Una de las agentes de policía durante la operación.

Un empresario agrícola cae en Almería por liderar una red de contratos falsos a inmigrantes

La empresa del cabecilla carecía de actividad real y solicitaba hasta 4.000 euros por contrato

Clemen Solana

Almería

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:12

Un empresario agrícola de Almería ha resultado detenido en un entramado que también implica a otras 25 en la provincia. La Policía Nacional ha arrestado a toda la banda, acusada de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, estafa y delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. La investigación reveló que la empresa carecía de actividad real y había sido declarada «ficticia».

El cabecilla de la trama, llamada Operación Jalapeño, ofrecía contratos laborales ficticios y altas en la Seguridad Social a personas inmigrantes en situación irregular. Entre medias, el acusado solicitaba dinero con el objetivo de que pudieran regularizar su estado en España o acceder a prestaciones públicas. La inspección laboral confirmó que el fin de esta pasaba por lucrarse mediante la venta de contratos falsos.

Las investigaciones, que se iniciaron en diciembre de 2021, ocurrieron a raíz de un informe de la Oficina Única de Extranjeros, que detectó un desproporcionado volumen de solicitudes vinculadas a esta explotación agrícola. Un año más tarde, en octubre de 2022, se rescataron certificados falsificados de la misma empresa, pero en Murcia, donde se han arrestado a otras 19 personas. Esto causó la apertura de diligencias conjuntas entre ambas provincias.

Ambas operaciones ofrecían contratos ficticios a ciudadanos extranjeros, quienes pagaban entre 3.000 y 4.000 euros. A través de estas simulaciones laborales, estos lograban permisos de residencia y trabajo. Además, llegaron a cobrar prestaciones del SEPE gracias a cotizaciones generadas de forma fraudulenta.

La operación se desarrolló en varias fases entre mayo y julio de 2025, con actuaciones en Almería y Murcia, y concluyó con la desarticulación de la red y la puesta a disposición judicial de todos los detenidos. Mientras se resuelve su situación judicial, la Policía Nacional mantiene abiertas diligencias para localizar a más implicados.

