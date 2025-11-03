Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de trabajadoras en una cadena de envasado. R. I.

Empresarios de Almería, con la mirada puesta en los nuevos permisos de trabajo

Cecilio Peregrín, Asempal: «Cada norma añade costes y burocracia, golpeando a empresas, pymes y autónomos; así no se puede crecer»

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:22

La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, ha puesto de manifiesto sus inquietudes sobre los últimos movimientos del Ministerio de Trabajo, liderado por ... Yolanda Díaz (Sumar). Lo ha hecho a través de una misiva firmada por su presidente, Cecilio Peregrín, y dirigida a las empresas almerienses. ConsideraPeregrín que «2025 está poniendo a prueba la resistencia de las empresas» y alerta «de la incertidumbre jurídica e inestabilidad que vive el tejido empresarial ante la sucesión de anuncios normativos y trámites que añaden costes y más burocracia para las empresas». «Cada norma añade costes y burocracia, golpeando a empresas, pymes y autónomos; así no se puede crecer», resume.

