Empresarios reivindican que se cumplan los plazos para finalizar las obras del Corredor Mediterráneo Aunque empiezan a ver «la luz al final del túnel» reconocen que aún queda por hacer

E. P. Almería Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:11

Más de un centenar de empresarios se han reunido este miércoles en Lorca (Murcia), convocados por el Movimiento #QuieroCorredor, para conocer los avances de las obras y reivindicar la necesidad de que se cumplan los plazos. Han advertido que no van a parar hasta conseguirlo.

El secretario general y director de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Diego Lorente, ha destacado durante el encuentro informativo que el proyecto del Corredor Mediterráneo es de «carácter europeo» y ha subrayado que «el 50% de la población de España está en este territorio, en el arco mediterráneo, además del 63% de las exportaciones portuarias, toda la innovación y las universidades».

Por lo que, sostiene, «no hacer una infraestructura en el arco mediterráneo que permita que nuestros productos estén en Europa en tiempo y forma y a un precio razonable, o que nuestro turismo se desarrolle, es una pérdida de oportunidad». Ante esto ha dejado claro que seguirán presionando como sociedad civil y como empresarios para que avance, ya que «podemos correr el riesgo de que se perpetúe algo más en el tiempo».

La solución para por una planificación «adecuada» pero «no hay voluntad política» y el proyecto «se ha retrasado mucho», ya que, ha recordado, en 2016 cuando cogieron el Movimiento #QuieroCorredor «no entendíamos cómo no había planificación, no había contratos bien armados, no había continuidad y cada comunidad tenía sus reivindicaciones propias, no había unidad de acción».

De ahí que haya achacado el retraso de esta obra, a que «no hubo planificación», aunque ha reconocido que «hubo un ministro, que ordenó todo y hemos tenido la suerte de que el resto de ministros, hasta la fecha, han ido dando continuidad al proyecto, lo que hace que sea un proyecto de Estado».

«Estamos viendo la luz al final del túnel» y aunque «hay dificultades, hemos trabajado todos mucho, hemos puesto rigor técnico, hemos unido a la sociedad, hemos unido al mundo empresarial y ahora sí que hay voluntad política», ha dicho Lorente.

Murcia, la más «empantanada»

El ingeniero Industrial y experto ferroviario, asesor del Movimiento #QuieroCorredor, Francisco García Calvo, ha afirmado que la Región de Murcia «es la región más empantanada de todo el corredor», ya que «todas las líneas, las cuatro que llegan a Murcia, están afectadas por las del corredor negro».

No obstante, ha destacado que «cuando esté acabado, Murcia será la región con mejor infraestructura ferroviaria, de ancho internacional, excepto el tramo de Murcia hacia Cáceres, porque en principio no está dentro del corredor». «Todo lo demás será ancho internacional, electrificado y con señalización igual que la de la alta velocidad», ha celebrado.

García Calvo se ha referido al «problema» que hay en Alicante para la cercanía de Murcia pero ha destacado que el «peor de todos» ahora mismo es el tramo Murcia-Cartagena y ha lamentado que podría no estar hasta 2030.

El presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan Jódar, ha puesto en valor la unidad empresarial en torno a esta infraestructura y ha destacado que «la imagen que estamos dando aquí los empresarios, la unión empresarial no solamente de la Región de Murcia, sino de Almería, de las comarcas limítrofes, reflejan el interés empresarial en esta infraestructura».

Al hilo, ha explicado que el Movimiento #QuieroCorredor ha conseguido «sensibilizar y unir todos los intereses», congregando a representantes de diferentes organizaciones empresariales y territoriales para reclamar la conclusión de un proyecto que, según sus palabras, será beneficioso para todos los ciudadanos. «Este movimiento no puede callarse hasta que se consiga materializar el proyecto», ha insistido.

Jódar ha destacado el potencial transformador del Corredor porque «podría ayudar a la implantación de empresas europeas» aunque ha enfatizado que no solo es importante para las mercancías, sino también para usuarios, argumentando que «las posibilidades o los desarrollos que puede generar son básicos» y que «posiciona y pone en el mapa» a la Región de Murcia.

Aunque ha reconocido la dificultad técnica de la obra, ha defendido que «existen los criterios técnicos y profesionales para ejecutarse», tras lo que ha destacado que el movimiento empresarial en torno al proyecto ha conseguido que la política tome conciencia sobre su importancia.

Jódar ha manifestado que, aunque las infraestructuras «llegan tarde» a su zona, los empresarios están «dispuestos a hacerla rentable» e invertir en proyectos como un puerto seco y plataformas de mercancías. Así ha hecho un llamamiento a la unidad, subrayando que «para los empresarios no existe límite geográfico» y que están trabajando conjuntamente con empresarios de Almería, Murcia y otras regiones para impulsar el desarrollo económico.

«La conexión con Murcia es esencial y si puede estar en 2026 tenemos que unir todos los esfuerzos, todos. Los municipios que forman parte del Guadalentín están en ello. Creo que debemos dejar ese mensaje claro, que no es la estación de Lorca, es la conexión con toda la comarca del Guadalentín», ha apostillado.

La gerente del Polígono Industrial Saprelorca, Antonia Martínez Asensio, ha afirmado este miércoles que el «retraso» de las obras afecta a la implantación de empresas en este espacio, en el Valle del Guadalentín y en la Región de Murcia.

Según ha explicado, Saprelorca recibe «muchísimos proyectos de inversión a nivel internacional» y la falta de desarrollo completo del Corredor Mediterráneo conlleva unos costes de transporte y de tiempos de traslado de mercancías más elevados. «Todas estas desventajas suponen que los empresarios a la hora de invertir o de implantarse en esta zona tengan sus reservas y sean prudentes», ha señalado durante su intervención.

Ha afirmado que, una vez materializado el Corredor Mediterráneo, Saprelorca espera la implantación de nuevas empresas, así como el crecimiento de las existentes, sobre todo las relacionadas con el sector agroalimentario y sus servicios básicos, como la producción de plástico para la agricultura, los servicios de gestión y de ahorro en el agua.

También de las empresas de fabricación de aluminio, gestión de residuos y las relacionadas con el uso de energías limpias. «Todos esos sectores están en auge y coincidimos todos en que la infraestructura del Corredor Mediterráneo favorecerá ese crecimiento» en Saprelorca, ha aseverado.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha manifestado su preocupación por el cumplimiento de los compromisos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible respecto al servicio de Cercanías con Murcia y ha reclamado la finalización del soterramiento a su paso por la ciudad.

Ha puesto de manifiesto la importancia estratégica del nudo de Lorca, que se está desarrollando «paulatinamente», y ha mostrado su esperanza en que «este gran proyecto nacional culmine pronto».

Por su parte, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha denunciado la situación de «isla ferroviaria» que padece la Región de Murcia y ha criticado los retrasos en infraestructuras que están generando «un daño social y económico empresarial importante y difícilmente calculable en términos económicos».

El titular murciano de Fomento ha manifestado que «la sociedad civil murciana y los empresarios están pagando un precio muy alto» por la falta de desarrollo ferroviario, especialmente en aspectos como la ausencia de cercanías en el Valle del Guadalentín, que afecta a casi un millón de personas.