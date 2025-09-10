Una empresa inversora adquiere el antiguo hospital de Cruz Roja de Almería El cambio de titularidad del edificio ubicado en carretera de Ronda ya es oficial, según confirma un cartel ubicado en el acceso principal a las instalaciones cerradas

Alicia Amate Almería Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:04 Comenta Compartir

Un escueto y sobrio cartel anuncia un significativo movimiento inmobiliario en la capital: el antiguo hospital de la Cruz Roja en Almería ha cambiado de propietario. La entidad social ya no es titular del centro hospitalario, cerrado ahora a cal y canto pero que, durante décadas, fue un importante apoyo para la sanidad pública en la provincia. El Hospital San José y Santa Adela, donde tantos almerienses fueron atendidos en sus últimas horas dentro de su programa de cuidados paliativos, es propiedad de la empresa Global Trueno. Así, al menos, queda reflejado en el letrero fijado en el acceso desde carretera de Ronda a las cada vez más visiblemente ajadas instalaciones.

La transacción inmobiliaria, de acuerdo a los datos publicados en el Boletín Oficial Registro Mercantil (Borme), sería muy reciente. Hace apenas dos semanas, el 28 de agosto, el Borme hacía púbico que la mercantil Global Trueno –constituida en marzo de este mismo año por parte de una asesoría madrileña para «la tenencia, administración, adquisición y enajenación de valores mobiliarios y participaciones sociales de empresas e instrumentos financieros» y adquirida por Htel Groupe SAS– cambió su domicilio social a carretera de Ronda, 196, en Almería, ubicación del hospital de Cruz Roja.

En esta misma edición (Borme número 163 de 2025), se confirma el nombramiento del administrador único de la nueva sociedad unipersonal, un inversor que, en base a la información mercantil existente, tiene relación con empresas dedicadas a la adquisición de activos, principalmente en Francia. No consta, por el momento, otra actividad de Global Trueno más allá de esta adquisición.

IDEAL ALMERÍA ha tratado de contactar con la nueva propiedad del edificio del Hospital San José y Santa Adela sin que, al cierre de esta edición, se haya recibido respuesta por parte de la misma. Fuentes de Cruz Roja, por su parte, trasladaron que este procedimiento de compraventa se había formalizado durante este verano, como así prueba el cartel que confirma la nueva titularidad.

Interés público y social

En cuanto al futuro de este espacio, sin actividad desde su polémico y criticado cierre hace ahora cinco años, cualquier alternativa es posible; siempre, eso sí, dentro de los requerimientos de su calificación como suelo para Servicios de Interés Público y Social (SIPS) de titularidad privada, como así queda fijado en el Plan General deOrdenación Urbana (PGOU) de Almería capital. Esto permitiría el uso de esta parcela (el inmueble carece de protección) para edificaciones destinadas a uso educativo, cultural, sanitario o de servicios, de gestión privada.

Sobre la posibilidad de que también se destinase, en parte, este suelo a la construcción de vivienda, habría que aguardar a la aprobación definitiva de la nueva ley de vivienda del Gobierno andaluz y conocer las opciones que permitiría para ello en este tipo de casos, según apuntaron ayer a este diario desde la Gerencia deUrbanismo de Almería.

El Hospital San José y Santa Adela fue esencial durante décadas para la sanidad almeriense. Por sus más de 80 camas y cuatro quirófanos pasaron, en sus últimos años de funcionamiento, miles de pacientes en situaciones sanitarias de gravedad. Y es que, el siempre denominado como hospital de Cruz Roja, era el punto de ingreso de personas que requerían cuidados paliativos en Almería.

También supuso un importante soporte para la actualización y ampliación del Complejo Hospitalario deTorrecárdenas. Durante unos tres años, este hospital ubicado en carretera de Ronda acogió a los pacientes de Salud Mental que debían ser ingresados en el centro hospitalario de referencia de la provincia para permitir el desarrollo de las obras del Hospital Materno-Infantil Princesa Leonor.

Paradógicamente, la inauguración de este último hospital (una demanda histórica de los almerienses) supuso el cierre definitivo de San José y Santa Adela. Una clausura que estuvo cargada de quejas y críticas por parte de trabajadores sanitario y la oposición política.