Los empresarios prevén una ocupación de hasta el 90% en los hoteles en julio en Almería Los precios de los 'camping' y las villas rurales ganan peso entre las familias de Almería y consiguen acercarse al turista nacional, no así al extranjero

Clemen Solana Almería Sábado, 12 de julio 2025, 23:02 Comenta Compartir

Almería es una provincia «meramente turística». O así la calificó a inicios de este verano el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso. En su medida, lo es. Según las previsiones turísticas que maneja el delegado, Almería soportará 2.500.000 de pernoctaciones este verano. La cifra se estabiliza frente a la que albergaron los meses entre junio y agosto de 2024 -2.517.415-, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aun así, la ocupación de cara al verano se estima en el 86% durante julio y el 93% en agosto, según el presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), José María Rossell.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal), Pedro Sánchez-Fortún, desoye las primeras declaraciones de Alonso y prefiere hablar de otras «vertientes» de la provincia. Pero estas palabras las matizó el concejal para IDEAL: «Almería crecerá, es una buena provincia y son proyecciones». «Almería está por descubrir y la visión de la Consejería de Turismo es muy diferente a la del sector», afirma el presidente. Algo que «siempre pasa», según Aránzazu Martín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia.

Estacionalidad

Sánchez-Fortún acepta que la estacionalidad es «difícil de vencer» y critica los medios de transporte «inadecuados» e «indignos» como causa principal del «problema». El presidente de Ashal se refiere, tal y como publicó este periódico el pasado martes, a la duración de 7 horas y 18 minutos de la primera frecuencia del Intercity Madrid-Almería. Además, cuestiona un aeropuerto con posibilidades «escasas» y «caras». «Estamos perdiendo el turismo de fin de semana por el tema del transporte», zanja.

La demanda se concentra especialmente en las zonas costeras del Poniente y Levante almeriense, según el presidente de Asempal. Ahí emergen destinos como Mojácar y Roquetas de Mar, que continúan como destino vacacional en la provincia un verano más. Este periódico ha realizado una consulta a hoteles y otros alojamientos de la provincia. Estos últimos son, desde hace tres años, un destino habitual para las familias de Almería, según las ofertas inquiridas.

El metabuscador de viajes para reservas de alojamiento Booking posiciona el 'Hotel Best Mojácar' en primer puesto por «categoría más alta». Desde el alojamiento, ignoran la proyección que se prevé y afirman un aumento del turismo respecto a 2024. A 120 kilómetros de esta ubicación, L. F. trabaja en 'Protur Roquetas Hotel & Spa'. El recepcionista continua con la misma tónica: «Hay ocupación y ligero aumento del turista nacional frente al extranjero». Los precios para este fin de semana en una habitación de dos adultos oscilan desde los 328 euros para la primera oferta y los 730 euros para la segunda.

Si bien este segundo alojamiento también se alza con el primer puesto en la misma categoría que el hotel mojaquero, no sólo comparten ese rango. Ambos se encuentran a 200 metros de sus respectivas costas, indica esto la predisposición de los viajeros por el turismo de sol y playa. Es por lo que, desde ambos hoteles, critican la estacionalidad que sufre Almería. «Fuera del verano viene poca gente porque no hay vuelos internacionales», comentan desde 'Protur Roquetas', quienes, como 'Hotel Best Mojácar' también echan el cierre durante los meses de invierno.

En ese aspecto habla el presidente de Ashal, que exige precios «asequibles» de transporte que permitan al turista conocer Almería durante el año. Desde Asempal, su presidente considera «clave» mantener durante los meses de invierno las conexiones aéreas que se programan en verano. «Sin conectividad, es muy difícil consolidar una oferta turística estable a lo largo de todo el año», recalca Rossell.

Lejos de los 31°C que soportó ayer Mojácar, en plena Alpujarra, se ubica 'Villa Turística de Laujar de Andarax'. La demanda de destinos en la provincia también ha aumentado en alojamientos fuera de la costa. La habitación para la misma fecha y número de persona se oferta por 185 euros. Así lo explica Alba Manrique, recepcionista de la villa: «La primera quincena de julio es de playa y la gente comienza a ir a la montaña después». A diferencia de los hoteles consultados, Manrique sí que nota demanda de público de la provincia y añade: «Nos visita mucha gente de Almería porque conocen la villa y les gusta». La estacionalidad es un problema ajeno para estos destinos, comenta Manrique, quien sí continua su trabajo durante todo el año.

Más tarde en el interior

En la misma zona de Laujar, el 'Hotel Almirez – Alpujarra' aloja a un perfil de turista nacional que «rehuye» del bullicio de las playas. Desde recepción, comentan las diferencias ante el extranjero: «El turista de fuera viene en otoño y primavera porque estudia bien la zona donde viaja y el clima». A pesar de esto, el hotel no sufre problemas de hospedaje el resto del año y alerta cómo las zonas de costa están «hasta arriba» por turistas de «semana».

El recepcionista del 'Hotel Almirez - Alpujarra' confirma cómo el «ciudadano medio» de la provincia acostumbra a participar en el turismo rural, aunque durante menos días que el foráneo en el litoral. Además, desde el hotel, aseguran recibir visitas durante el año por parte del viajero autóctono. El precio medio por noche y habitación doble ronda los 70 euros durante el año, inclusive en la temporada estival. Estos precios son, para Sánchez-Fortún, la causa de que las familias de Almería opten por dichos alojamientos. «No obviemos la economía familiar, el bolsillo del turista nacional está más vacío», reitera.

Patricia Fernández, subdirectora del 'Camping Los Escullos' corrobora un «repunte» pospandémico a favor de alojamientos que difieren del turismo de sol y playa cotidiano. «Tenemos buen público de Almería y España que busca estar al aire libre por lo que nos mantenemos durante todo el año», apunta. En referencia a los precios, la subdirectora apenas habla de una «ligera subida». Sin disponibilidad hasta la primera semana de septiembre, un bungaló para cinco adultos se oferta por 118 euros por noche.