Empresarios y sindicatos de Almería, cara y cruz ante la jornada de 37,5 horas semanales

La decisión del Gobierno de España de establecer las 37,5 horas semanales de trabajo, sin pérdida de sueldo, a través de un proyecto de ley que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros mantiene divididos a empresarios y sindicatos almerienses. Los primeros por su oposición sin reservas y, los segundos, por su entregado aplauso.

La medida anunciada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no ha sentado bien a los empresarios de la provincia. Al menos, a los consultados por IDEAL, entre los que se encuentran la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, la Cámara Oficial de Comercio y representantes del sector que es pilar principal de su economía, la agricultura, a través de Coexphal.

Los primeros en pronunciarse han sido, al conocerse el anuncio de la ministra, Asempal, que se ha sumado al rechazo manifestado desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la CEOE, al lamentar la medida hecha pública «en la antesala del Primero de Mayo y con evidente oportunismo político».

En una nota de prensa enviada a los medios, la Confederación Empresarial de la provincia de Almería ha censurado la iniciativa adoptada «fuera del marco del diálogo social».

«Desde Asempal, consideramos que la reducción de jornada debe abordarse a través de la negociación colectiva y adaptada a las necesidades y particularidades de cada sector, y en ningún caso debería ser una imposición», han afirmado desde la confederación empresarial, además de alertar «del grave impacto que esta imposición tendría sobre la economía provincial, especialmente, en sectores clave como el agrícola, el comercio, la hostelería o la construcción».

En la provincia de Almería, han detallado, «más del 98% del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas y autónomos, con recursos muy limitados para afrontar una medida de este calado y que afectará a su estabilidad económica y competitividad».

Y, si bien, han aclarado que «los empresarios de la provincia de Almería no estamos en contra de avanzar hacia una mejor organización del tiempo de trabajo, lo que rechazamos es que se imponga por ley una reducción uniforme, sin tener en cuenta la diversidad del tejido empresarial y las realidades productivas de cada sector».

«Sin lugar a dudas, va a perjudicar al 98% de las pequeñas empresas, que son las que más se van a resentir», ha expresado por su parte el presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, que ha añadido a las declaraciones de Asempal que «las grandes también se van a sentir perjudicadas, pero en las empresas pequeñas va a ser importantísima» la repercusión, así como en los autónomos. «Creemos que es una medida fuera de lugar en un momento de la economía mundial muy problemático a nivel competitivo y general», ha declarado a IDEAL el líder empresarial.

«Creo que no es lo oportuno en estos momentos tomar medidas de este calado», ha valorado Parra, que ha especificado que «si estuviéramos en otras circunstancias y en otro momento, por supuesto que igual había que planteárselo», dado que «nosotros no estamos en contra para nada de que llegue», aunque no sea esta la situación más idónea, a su juicio, para ello.

Afección al campo

Desde Coexphal, la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería, que representa al 70% de las empresas exportadoras de la provincia, al 65% de las de producción hortofrutícola y al 78% de las de producción ornamental, han declarado que «la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas supone una carga para el sector agroalimentario, ya que implica ajustes en la organización y un incremento en los costes para las compañías».

El gerente de la organización, Luis Miguel Fernández Sierra, ha detallado que «en nuestro sector, la mano de obra es imprescindible y una medida como esta aumentará en un 20% los costes derivados de la misma, sin garantía real de que esto implique una mayor productividad, lo que se traduce en una pérdida de competitividad».

Para Coexphal, este tipo de decisiones, además, «no pueden tomarse sin considerar sus efectos para nuestras empresas, que compiten en condiciones desiguales con terceros países», dado que «los incrementos en los costes, tanto directos como indirectos, se irán acumulando en cascada, afectando al precio del producto y a su coste unitario y, de una forma u otra, al resto de insumos, lo que repercutirá en el consumidor final».

En la actualidad, ha señalado, «prácticamente no existen márgenes de beneficio, lo que impide a los productores asumir este aumento en los costes».

Para Coexphal es, en definitiva, «fundamental encontrar un equilibrio realista que permita a las empresas adaptarse a esta medida sin comprometer el bienestar de quienes sostienen la agricultura en Almería con su trabajo y esfuerzo diarios». «En el campo, la mano de obra supone casi el 50% de los costes totales de un invernadero, superando ese porcentaje, las empresas de comercialización agraria. Debemos trabajar conjuntamente para buscar soluciones que sigan garantizando la competitividad del sector agroalimentario sin dejar de lado los derechos laborales, apostando, como hasta ahora, por una agricultura sostenible y socialmente responsable», ha concluido Fernández Sierra.

Valoración sindical

Diametralmente opuesta es la valoración realizada por los sindicatos almerienses a la decisión del Gobierno central. CC OO, UGT y CSIF se han manifestado al respecto y su aplauso no puede ser más ensordecedor.

Antonio Valdivieso, el secretario general de CC OO en Almería, ha felicitado una medida que considera «fundamental» y que, ha declarado, «proviene de un acuerdo de diálogo social, en este caso, bilateral, entre los agentes sociales o sindicatos y el Gobierno de la nación» al que, ha dicho, «no han querido sumarse desde la patronal por una cortedad de miras hacia la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores y que puede suponer un aumento de la productividad al tener unas condiciones más favorables».

«Son más de 40 años los que llevamos con las 40 horas semanales y creo que ha llegado el momento de esta reducción a 37,5 horas» que, a su juicio, puede también conllevar «un aumento del empleo en general y en nuestra provincia en particular». Ha aludido también Valdivieso a otras medidas que se han adoptado en los últimos tiempos y que, asegura, han resultado favorecedoras para el empleo, tales como «la subida del SMI, la conversión de los contratos temporales en empleos fijos-discontinuos o indefinidos o la subida de las cotizaciones de los trabajadores y de los empresarios para incrementar la recaudación de la Tesorería de la Seguridad Social de cara a las pensiones».

Ha asegurado, en este sentido que, al contrario de lo que se vaticinaba, «que podían ser elementos que lastraran la economía española y que destruyeran de manera masiva el empleo, se ha demostrado que, por el contrario, no solamente se sigue creciendo en el número de afiliados en nuestra provincia, con el segundo registro más alto de toda la historia, sino que más del 55% de estas personas que están dadas de alta tiene un contrato indefinido; y, además, ha provocado en el país uno de los mayores crecimientos de las economías occidentales y, sobre todo, de la Zona Euro, donde duplicamos el crecimiento del resto de economías y por encima de los estándares del Banco Mundial».

La secretaria general de UGT, Carmen Vidal, ha defendido la necesidad de esta medida porque «la vida va cambiando y la prevención en salud psicosocial nos alerta de los riesgos por la ansiedad, que lleva a la necesidad de un cambio del horario laboral».

En Almería, ha concretado, afectaría aproximadamente al 60% de los empleados actuales: «En el campo, en el manipulado, en panaderías, en transporte de viajeros y en sanidad privada… con 50.000 trabajadores pendientes de la negociación del convenio colectivo», así como a «los de la hostelería, el comercio, el manipulado y el campo, que serían los más afectados, junto a la construcción».

No ha olvidado Vidal que, en estos sectores, «ni siquiera se cumplen las 40 horas semanales» y que «Almería es una de las provincias de Andalucía con más sanciones por infracciones de empleos y jornadas no declarados».

Ha demandado, por ello, la aplicación de un sistema veraz de justificación del horario laboral, al objeto de que «no se pueda falsificar» a través de su «digitalización, para que la Inspección sepa en cada momento cuántas horas se firman y quién las firma».

«Insuficiente»

Desde CSIF Almería, su presidente provincial, Juan Fernández Cabezas, ha considerado que las 37,5 horas semanales son «un paso positivo, pero insuficiente». De hecho, recuerda que «el presidente nacional de CSIF viene pidiendo en reiteradas ocasiones una apuesta decidida por la jornada laboral de 35 horas semanales, junto con otras medidas que dignifiquen y refuercen el empleo público», tales como «la adecuación de los grupos profesionales, las mejoras en la jubilación y el desarrollo del teletrabajo aún pendiente tras los acuerdos anteriores».

También ha recordado que «la pérdida de poder adquisitivo que venimos sufriendo supone el 5,5% en los dos últimos años y más de un 20% desde 2010» y que «esta recuperación es principal para CSIF».