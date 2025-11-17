Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Esta joven de Huércal de Almería dio un giro a su vida tras un grave problema de salud.

De empresaria de éxito a cantante: «Con mucha lucha, estoy consiguiendo todos mis sueños»

Tamara Fajardo combina su pasión por la estética y la música mientras lanza un mensaje claro de empoderamiento a las mujeres: «Que hagan lo que tengan ganas, si yo he podido, ellas pueden»

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

Tamara Fajardo, natural de Huércal de Almería, lleva toda su vida luchando por convertir la creatividad en su forma de vida. Desde los doce años ... ya dedicaba mucho tiempo a la manicura, y hoy combina su negocio de estética con su pasión por la música, mientras lleva un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres.

