Empresarios de Almería, con la mirada puesta en los nuevos permisos de trabajo

La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, Asempal, ha puesto de manifiesto sus inquietudes sobre los últimos movimientos del Ministerio de Trabajo, liderado por ... Yolanda Díaz (Sumar). Lo ha hecho a través de una misiva firmada por su presidente, Cecilio Peregrín, y dirigida a las empresas almerienses. ConsideraPeregrín que «2025 está poniendo a prueba la resistencia de las empresas» y alerta «de la incertidumbre jurídica e inestabilidad que vive el tejido empresarial ante la sucesión de anuncios normativos y trámites que añaden costes y más burocracia para las empresas». «Cada norma añade costes y burocracia, golpeando a empresas, pymes y autónomos; así no se puede crecer», resume.

Se refiere, concretamente, el presidente de Asempal a la «sucesión de anuncios y trámites que afectan de lleno a la actividad empresarial» tras el «revés parlamentario» recibido por el proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales promovido por el órgano que dirige Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno de España.

Iniciativas como la «tramitación urgente del registro horario al margen del debate parlamentario, nuevos permisos, una hipotética actualización semestral del SMI (salario mínimo interprofesional) o la reforma del despido improcedente» provocan en las empresas provinciales dicha «incertidumbre», según Cecilio Peregrín, quien también abunda en el intento del Ministerio deSeguridad Social de «incrementar las cuotas de los autónomos, que finalmente no prosperó».

En la provincia deAlmería, según los datos más recientes, unos 150.000 trabajadores perciben el SMI, lo que representa casi la mitad de la población empleada, uno de los porcentajes más elevados en la comunidad. De ahí que, cualquier movimiento al alza se mire con lupa desde el empresariado; aunque de momento, no se ha materializado esta propuesta de Trabajo.

En cuanto a los nuevos permisos para trabajadores a los que hace referencia el comunicado de Asempal, cabe recordar que, en julio de este año entró en vigor la ampliación de 16 a 19 semanas por nacimientos o adopciones. Como cifra orientativa de su afección en la provincia, los datos aportados desde el PSOE este verano apuntan que alrededor de 9.000 familias de Almería se beneficiarán cada año de este aumento del periodo establecido para el cuidado de los nuevos hijos.

En esta misma semana, por otro lado, el Ministerio de Trabajo tiene previsto reunirse con miembros de los sindicatos y la patronal para tratar ampliaciones en los casos de fallecimiento de familiares cercanos o por cuidados paliativos de los mismos. Sobre qué saldrá de esta negociación, el tiempo dirá. No obstante, el presidente de los empresarios de la provincia de Almería tiene claro que es relevante contar con este sector. «Se anuncian medidas sin contar con quienes deben aplicarlas y pagarlas», arguye al respecto, reclamando «estabilidad, seguridad jurídica y respeto al diálogo social, como vías eficaces de paz social y productividad».

Absentismo

También alerta Asempal del absentismo laboral como un «factor añadido de presión» que afecta especialmente a sectores industriales, servicios y construcción. Los últimos datos publicados por IDEAL ALMERÍA, en diciembre del año pasado, indicaban que este fenómeno tuvo un coste directo de 56,3 millones para las empresas en 2023, cuando las ausencias de los trabajadores almerienses por enfermedad fueron 10.533, con una duración media de 53,81 día y unos costes totales de 139,3, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

Apuntó ayer Asempal que el informe que elabora Randstad Research situó la tasa de absentismo laboral general en Andalucía en el 6,2% en 2024 mientras que en el segundo trimestre de 2025, fue del 6,9%. «En el ámbito laboral, el absentismo sigue una tendencia creciente, afectando tanto la productividad como el funcionamiento empresarial», apunta la patronal almeriense.

Finalmente, en el conjunto del país, «más de 1,6 millones de personas no acuden a su puesto cada día, 330.000 sin justificar, con un coste estimado en 2025 superior a 33.000 millones de euros anuales entre Seguridad Social y empresas; más del triple que hace diez año».

«Echamos en falta un debate serio sobre esta cuestión», valora en su carta al empresariado provincial Cecilio Peregrín.