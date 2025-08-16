Las energías limpias, las aliadas para frenar la despoblación en 50 pueblos almerienses Iniciativas de instalación de dispositivos de generación de energía fotovoltaica contribuyen a dinamizar la economía, a crear empleo y a mejorar las infraestructuras locales

E. Gabriel Llanderas Almería Sábado, 16 de agosto 2025, 22:28

El uso de las energías renovables va en aumento y no solo en grandes proyectos e infraestructuras, sino también en domicilios particulares y en las iniciativas locales en muchos municipios. En la provincia de Almería, que goza de innumerables horas de luz durante todo el año, se abre paso la energía fotovoltaica también en poblaciones pequeñas, que trabajan con objetivos de transición ecológica, así como de cohesión territorial y de lucha contra la despoblación.

Esos son, precisamente, los objetivos del Programa DUS 5000, impulsado por la Diputación de Almería, que además busca promover la eficiencia energética, la generación de energía renovable, la movilidad sostenible y el autoconsumo en municipios de la provincia.

Este programa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico está enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Entre los municipios que ya han comenzado a beneficiarse de este Programa se encuentran Bayárcal y Benahadux. Pero no son los únicos, ya se han adjudicado más del 90% de las obras que se van a realizar en la provincia de Almería, incluyendo actuaciones para favorecer el uso de la energía solar en 50 municipios: María, Nacimiento, Ohanes, Pechina, Rioja, Senés, Serón, Sierro, Suflí, Tahal, Terque, Tíjola, Turre, Turrillas, Uleila del Campo, Urracal, Velefique, Allbanchez, Alcolea, Alcontar, Alhama de Almería, Alicún, Almocita, Alsodux, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Balanegra, Bayarcal, Bédar, Benahadux, Benitagla, Cantoria, Benizalón, Canjáyar, Castro de Filabres, Chercos, Chirivel, Cobdar, Dalías, Enix, Felix, Fiñana, Huecija, Íllar, Instición, Los Gallardos, Lubrín y Lúcar.

El Programa DUS 5000 representa un paso significativo hacia la sostenibilidad energética en la provincia de Almería, promoviendo el uso de energías renovables y contribuyendo al ahorro económico y energético de los municipios beneficiados.

Los municipios que van a llevar a cabo estos proyectos en materia de energías renovables están calificados, en el marco de la convocatoria del Programa DUS 5000, como de 'reto demográfico'. Esto supone que son poblaciones de «hasta 5.000 habitantes y los municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes».

La despoblación es un fenómeno que se da principalmente en zonas rurales. Según datos que publica el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Energía, de los 8.131 municipios españoles, tres cuartas partes pierden población.

En España, hay 6.827 municipios que no superan los 5.000 habitantes y que concentran a 5,7 millones de personas, el 12% de la población total. En la última década, han perdido población ocho de cada diez, de manera que, en conjunto, estos municipios tienen 410.000 personas menos que hace diez años. En municipios de menos de 1.000 habitantes, la despoblación llega al 86% de los casi 5.000 municipios, que han perdido más de 200.000 habitantes en la última década.

De ahí la importante de iniciativas como esta que se lleva a cabo en Almería y que buscan, entre otras cosas, combatir la despoblación aprovechando las ventajas de las energías renovables.