Las empresas de ascensores «tranquilas» y los bomberos «a tope»

M. C. C. M.

M. C. Callejón Almería Martes, 29 de abril 2025, 11:31 | Actualizado 11:41h.

Desde la compañía de ascensores Otis indicaban ayer a IDEAL que la jornada estaba siendo «más tranquila de lo esperado por el apagón en la provincia de Almería», ya que apenas habían recibido incidencias. El motivo no fue otro que los avisos desde el ascensor van también por vía telefónica y, por tanto, al no haber servicio, quienes quisieron contactar con ellos porque se hubieran quedado atrapados dentro no podían hacerlo conseguirlo.

Por ello, según supo IDEAL de una de estas compañías, se dio aviso a los bomberos, que «sí nos han indicado que estaban a tope». Hasta medio centenar de incidencias durante la mañana tuvieron que atender en la capital almeriense. «No tanto por gente atrapada en los ascensores, sino por personas con movilidad reducida o en silla de ruedas que no podían acceder a sus viviendas por las escaleras», afirmaron las mismas fuentes.

Lo que tuvieron que hacer fue poner sus vehículos en la calle y dar vueltas a la ciudad por si alguien necesitaba ayuda en un momento determinado y que les pudieran dar el alto al modo tradiconal: «Con la mano desde la acera».