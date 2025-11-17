De empresaria de éxito a cantante: «Con mucha lucha, estoy consiguiendo todos mis sueños»

Tamara Fajardo, natural de Huércal de Almería, lleva toda su vida luchando por convertir la creatividad en su forma de vida. Desde los doce años ... ya dedicaba mucho tiempo a la manicura, y hoy combina su negocio de estética con su pasión por la música, mientras lleva un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres.

Con su salón Tamara Nails y la pionera 'furgo de uñas', una furgoneta en la que hace la manicura, ha logrado crear un modelo único en España, al tiempo que persigue su sueño de llenar escenarios con su música.

«Yo empecé a hacer uñas desde que tenía doce años, lo que pasa que profesionalmente ahora llevo sobre unos diez años. Monté mi salón de uñas donde empecé yo sola y poquito a poco, pues, ya llevo siete años y tengo cuatro trabajadoras», cuenta.

Empezar desde abajo y luchar

Es una mujer luchadora y trabajadora, a la que nadie ha regalado nada. Sobre su rutina diaria y la vida familiar, explica: «De lunes a viernes yo trabajo haciendo uñas y los sábados y los domingos me voy y grabo. Cuando tengo que ensayar, voy y ensayo los fines de semana. Luego por la noche saco a mis niños, salgo».

Ese gran esfuerzo que dedica a conseguir sus metas no le cuesta, porque es algo que ha decidido por voluntad propia y que le da el impulso para multiplicarse cada jornada y cumplir con todos sus compromisos, su agenda y actividades. «Mi música ha sido un sueño desde que yo era pequeña, pero era un sueño inalcanzable. Nunca creí que podía sacar una canción y que la gente me escuchara. Y ahora he ido a las fiestas de los pueblos, he escuchado mi música y yo flipo, la verdad».

La 'furgo de uñas', pionera en España

La idea de llevar su salón sobre ruedas nació de la necesidad de innovar: «La idea de La Furgo pasó hace dos años cuando estuve a las 'puertas de la muerte' y dije que si salía de esa iba a crear algo que nadie hubiese hecho aquí en España. Entonces, como estaba en el sector de la manicura, mi marido me prestó su furgoneta y monté el salón de uñas».

Sobre la aceptación de su proyecto, asegura: «El tema de La Furgo fue explosivo y tuvo una gran repercusión a todos los niveles, tanto en medios de comunicación como entre la gente en general. A raíz de eso empezó a conocerme muchísimo la gente, y de ahí, empecé a hacerme un hueco en TikTok».

Música y sueños cumplidos

Su faceta musical también ocupa un lugar central: «Al principio con el tema de la música, pues la gente pensaba que yo estaba 'loca perdida', pero yo soy una persona muy creativa. No me gusta quedarme parada, me gusta que la gente hable de mí, ya sea bien, mal o regular, pero que hablen, que me escuchen. Y la verdad que ha resultado, porque me conoce la gente, gente de todas las partes de España me conocen, que eso es lo que yo quería».

Tamara ya ha lanzado cinco singles y prepara nuevos proyectos: «Ahora voy a empezar con una gente importante, a sacar entre cinco y seis canciones más para poder hacer festivales y subirme a escenarios, a lo grande».

Un mensaje de empoderamiento

Esta empresaria y artista tiene un consejo claro para todas las mujeres: «Yo les diría a todas las mujeres que lo que quieran hacer que lo hagan, que se reinventen y que a mí me enorgullece muchísimo el hacer lo que hago, lo que me apetezca».

«Si me apetece hacer un vídeo, lo hago, que me apetece no hacerlo, no lo hago. Es que hay que hacer lo que una quiere, porque nunca vas a saber cuándo es tu último día. Poquito a poco, con mucha lucha, estoy consiguiendo todos mis sueños. Y no se puede decir que una no puede, porque cuando yo he podido, que tengo tres hijos, tengo una casa, un marido, un negocio, se puede».

Defiende una forma de vivir en la que no haya arrepentimientos por lo que no hiciste: «Si tú no te tiras a la piscina no sabes si va a estar llena o va a estar vacía. No hay que conformarse porque pensemos que no tenemos más opciones. No, haz lo que te apetezca, que no sabes si mañana te puede suceder como a mí me sucedió, que se me paralizó la vida en un segundo y al final me iba a quedar con toda la gana de hacer lo que verdaderamente yo quiero».