de micosis como el pie de atleta.

6. Conjuntivitis

El cloro y el agua contaminada de piscinas pueden causar irritaciones oculares. Los expertos recomiendan utilizar gafas de natación, no frotarse los ojos con las manos sucias y no compartir toallas para evitar contagios.

7. Picaduras de insectos

En zonas como el Poniente o el Bajo Andarax, la presencia de mosquitos se intensifica en verano. Para prevenir picaduras, es aconsejable usar repelente, ropa clara y evitar dejar agua estancada cerca de casa.

8. Deshidratación

El calor provoca una mayor pérdida de líquidos, y muchas veces no se repone lo suficiente. La deshidratación puede causar mareos, fatiga o calambres, y es especialmente peligrosa en niños y mayores. La recomendación es clara: beber agua con frecuencia, incluso sin sed.

9. Golpe de calor

Se trata de una urgencia médica que aparece cuando el cuerpo supera su capacidad para regular la temperatura, lo que puede provocar desde confusión hasta pérdida de consciencia. Evitar el sol en las horas más intensas, vestir ropa ligera y buscar sombra son medidas esenciales. Cleverea recuerda que contar con un seguro de salud permite acceder a atención médica rápida en caso de emergencia, incluso si se está de vacaciones.

10. Verrugas plantares

El virus del papiloma humano puede provocar estas lesiones dolorosas en la planta del pie. Se contagian en superficies húmedas como vestuarios o piscinas. Llevar chanclas y secarse bien los pies tras el baño son claves para prevenirlas.

11. Faringitis y bronquitis

Aunque asociadas al invierno, estas infecciones también aparecen en verano debido al uso excesivo del aire acondicionado o los ventiladores. Los cambios bruscos de temperatura debilitan las defensas respiratorias. Evitar corrientes frías y no abusar del aire acondicionado, además de beber líquidos templados, ayuda a mantener la garganta sana.

«En las enfermedades típicas de verano, la mejor medicina sigue siendo la prevención», afirma Javier Bosch, consejero delegado de Cleverea. «Adoptar hábitos saludables como protegerse del sol, hidratarse correctamente y mantener una buena higiene evita muchos disgustos. Aunque muchas afecciones no son graves, pueden arruinar unas vacaciones si no se atienden a tiempo». Además, Bosch subraya que contar con un seguro médico privado puede marcar la diferencia: «Por menos de diez euros al mes, se accede a atención inmediata sin listas de espera, incluso estando fuera de casa».

